Lisciatura permanente a casa, solo 2 ingredienti: non spendere dal parrucchiere

Come fare la lisciatura permanente diretamente in casa? Con questo metodo addio piastra e metodi invasivi: ecco come fare

Chi non sogna dei capelli liscissimi senza dover passare la piastra o stare ore ad usare il phon, con la spazzola termica? Nonostante i tantissimi prodotti e i trattamenti professionali, i capelli continuano ad essere crespi con una stiratura che dura per pochissimi minuti. C’è un metodo che in pochissimi conoscono a base di soli ingredienti naturali: con una sola applicazione, non solo i capelli saranno idratati e nutriti ma anche bellissimi e liscissimi. Da provare immediatamente.

Lisciatura permanente fatta in casa, quali sono gli ingredienti naturali

Desiderare una stiratura perfetta, con capelli luminosi è sempre nella mente di tutte le donne. Per questo motivo si ricorre sempre all’uso di prodotti chimici, per poi passare ad una piega con spazzola e phon con ultimo passaggio che si svolge con l’ausilio della piastra.

Gli esperti raccomandano di non stressare continuamente il capello, ma chi non ha dei lisci naturali perfetti spesso e volentieri fa di tutto per vedersi al meglio (seppur rovinandoli o bruciandoli nel tempo). C’è un metodo completamente naturale che permette di ottenere dei capelli liscissimi, come dal parrucchiere, nutrendoli e idratandoli allo stesso tempo.

Gli ingredienti necessari sono i seguenti:

Acqua 1/2 litro

Farina di riso – 2 cucchiai

Olio extravergine di oliva – 2 cucchiaini

1 barattolo sterilizzato e pulito

1 pennellino per stendere il colore ai capelli

La farina di riso è essenziale per nutrire il capello in profondità, conferendo quelli che sono i suoi nutrimenti di base per l’idratazione giorno dopo giorno.

L‘olio extravergine di oliva è un altro ingrediente naturale fondamentale per la salute di organismo, pelle e capelli. Se non è a disposizione si può anche sostituire con l’olio di cocco o jojoba.

Preparare la sostanza lisciante in casa: procedimento e consigli

Una volta che tutti gli ingredienti sono a disposizione si può iniziare a preparare la miscela lisciante fatta in casa. Il procedimento è semplicissimo:

Far bollire il 1/2 litro di acqua

Aggiungere la farina di riso e mescolare continuamente per 60 minuti, sino a quando non si potrà ottenere una sostanza morbida e di colore bianco.

Fatto questo, prendere una ciotola o un vasetto sterilizzato e versare la sostanza ottenuta per poi lasciarla raffreddare. Una volta che è a temperatura ambiente, aggiungere i due cucchiani di olio extravergine di oliva (o di cocco o di jojoba) e mescolare sino a quando tutti gli ingredienti non si sono sposati perfettamente tra loro.

Il super lisciante fatto in casa è pronto e si può procedere con l’applicazione aiutandosi con il pennellino. Distribuire uniformemente il prodotto naturale ciocca dopo ciocca, partendo dalla radice sino alle punte. Lasciare in posa per 60 minuti – ma anche oltre per un effetto anticrespo ancora più potente – e poi lavarsi i capelli con uno shampoo bio alla cheratina. I capelli saranno lisci, luminosi e sanissimi.

Un procedimento del tutto naturale e non invasivo, che si può ripetere anche una volta alla settimana come si fa con le normali maschere per capelli.