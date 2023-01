Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis ricoverata per arresto cardiaco

By

La figlia di Elvis Presley, Lisa Marie, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, a causa di un arresto cardiaco. Ecco le novità e le notizie che sono trapelate al momento.

Una notizia dell’ultima ora arriva dagli USA: la figlia del Re del Rock, Lisa Marie Presley è stata ricoverata d’urgenza in ospedale.

La donna pare abbia avuto un arresto cardiaco, per cui è stata ricoverata immediatamente. Ecco le notizie diffuse dai media americani in queste ore, come sta l’erede del cantante.

Lisa Marie Presley in ospedale in condizioni gravi: come sta

La celebre figlia del cantante Elvis Presley, Lisa Marie Presley, è in ospedale in condizioni gravi, dopo un arresto cardiaco avuto nelle ultime ore di oggi.

Secondo quanto si legge sui media americani, come Page Six, la donna sarebbe stata portata d’urgenza in ospedale, dopo la chiamata ricevuta al 911, il numero d’emergenza.

Lisa Marie, 54 anni, si trovava a casa sua, che si trova a Calabasas, in California, dove i paramedici hanno provato subito a rianimarla con una somministrazione di epinefrina, trovandole per fortuna subito il polso.

Le sue condizioni attuali, dalle poche notizie che stanno trapelando, non sono ancora ben chiare, quello che è certo è che ora Lisa Marie Presley è sotto controllo in ospedale.

Una notizia shock, visto che solo martedì sera Lisa Marie Presley ha partecipato ai Golden Globes 2023, insieme a sua mamma Priscilla, in occasione della nomination dell’attore Austin Butler, che ha interpretato il padre nel film “Elvis”.

Chi è Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley è nota per essere la figlia di Elvis Presley il re della musica rock and roll.

Lisa nasce dall’amore tra Elvis e sua moglie Priscilla, che divorziarono quando lei aveva solo quattro anni. Da allora, Lisa Marie ha vissuto con la mamma in California.

Attualmente, Lisa Marie Presley è l’unica erede del patrimonio del grande Elvis, ma nel 2004 ha venduto l’85% di tutte le proprietà di suo padre.

In molti ricorderanno anche la sua vita privata, per essere stata la moglie del cantante Michael Jackson, sposato nel 1994, matrimonio durato solo due anni, tanto che nel 1996 i due divorziarono ufficialmente.

Anche Lisa Marie Presley, come suo padre, ha intrapreso la carriera nella musica, appassionata da sempre del canto.

Ha debuttato nel 2003, con il suo primo album che raggiunse ottime posizioni nelle classifiche USA, raggiungendo anche il quinto posto nella classifica degli album Billboard 200.

Lisa Marie ha continuato la sua carriera, con diversi album: il secondo “Now What” del 2005 e poi “Storm & Grace”, prodotto dal vincitore del Grammy T.Bone Burnett, pubblicato nel 2012.

Durante la sua carriera musicale, ha avuto anche l’opportunità di lavorare con grandi nomi, come George Michael, Pat Benatar e Richard Hawley.

Inoltre, per il trentesimo anniversario della morte di suo padre Elvis, ha registrato un duetto con lui, su una delle sue canzoni più popolari, ovvero “In The Ghetto”.

Lisa Marie Presley, inoltre, ha anche quattro figli: Riley, Benjamin, avuti con l’ex marito Danny Keough, Finley e Harper, gemelle avute con l’allora marito Michael Lockwood.

Nel 2020, il figlio Benjamin è morto suicida, un colpo al cuore per la figlia di Elvis che ancora non si è ripresa del tutto.