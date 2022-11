L’Iran potrebbe attaccare l’Arabia Saudita: l’allarme arriva dagli USA

Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno diffuso diverse informazioni, secondo cui l’Iran sarebbe pronto ad attaccare le infrastrutture energetiche in Medio Oriente. Ecco le ultime notizie.

L’Iran è al centro delle notizie mondiali da più di un mese, ma oggi non si parla delle proteste contro la morte di Mahsa Amini, bensì di un potenziale attacco armato contro l’Arabia Saudita.

L’allarme arriva dall‘Intelligence degli Stati Uniti d’America, che sono pronti ad appoggiare i loro alleati in qualsiasi evenienza. Ma cosa sta succedendo? Le ultime notizie in merito, che arrivano dall’altra parte del mondo.

L’Iran attaccherà l’Arabia Saudita? Le informazioni dagli USA

Nelle ultime ore, gli Stati Uniti d’America e l’Arabia Saudita hanno condiviso diverse informazioni, grazie ai servizi di intelligence, che parlano di un attacco imminente dell’Iran verso il Medio Oriente.

Secondo quanto riportato dalla CNN e prima ancora il Wall Street Journal, gli obiettivi principali del governo iraniano sarebbero le infrastrutture energetiche dell’Arabia Saudita, così riportano diversi funzionari statunitensi, rimasti anonimi.

Le preoccupazioni in queste ore salgono, per questo potenziale attacco da parte dell’Iran, minacce che arrivane dopo che l’amministrazione di Joe Biden ha criticato duramente Teheran per la repressione che in questo mese ha messo in atto.

Si parla delle azioni delle autorità iraniane contro le proteste messe in atto in questo mese e mezzo, per la morte di Mahsa Amini.

Inoltre, gli USA condannano all’Iran anche il fatto di aver mandato centinaia di droni alla Russia, da usare nella guerra in Ucraina.

Il Consiglio di sicurezza nazionale degli USA, in una nota ufficiale, dichiara di che la nazione è pronta a entrare in azione per difendere i propri interessi in Arabia Saudita, curando la sicurezza dei partner nella regione.

Le possibili azioni da parte dell’Iran, secondo uno dei funzionari che hanno parlato, potrebbero accadere molto presto, anche nelle prossime 48 ore.

La situazione attuale in Iran

In queste ore, si pensa che questa minaccia di attacco da parte dell’Iran sia un diversivo, per distrarre il mondo dalle proteste violente che ancora oggi si consumano per le strade di Teheran e di gran parte del Paese.

Nelle ultime settimane, la brutale repressione attuata nei confronti dei manifestanti è stata condannata dalle Nazioni Unite e dal governo Biden, che ha imposto forti sanzioni ai funzionari iraniani.

Tutto è iniziato con la morte di Mahsa Amini, giovane fermata per non aver indossato bene il velo e morta poche ore dopo essere stata arrestata. Dopo la sua scomparsa, niente è stato più come prima: in Iran le cose sono cambiate, il popolo ha cominciato a ribellarsi.

Da allora, le proteste si fanno sempre più incalzanti in Iran, con milioni di persone che lottano per i propri diritti, perdendo anche tanti partecipanti.

Sono, infatti, oltre 288 le persone che sono state uccise in questo mese e ben 14mila arrestate durante le manifestazioni. Queste, però, non si fermano soprattutto perché l’indignazione del popolo non smette di essere sempre più accesa.

Insomma, un possibile attacco dell’Iran verso l’Arabia Saudita peggiorerebbe ulteriormente la situazione internazionale, ma gli USA sono pronti a far partire la loro difesa più dura.