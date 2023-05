L’Inter sa chi sarà l’altra finalista, quella che affronterà a Istanbul il 10 giugno per conquistare la Champions League. I nerazzurri, infatti, se la vedranno con il Manchester City che è riuscito a eliminare il Real Madrid con il netto risultato di 4-0 nella partita di ritorno e, quindi, con un 5-1 totale tra andata e ritorno. Decisiva la doppietta di Bernardo Silva, l’autogol di Eder Militao nel secondo tempo e il gol di Julian Alvarez. Ecco gli eventi principali del match.

Quando alzare la coppa dalle grandi orecchie si avvicina, è normale che tremino un po’ le gambe. Per tutte quelle emozioni che si porta dietro, la soddisfazione di essere i migliori in Europa e ancora la voglia di scrivere la storia che probabilmente è impareggiabile. Stavolta a essere arrivate più in fondo di tutti sono Inter e Manchester City, dopo aver eliminato Milan e Real Madrid. Sicuramente l’impegno più complicato ce l’avevano stasera i Citizens, ma si sono disimpegnati al meglio, riuscendo a domare gli spagnoli e a eliminarli dalla competizione con il netto risultato di 4-0 nel match di ritorno.

Il Manchester City è in finale: battuto il Real Madrid con il risultato di 4-0

Il Manchester City sfida il Real Madrid tra le mura amiche per guadagnarsi l’accesso alla finale di Champions League. Ma questa è già una finale anticipata, e con poca retorica. È la sfida di ritorno tra una squadra che la Champions League non l’ha mai vinta, ma ha solo accarezzato l’idea di farlo, e chi invece detiene il record di coppe alzate al cielo d’Europa. È la sfida tra la squadra più forte, e lo dice la classifica, della Premier League, e una delle migliori della Spagna, sicuramente (ancora una volta) che in campo internazionale si accende come non mai, e se c’è Carlo Ancelotti ancora di più. È Manchester City-Real Madrid e ci dirà, dall’Eithad Stadium, chi sarà la sfidante dell’Inter di Simone Inzaghi nella finale di Istanbul del 10 giugno, quella che mancava ai nerazzurri da tredici anni, proprio a Madrid, e che adesso è arrivata dopo un Euro derby, al profumo di vendetta, contro il Milan, ma questa è un’altra storia.

Quella tra la squadra di Pep Guardiola, la stessa dell’andata, con il 3-2-4-1 e Ederson in porta, Kyle Walker, Ruben Dias e Manuel Akanji in difesa, più avanzati John Stones e Rodri, una trequarti ad alti livelli con Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan e infine Jack Grealish che supportano l’unica punta, il marziano, ma non pervenuto al Santiago Bernabeu, Erling Haaland.

Your City XI 🙌 XI | Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland SUBS | Ortega Moreno, Carson, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis#ManCity | #UCL pic.twitter.com/V1GZQTL3vn — Manchester City (@ManCity) May 17, 2023

E quei Blancos che, invece, sono disposti in un 4-3-3 e vedono addirittura un cambiamento, perché l’ex allenatore del Napoli decide di mettere Eder Militao al posto di Antonio Rudiger per affiancare David Alaba al centro della difesa, i cui terzini sono sempre gli stessi: Eduardo Camavinga, una spina nel fianco martedì scorso, e Daniel Carvajal. Tornando indietro, c’è sempre Thibaut Courtois a difendere la porta del Real Madrid, e davanti, ancora, ci sono sempre Luka Modric, Toni Kroos e Federico Valverde, oltre che Vinicius Junior, Karim Benzema e Rodrygo.

E quindi è tutto pronto per il fischio di inizio di Szymon Marciniak. A partire più forti sono i padroni di casa, anzi, quello dei Citizens è proprio un assedio in cui i re della coppa dalle grandi orecchie riescono a rimanere a galla per miracolo, specialmente quello che fa il belga al 13esimo sul norvegese, che con un colpo di reni riesci a evitare l’1-0 su una spizzata precisa, o quella che fa otto minuti dopo ancora su un colpo di testa di Haaland. Ma il momento per la squadra di Guardiola è maturo, è maturo per segnarlo per davvero quel primo gol che li proietterebbe in finale.

A metterlo a segno, al 23esimo, non è il solito marziano recordman di gol nel campionato inglese e alla prima stagione, lo fa con Silva che, dopo il passaggio di un illuminato Kevin De Bruyne, trasforma con grande fermezza con Courtois che stavolta non può fare davvero nulla.

È solo l’inizio di un vero e proprio dominio che si articola attraverso la manovra avvolgente da parte dei ragazzi di Guardiola, con il Real Madrid costretto a stare dietro e a subire i colpi dei diretti avversari. La reazione delle Merengues arriva con Toni Kroos, ma il tiro del tedesco al 35esimo si infrange sulla traversa dopo che Ederson la accarezza appena con i guantoni. Memore delle rimonte dell’anno scorso, il Manchester City continua a macinare gioco, e al 37esimo, sempre il portoghese buca nuovamente la porta dei Blancos avventandosi su una palla sporca in area.

Nel secondo tempo ci si aspetta una reazione molto più netta da parte del Real Madrid, ma le poche occasioni che riescono a confezionare i Blancos, soprattutto con Vinicius e Benzema, vengono prontamente spente dagli inglesi, sempre più attenti e reattivi nel recupero del pallone e nella proposizione dell’azione offensiva. Soprattutto con gli spazi che man mano si aprono in contropiede. Al 76esimo, poi, arriva anche il punto esclamativo sulla partita: non è di Haaland, che anche stasera dopo l’andata è stranamente rimasto a secco di gol, ma di uno sfortunato Eder Militao, nella porta sbagliata. Il difensore, infatti, è autore di un tocco che manda fuori tempo Courtois e sigilla la partita sul 3-0.

Dopo la rete, ci prova solo Benzema, ma Ederson alza la saracinesca e non gli concede neppure il gol della bandiera. Al 79esimo, e con la partita già in ghiaccio, il tecnico ex Barcellona fa quello che non aveva ancora mai fatto nel doppio confronto e sfodera una serie di sostituzioni, un po’ per garantire una passarella ai suoi titolarissimi, un po’ per inserire forze fresche nel finale di partita. Il primo a entrare è Mahrez al 79esimo, che entra al posto di Gundogan. Cinque minuti dopo, è la volta di Foden che subentra a De Bruyne. Non proprio sostituzioni difensive e che accertano la profondità della panchina degli inglesi. All’88esimo, Guardiola concede anche una vera e propria standing ovation a Haaland e Julian Alvarez, subentrato al suo posto, trova il modo di chiudere la partita. Foden e Mahrez confezionano l’azione che lancia l’argentino tutto solo davanti al portiere avversario. Il campione del mondo non sbaglia.

90+1. WOW! Foden slides in Alvarez to make it four, a lovely finish! 🔵 4-0 ⚫️ #ManCity — Manchester City (@ManCity) May 17, 2023

Con il risultato totale di 5-1, e dopo tre minuti di recupero, si chiude una partita a senso unico e che permette al Manchester City di accedere alla finale contro l’Inter.