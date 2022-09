L’Inter sfida il Viktoria Plzen con l’obbligo di fare tre punti

Dopo aver perso la sfida di San Siro contro il Bayern Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo nella difficile trasferta di Plzen con l’obiettivo di fare tre punti prima del doppio confronto contro il Barcellona di Xavi in un girone proibitivo per i nerazzurri



E’appena la seconda giornata di Champions League ma per l’Inter quella di stasera sembra già una sfida da dentro o fuori, i nerazzurri si trovano in un girone terribile insieme a Bayern Monaco e Barcellona e per ritagliarsi un briciolo di speranza sarà fondamentale conquistare 6 punti nel doppio confronti contro il Plzen.

L‘Inter di questo avvio di stagione sembra tutto fuorché una squadra brillante ma i vice campioni d’Italia stasera non possono permettersi passi falsi per provare a sognare quella che sarebbe una clamorosa qualificazione agli ottavi di finale in un girone cosi complicato.

Ancora senza Romelu Lukaku l’Inter si affiderà a Joaquin Correa ed Edin Dzeko, coppia che anche lo scorso anno ha dimostrato di funzionare alla perfezione anche nelle notti europee.

Probabile turno di riposo dunque per Lautaro Martinez che dovrebbe partire dalla panchina.

Simone Inzaghi vuole vincere e (finalmente) convincere

Dopo la buona prestazione fornita contro il Bayern Monaco potrebbe essere confermato Onana tra i pali con Handanovic ormai destinato ad essere “soltanto” il portiere di campionato.

Inzaghi opterà per il consueto 3-5-2 con Acerbi che potrebbe fare il suo esordio assoluto in Europa con la maglia nerazzurra completando il tridente formato da Bastoni e Skriniar.

Dumfries e Gosens saranno i due esterni con Brozovic in cabina di regia e Calhanoglu e Barella ad innescare le due punte.

La vittoria arrivata allo scadere contro il Torino potrebbe aver riacceso l’entusiasmo dei nerazzurri che, rispetto allo scorso anno, faticano a creare gioco e soffrono l’intensità degli avversari a metà campo.

Contro il Viktoria Plzen sarà necessario partire con il piede giusto contro una squadra che ama aggredire alto e sfrutterà il calore del proprio pubblico.

In un girone decisamente proibitivo l’Inter ha l’obiettivo di conquistare sei punti contro la squadra ceca per poi provare a giocarsi le proprie chance nel match interno contro il Barcellona di Xavi.

I blaugrana ed i campioni di Germania si sfideranno questa sera all’Allianz Arena con Robert Lewandowski che per la prima volta tornerà a Monaco da avversario con l’obiettivo di regalare una delusione ai suoi ex tifosi.