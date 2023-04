L’Inter ha vinto l’andata dei quarti di finale di Champions contro il Benfica

Contro i pronostici e contro le ultime prestazioni opache, l’Inter, in uno Estadio da Luz di Lisbona gremito di tifosi del Benfica, ha vinto l’andata dei quarti di finale di Champions League, superando per 0-2 la squadra di Roger Schmidt grazie al gol nel secondo tempo di Nicolò Barella e Romelu Lukaku e ha ipotecato il passaggio del turno in vista del ritorno della settimana prossima a San Siro.

A voler vedere bene, il risultato è anche un po’ bugiardo rispetto a quello che ha costruito la squadra di Simone Inzaghi contro i portoghesi, che dovranno vendere cara la palle per passare il turno contro i nerazzurri, dei cecchini nella coppa dalle grandi orecchie quest’anno.

Barella e Lukaku regolano l’andata dei quarti di Champions League all’Inter contro il Benfica, e ipotecano anche un posto in semifinale

La notte, quella che mancava dal 2011, è arrivata. L’Inter e la Champions League, in mezzo un Benfica, a Lisbona, che è stato uno degli artefici della discesa in Europa League della Juventus, non sicuramente la squadra più semplice da affrontare per i nerazzurri, neanche la più difficile, è vero, ma forse è il momento che non è dei migliori per gli uomini di Simone Inzaghi, che si sono presentati per la gara di andata dei quarti di finale con quella che, in stagione, è stata la formazione che ha dato più soddisfazione (al netto degli indisponibili, uno a casa Hakan Calhanoglu).

E quindi, nel classico 3-5-2, in porta il piacentino sceglie André Onana, in difesa il terzetto composto da Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, davanti sulla fascia destra Denzel Dumfries, al centro Nicolò Barella, Marcelo Brozovic in mediana, Henrikh Mkhitaryan e a sinistra Federico Dimarco. Le novità più che altro sono in attacco, con Inzaghi che a Romelu Lukaku, che ha risolto la partita contro il Porto a San Siro, preferisce Edin Dzeko con il solito Lautaro Martinez.

Dall’altra parte, Roger Schmidt non ha a disposizione né Nicolas Otamendi né Alexander Bah, due delle colonne portanti di una squadra che, come già detto, non ha avuto rivali, e opta per il solito 4-2-3-1 con Odysseas Vlachodimos in porta, Gilberto come terzino di destra e Alejandro Grimaldo sulla sinistra, al centro Antonio Silva e Morato, davanti alla difesa Chiquinho e Florentino, sulla trequarti l’ex di turno Joao Mario, Rafa Silva e Fredrik Aursnes, che supportano l’unica punta Gonzalo Ramos.

Sono i nerazzurri a partire più aggressivi, prima con un cross dell’esterno ex Verona, poi con il croato e infine con il sardo. Il copione è sempre lo stesso: nell’area dei portoghesi non arriva nessun degli attaccanti di Inzaghi. Le lancette continuano a scorrere, e il Benfica prende coraggio, pressando bene sulle mezzali nerazzurre. L’occasione più ghiotta arriva al 16esimo sui piedi dell’attaccante classe 93, ma il portiere camerunese si fa trovare pronto. Passano tre minuti e sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi: dopo un’azione all’attacco, il tentativo di Joao Mario esce di molto al lato della porta di Onana, e quindi ancora una volta è tutto da rifare per la squadra del tedesco.

Il primo ammonito della gara è il giovanissimo Silva, che paga un’ingenuità oltre che un’entrataccia nella metà campo avversaria ai danni del campione del mondo dell’Inter. Quando il ritmo si abbassa, anche perché il pressing dei portoghesi non si fa sentire, l’ex Lazio ci prova dalla distanza, ma il suo mancino non inquadra lo specchio della porta, gira di nuovo la ruota. Ed è sempre il difensore centrale a complicare le cose per Schmidt, che concede una punizione da posizione interessante ai nerazzurri, che non viene però sfruttata al meglio.

Tornano di nuovo in cattedra i padroni di casa, che lanciano Rafa Silva da solo davanti a Onana. Ancora una volta si salva la retroguardia dell’Inter, stavolta grazie a un intervento di Dumfries che dal pubblico giudicano irregolare. Non la pensano alla stessa maniera (e giustamente), l’arbitro e in sala Var. Un’altra occasione pericolosa per il Benfica, ma sono gli uomini di Inzaghi, con Lautaro, a non crederci abbastanza al 32esimo e a sprecare una chance importante per portarsi avanti nel punteggio: il numero 10 intercetta un pallone ma se l’allunga troppo e non riesce neanche ad arrivare a tu per tu con il greco.

La partita adesso si fa più divertente, ed è l’Inter ancora a rendersi più pericolosa, in due minuti, prima su un cross di Barella, poi di Dimarco, il bosniaco non si fa trovare pronto, e ancora qualche giro di lancette più tardi, è di nuovo l’argentino a divorarsi la chance per passare in vantaggio. Si va negli spogliatoi con la sensazione che la squadra di Inzaghi possa fare di meglio, specialmente davanti, nonostante questo nessuno dei due allenatori cambia le carte, per lo meno non per il momento.

A differenza del primo tempo, nella seconda frazione è il Benfica a partire più forte anche perché sembra quasi che i nerazzurri non siano tornati in campo. Si fanno vedere al 49esimo, e sul cambiamento di fronte Brozovic spende un giallo fermando in maniera scorretta Rafa Silva, è il segnale che ci sono, adesso, e infatti al 51esimo su un cross di Bastoni ci arriva di testa Barella che la manda all’angolino basso e porta finalmente in vantaggio l’Inter.

Da una palla persa da Lautaro sulla propria trequarti, al 55esimo, nasce l’occasione con cui il Benfica potrebbe pareggiare i conti, ma ci sono Dumfries prima e l’autore dell’assist dopo a salvare la porta di Onana dalle incursioni dei portoghesi, che continuano a crescere e spingere per trovare il pareggio.

Un pareggio che, al momento, non arriva, piuttosto arrivano i cambi per Inzaghi al 62esimo, che inserisce il belga per Dzeko, Joaquin Correa per il suo connazionale, un po’ opaco ma soprattutto diffidato, e Robin Gosens per Dimarco. Due minuti dopo anche il tedesco opta per una sostituzione, al posto di Florentino sceglie David Neres.

Ancora una volta sono gli ospiti a essere pericolosi, Correa riceve palla su un cambio di gioco, ma anziché proporsi lui in avanti, manda Mkhitaryan al tiro ma non c’è nessun problema per Vlachodimos che intercetta la palla dell’ex Roma. Adesso è l’Inter a crescere, ma l’occasione più ghiotta è per i padroni di casa al 73esimo, che si conclude, anche per una deviazione dell’ex Cagliari, in un nulla. Sul ribaltamento di fronte, è sempre Barella a provarci dalla distanza, ma il pallone è troppo angolato e finisce di troppo al lato della porta difesa dal greco.

Al 78simo, un altro cross del numero 95 mette ancora in difficoltà i padroni di casa. Il primo tiro di Dumfries viene intercettato dal greco, e sulla respinta si salvano ancora, l’azione però prosegue e grazie all’aiuto del Var, adesso su un cross dell’olandese, Joao Mario tocca con la mano ed è rigore per l’Inter. Sul dischetto si presenta Lukaku all’82esimo e non sbaglia la palla pesantissima che vale lo 0-2.

Non c’è più storia, in pratica, e neanche i cambi di Inzaghi, che prima mette Danilo D’Ambrosio al posto di Dumfries, poi Stefan de Vrij per Bastoni, cambiano il risultato di un match che l’Inter domina, ma che soprattutto gli fa vivere momenti tranquilli in vista della prossima settimana a San Siro, e un po’ del merito va anche a Onana che proprio sullo scadere riesce a neutralizzare una conclusione, su contropiede, del Benfica che rimane a secco.