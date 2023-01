L’Inter ha vinto la Supercoppa italiana contro il Milan

By

Dalle 20, a Riad, in Arabia Saudita, è andata in scena la Supercoppa italiana tra il Milan, vincitore dello scudetto, e l’Inter, detentrice della Coppa Italia. Ad avere la meglio sono stati i nerazzurri di Simone Inzaghi, che già nel primo tempo erano avanti di 2-0 grazie ai gol di Federico Dimarco e Edin Dzeko. Il sigillo, però, sul match lo mette Lautaro Martinez al 77esimo, con una rete di esterno bellissima.

Una reazione era anche arrivata dal Milan, non abbastanza forte, ma soprattutto non abbastanza convincente per battere l’Inter, che per il secondo anno di fila riesce a portare a casa la coppa.

Un derby ad alto contenuto emotivo – come sempre, ma un po’ di più oggi – quello tra il Milan, vincitrice dello scudetto nella passata stagione, e l’Inter, che invece ha alzato al cielo la Coppa Italia a maggio. Un derby di Supercoppa italiana come non si vedeva dal 2011, esattamente l’ultima edizione senza la Juventus.

Un derby in cui si cercavano conferme, da una parte e dell’altra, i rossoneri che venivano da due pareggi pesanti in campionato e una sconfitta, ancora più pesante, nel torneo nazionale contro il Torino, i nerazzurri che, dopo la sbornia di entusiasmo che è seguita alla partita contro il Napoli, aveva mostrato ancora una volta tutti i suoi limiti. Ed è con la voglia di rivincita, anche un po’ di vendetta, che sono scese in campo, a Riad, King Fahd International Stadium, le due squadre milanesi.

Stefano Pioli si è affidato ai migliori possibili: in porta Ciprian Tatarusanu ha sostituito, come da qualche mese a questa parte, il titolare Mike Maignan, sulla fascia destra il capitano Davide Calabria, mentre sulla sinistra Theo Hernandez, in mezzo Simon Kjaer, tornato dall’infortunio, e Fikayo Tomori. Nel centrocampo a due, poi, da una parte Sandro Tonali, dall’altra Ismael Bennacer, mentre sulla trequarti, a supporto dell’unica punta, Olivier Giroud, Junior Messias, Brahim Diaz e Rafael Leao.

Simone Inzaghi ha risposto con Andrè Onana tra i pali, la difesa a tre composta da Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Al posto di Denzel Dumfries, sulla fascia destra, l’ex Lazio ha preferito affidarsi a Matteo Darmian, poi Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu (il grande ex della partita), Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco, mentre in attacco, senza Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Edin Dzeko.

Inizia un po’ peggio l’Inter con Bastoni che concede subito un fallo ai cugini, ne nasce una punizione che non impensierisce, però, la retroguardia nerazzurra, cosa che fa invece Dimarco al decimo. È proprio l’ex Hellas Verona a sbloccare immediatamente la partita, su l’assist di Barella in area l’esterno arriva prima degli avversari e porta avanti la Benamata.

La partita cambia e il pallino del gioco rimane tutto nei piedi dei vincitori della Coppa Italia che al 21esimo trovano anche il gol del raddoppio con il bosniaco ex Roma. Un gol alla Diego Milito per lui, che rientra sul destro e cancella forte sul secondo palo battendo il portiere rossonero. Anche dopo il 2-0, lo spartito non cambia: l’Inter attacca, il Milan cerca di contenere i danni, per riprovarci nel secondo tempo.

E in effetti sembrano proprio i Diavoli a partire meglio nella seconda frazione di gioco. Non sono abbastanza incisivi, però, per provare la rimonta, né da dentro l’area, né da fuori con tentativi sporadici.

Dopo una girandola di cambi, da una parte e dell’altra – Robin Gosens prende il posto dell’autore della prima rete, un po’ acciaccato, Pierre Kalulu, Charles De Kaetelare e Divock Origi che entrano per Kjaer, lo spagnolo e Messias, e ancora Joaquin Correa e Roberto Gagliardini che rilevano il migliore in campo e l’autore del primo assist -, al 77esimo arriva il colpo del definitivo ko per i rossoneri. Skriniar lancia il campione del mondo che si libera di Tomori e, con un tocco di esterno, fa un gol bellissimo.

Non servono a nulla le successive sostituzioni di Pioli: per la seconda volta di fila, e per la settima totale, l’Inter alza al cielo la Supercoppa italiana.