L’Inter è la prima semifinalista di Coppa Italia. Il ritorno della sfida contro la Juventus a San Siro infatti è stato vinto dagli uomini di Simone Inzaghi grazie al gol di Federico Dimarco al 15esimo.

È la semifinale di ritorno della Coppa Italia, è un derby d’Italia, ed è anche una delle partite più importanti della stagione sia per l’Inter – che tra l’altro deve ancora giocarsi l’entrata in finale di Champions League contro il Milan in un altro derby, che quello sì sarà la gara più importante -, sia per la Juventus – anche loro chiamati a dire la propria fino alla fine in Europa League contro il Siviglia, e poi chissà.

All’Inter basta Dimarco per battere la Juventus e raggiungere la seconda finale di seguito di Coppa Italia

È la solita bolgia San Siro, pieno di 75mila tifosi, per lo più nerazzurri, che faranno tutto per spingere la squadra ad arrivare fino in fondo anche nella coppa nazionale, ed è anche il solito derby, preceduto dalle polemiche, e da qualcosa di rivendicare, per i cori razzisti, e per le esultanze. Se, infatti, Romelu Lukaku potrà tornare in campo (ma non dal primo minuto per scelta di Simone Inzaghi), nonostante il no della Corte sportiva d’appello al ricorso presentato dalla società milanese, lo si deve solo a Gabriele Gravina, mentre dall’altra parte è stata data ragione ai bianconeri per un errore, un ritardo della Procura federale per l’apertura della curva contro il Napoli, ecco che il cocktail perché per l’ennesima volta questa Inter-Juventus sia molto di più è servito.

Un cocktail in cui l’allenatore ex Lazio, che domenica alle 12:30 potrebbe regalare proprio contro la sua ex squadra lo scudetto ai partenopei di Luciano Spalletti, ha scelto di mettere (qua per forza di cose) André Onana in porta, nella difesa a tre i soliti (ormai) Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, più avanti Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco, e in attacco Edin Dzeko, preferito al belga, e Lautaro Martinez.

E a cui Massimiliano Allegri ha risposto tenendo conto delle esigenze, e degli infortuni e squalifiche. A difesa dei pali, il toscano ha preferito dare una chance a Mattia Perin, a comandare la retroguardia, invece, ha messo il capitano Leonardo Bonucci, supportato a destra da Gleison Bremer e a sinistra da Alex Sandro, davanti una linea a cinque con Mattia De Sciglio (che ha sostituito Juan Cuadrado), Fabio Miretti, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic, e poi Angel Di Maria come trequartista a supporto di Federico Chiesa, preferito ad Arkadiusz Milik.

A partire più forti sono i padroni di casa, che neanche in quest’occasione rinunciano a costruire il gioco e a essere propositivi davanti alla porta della Juventus. Il pressing diventa poi letale al 15esimo quando Dimarco, che è nato e cresciuto all’Inter, riceve una palla in area e dritta da parte del sardo e batte senza problemi (e non in fuorigioco) il portiere ex Genoa. E la bolgia esplode.

Lo fa di nuovo, in altre due occasioni, sempre dei nerazzurri, che non si accontentano di un gol di vantaggio prima di andare negli spogliatoi, e ci provano entrambe le volte con il campione del mondo, la prima volta Lautaro ci tenta con un tiro dalla media distanza che esce di poco, la seconda volta, invece, è un po’ più impreciso e finisce sopra la traversa.

C’è anche la squadra di Allegri, però, in campo, e il primo squillo dei bianconeri arriva al 34esimo con una bordata dal limite di Kostic diretta sotto la traversa, c’è Onana a neutralizzare il pericolo e lasciare il risultato invariato. È un segnale, però, che l’Inter coglie perché si rifa pericolosa sempre con il numero 10 argentino, che si è sbloccato in campionato contro l’Empoli (esattamente come Lukaku, che ha addirittura fatto doppietta) e adesso vuole mettere la firma anche in un match che vale un’altra finale, e contro i rivali di sempre. Non lo farà sicuramente, però, nel primo tempo, perché nonostante il minuto di recupero, Daniele Doveri fischia per due volte e manda tutti negli spogliatoi.

Al ritorno, l’allenatore della Juventus decide di mischiare le carte, e quindi al posto del serbo ex Eintracht Francoforte mette Milik, che prende il posto in campo del figlio d’arte, che invece torna a fare l’esterno. La partita ricomincia equilibrata, con l’Inter che cerca di colpire in contropiede, mentre gli ospiti tentano dalla distanza, nessuna delle due ci riesce per davvero. Perché al 52esimo, effettivamente, Dzeko riesce con una serie di finte e controfinte a baciare il secondo palo e poi gonfiare la rete, ma era fuorigioco e quindi non vale nulla. Sette minuti più tardi arriva anche il primo cartellino giallo, Locatelli viene punito, infatti, per una trattenuta con annessa manata su Barella, sono anche, però, gli ultimi scampoli di partita per l’ex Sassuolo che viene rimpiazzato con Leandro Paredes.

Al 67esimo, un nuovo brivido per l’Inter: la sgroppata sulla fascia di Dumfries, infatti, porta l’olandese a un cross che Lautaro Martinez sbaglia di un soffio, poi è il momento dei cambi anche per Inzaghi. Il bosniaco esce dal campo per il belga, e l’ex Cagliari, un po’ contrariato ma non arrabbiato, lascia spazio all’amico Marcelo Brozovic, nello stesso momento anche Allegri decide di togliere Bonucci per mettere dentro Danilo.

Neanche con questo nuovo assetto la Juventus riesce a fare male ai nerazzurri, che invece riescono a essere più pericolosi. L’esterno destro si conquista una punizione dal limite dell’area che l’autore del gol spedisce sulla barriera dei bianconeri, ma che arriva sui piedi di Mkhitaryan (in posizione regolare) che si coordina con un destro al volo, a fare il miracolo, però, ci pensa Perin, che toglie ancora le castagne dal fuoco alla sua squadra, che ora ha venti minuti più recupero per sperare di arrivare almeno ai tempi supplementari, e quindi sale di giri.

Ci prova con Rabiot prima e Di Maria dopo, e poi arrivano altri due campi per Inzaghi, che toglie il Toro per mettere dentro Joaquin Correa e Dimarco per mettere Robin Gosens, ma anche Allegri si gioca l’ultimo cambio: Paul Pogba ha poco più di undici minuti per provare a finire nel tabellino dei marcatori, ma soprattutto mettere la firma sulla stagione dei bianconeri dopo esser stato fermo ai box per gran parte di questa, il francese, infatti, entra al posto del giovane Miretti.

Neanche l’ultima sostituzione cambia lo spartito della gara: l’Inter attacca, va vicino a dare il colpo del ko, poi non ci riesce anche perché la Juventus si difende con molti giocatori in area. Scorrono i minuti, comunque, e arriva anche il momento di Roberto Gagliardini, che entra per un dolore Calhanoglu all’82esimo, e mette anche la testa su una punizione dal limite di Brozovic. Un filtrante di Milik per Chiesa, all’88esimo, potrebbe riscrivere tutta la partita, ma una deviazione facilita il compito del portiere camerunese, che arriva sul pallone prima dell’ex Fiorentina.