L’Inter con il Bayern cerca il riscatto

A poche ore dall’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato di grande occasione per riscattarsi dopo la brutta sconfitta subita nel derby di Milano



Dopo il doloroso KO subito nel derby con il Milan la squadra di Simone Inzaghi vuole assolutamente riscattarsi nell’esordio stagionale in Champions League, a San Siro arriverà il temibile Bayern Monaco che, come al solito, è una delle grandi favorite per la vittoria finale

I nerazzurri non avranno Romelu Lukaku e, con ogni probabilità, si affideranno al tandem offensivo composto da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Nella conferenza stampa di viglia l‘ex tecnico biancoceleste ha caricato l’ambiente spiegando come vincere domani sarebbe fondamentale per dare nuovo entusiasmo ad una squadra che ha iniziato un pò con il freno a mano tirato in questa stagione.

Inter, contro il Bayern Monaco il definitivo esame di maturità

I nerazzurri hanno deluso finora in campionato perdendo sia lo scontro diretto con la Lazio che quello con il Milan evidenziando una fase difensiva non all’altezza degli ambiziosi obiettivi del club milanese.

Contro il super attacco dei bavaresi sarà fondamentale difendere bene e cercare di ripartire con la velocità degli esterni e la qualità di Lautaro Martinez in attacco.

L’Inter si trova in un girone difficilissimo, i nerazzurri dovranno fare un’impresa per qualificarsi agli ottavi di finale con Bayern Monaco e Barcellona che si presentano come assolute favorite per la vittoria del girone.

Inzaghi ed Allegri in questo sono d’accordo: entrambi gli allenatori hanno fissato quota 10 punti come soglia minima da raggiungere per garantirsi il passaggio del turno all’interno dei rispettivi gironi.

Un risultato positivo nel proprio stadio darebbe tanto entusiasmo in casa Inter ed i nerazzurri proveranno a sfruttare le proprie chance in un match appassionante davanti ad un San Siro che sarà, ovviamente, tutto esaurito.

Tanta curiosità soprattutto nel vedere come si comporterà la difesa nerazzurra contro i tedeschi, De Vrij, Skriniar e Bastoni hanno deluso in queste prime uscite con l’Inter che ha subito addirittura 9 gol nelle prime 5 uscite stagionali in campionato, troppi per una squadra che deve lottare per la conquista dello scudetto.

Senza Romelu Lukaku il peso dell’attacco nerazzurro sarà tutto su Lautaro Martinez che ha la grande occasione di prendersi definitivamente in mano l‘Inter e trascinarla verso la vittoria.

Comincia la Champions League, per le italiane servirà coraggio e qualità fin da subito per provare a giocarsela con i top club europei.