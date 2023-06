L’intelligenza artificiale elabora i suoi ideali di bellezza per uomo e donna

Un test dimostra come l’intelligenza artificiale concepisce gli ideali di bellezza basandosi su ciò che viene mostrato sui social media e sul web.

Le immagini generate dall’intelligenza artificiale in un progetto di sensibilizzazione sui disturbi alimentari presentano una donna con pelle chiara, vita stretta e seno grande, e un uomo con spalle larghe e addominali scolpiti, come ideali di bellezza. Da decenni, i giovani si sentono spinti a cercare modelli di bellezza utopistici, prima dai media tradizionali come riviste, cinema e televisione e oggi dai social media. Per questo motivo, il “Progetto Bulimia” ha utilizzato l’intelligenza artificiale per condurre un esperimento rivelatore ed evidenziare il problema dei disturbi alimentari.

Per ottenere modelli di bellezza maschili e femminili basati su Instagram, Snapchat e altre piattaforme social, sono state utilizzate tre diversi generatori di immagini alimentati dall’intelligenza artificiale: Dall-E 2, Stable Diffusion e Midjourney. Tuttavia, le immagini prodotte da queste IA appaiono spesso grottesche e distorte.

Le immagini dei corpi maschili e femminili generate dalle IA risultano chiaramente irrealistiche, con misure esagerate sia nella parte superiore del corpo femminile (vite strette e seni grandi), sia in quella maschile, dove gli uomini sembrano versioni photoshoppate di culturisti.

The Bulimia Project asked AI what a "perfect human" looks like. It revealed our unrealistic beauty standards. pic.twitter.com/y6j9NMAxWN

— Not By AI (@NotByAIBadge) May 23, 2023