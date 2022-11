Lingua di suocera, posizionala qui: il luogo ideale per farla fiorire e durare a lungo

La lingua di suocera, meglio nota anche come Sanseveria, è una pianta facile da coltivare ma che ha bisogno di alcuni accorgimenti, come quello relativo alla sua collocazione.

Molto presente nelle case degli italiani e considerata di grande tendenza, la lingua di suocera dovrebbe essere collocata secondo le regole del Feng Shui.

Sanseveria, caratteristiche della pianta

Il termine lingua di suocera può essere considerato erroneamente. Infatti, quando si fa riferimento alla lingua di suocera alcuni potrebbero immediatamente pensare ad alcuni biscotti. In realtà, il termine può essere adoperato anche per fare riferimento alla Sanseveria, una pianta tornata di gran moda nelle case degli italiani.

Del resto, le foglie che compongono la Sanseveria somigliano a delle lunghe lingue gialle, costellate di strisce dal verde più chiaro o gialle. Sanseveria è il nome scientifico mentre lingua di suocera è quello utilizzato in gergo comune.

Il successo della Sanseveria è dovuto alla sua facilità di coltivazione non soltanto al suo essere molto bella e d’arredo. Inoltre, ha anche delle qualità da non sottovalutare: purifica l’aria, immettendoci ossigeno e purificando l’ambiente. Non solo anidride carbonica, la lingua di suocera può assorbire anche le tossine presenti nell’aria delle nostre case.

Per quanto riguarda la facilità di coltivazione, la lingua di suocera non ha bisogno di tanta acqua. Infatti, si tratta di una pianta che va annaffiata una volta ogni quindici giorni. Troppa acqua, infatti, potrebbe provocare delle marcescenze pericolose.

Dove posizionare la pianta lingua di suocera

Anche se è facile da coltivare, la Sanseveria, per poter proliferare al meglio, dovrebbe essere posizionata in un posto specifico, stando alle regole del Feng Shui. Quest’ultima è una disciplina che affonda le sue radici nella geomantica taoista che viene applicata all’architettura. I suoi pilastri sono delle regole che riguardano l’arredamento delle case secondo cui un oggetto dovrebbe essere messo in un posto piuttosto che in un altro.

Stando alle regole del Feng Shui, dunque, anche la lingua di suocera dovrebbe essere messa in un posto ad hoc. Essendo considerata una pianta magica, dovrebbe essere posta in un ambiente a lei propizio. Questo ambiente, in casa, non è rappresentato dalla sala da pranzo o dal soggiorno. La motivazione è semplice: queste due stanze sono quelle dove c’è più legno, un elemento naturale.

Sarebbe sbagliato metterla nel bagno poiché è un ambiente per questa tipologia di pianta, troppo umido e potrebbe ammalarsi velocemente. Essendo una pianta molto potente e protettiva, inoltre, non andrebbe messa nello studio o nei luoghi di lavoro. Per via della sua potenza, infatti, potrebbe bloccare la creatività ed il suo fluire.

Stando alla disciplina orientale del Feng Shui, il posto perfetto per la lingua di suocera sarebbe l’ingresso, il posto dove si migliora l’atmosfera che entra. La pianta, infatti, potrebbe essere in grado di attrarre denaro e ripulire le energie negative delle persone che entrano nella nostra abitazione. Vale la pena tentare.