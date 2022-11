L’ingrediente che profuma tessuti, tende e tappeti in lavatrice: ecco qual è

C’è un ingrediente che profuma i tessuti ed è proprio quello da usare subito. Lo scopriamo insieme? È buonissimo.

Quante volte capita che i panni e i tessuti abbiano un odore terribile che si diffonde nell’ambiente? Tessuti, tende e tappeti sono a stretto contatto con germi e batteri oltre che l’umidità. Il consiglio sarebbe di areare le stanze continuamente oltre che lavare questi tessuti al fine di igienizzare a fondo. Ma per profumare c’è un ingrediente impensabile che nel giro di pochissimi minuti risolve la situazione: è di uso comune ed è proprio questo.

Cause dei cattivi odori su tessuti, tende e tappeti

In una casa le tende, i tappeti e i tessuti non devono essere considerati solo complementi d’arredo ma veri e propri must have. Certamente, si scelgono in base al proprio gusto personale e per sposarsi perfettamente con l’arredo oltre che in base all’utilizzo.

Giorno dopo giorno, batteri e germi si accumulano e la sporcizia diventa cattivo odore. Non solo, questo si manifesta anche per via dell’umidità oppure per via degli animali domestici che transitano in tutta la casa. I tappeti per esempio devono subire il passaggio continuo di scarpe, ciabatte, amici a quattro zampe depositando ogni tipo di sporcizia e batterio.

Le tende sono tessuti che si impregnano di ogni tipo di batterio presente nell’aria, oltre ad assorbire gli odori che arrivano dal bagno e dalla cucina. Per non parlare dell’inquinamento esterno con le particelle di smog che si depositano ovunque anche gli imbottiti.

Ed è per tutte queste cause che si sente la puzza in casa e i tessuti assumo un odore veramente cattivo. Come fare per ovviare al problema?

L’ingrediente che profuma tappeti, tessuti e tende in pochi minuti

Quando si vuole profumare un tessuto, un tappeto o una tenda basterà utilizzare un prodotto comune sempre presente in casa. Stiamo parlando dell’ammorbidente, che si aggiunge al lavaggio in lavatrice ma che si può anche usare come profumatore in maniera totalmente diversa dal solito.

Un ottimo trucco per risparmiare e non usare prodotti di vario tipo, di cui non si conosce la composizione completa. Per usare l’ammorbidente in maniera alternativa si procede in questo modo:

Prendere un contenitore munito di spruzzino vuoto

Aggiungere acqua quasi del tutto lasciando una piccola quantità per il prodotto protagonista

Prendere l’ammorbidente e aggiungerlo all’acqua senza superare il tappo del dosatore

Chiudere il flacone senza agitare per non creare una sostanza schiumosa.

Procedere adesso mettendo il flacone a testa in giù così che il composto si amalgami per bene, evitando macchie sui tessuti. Adesso è il momento di spruzzare su imbottiti, tende, tessuti e tappeti lasciando che l’umido si asciughi per poi sprigionare un profumo buonissimo di pulito. Questo metodo si può usare tutti i giorni, facendo sempre attenzione a non esagerare con le quantità dell’ammorbidente utilizzato.