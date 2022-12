Limoni, perché dovresti immergerli nel sale: l’antico trucco delle nonne

Limoni: ecco perché gli agrumi dovrebbero essere immersi in una soluzione salina. Si tratta di un trucco delle nostre nonne.

Un concentrato di vitamina C e di antiossidanti benefici per l’organismo umano, i limoni sono un agrume da tenere nelle proprie scorte alimentari. È l’ingrediente perfetto per preparare un ottimo succo o per aromatizzare le bevande o le pietanze. Anche se si può acquistare il succo di limone, è sempre buon consiglio prepararselo con agrumi naturali e perfettamente conservati. Una volta raccolti o acquistati al banco del mercato o al supermercato, i limoni devono essere perfettamente conservati, onde evitare la formazione di muffe.

Conservare i limoni nel frigorifero potrebbe non essere la migliore soluzione dal momento che la temperatura del frigorifero potrebbe disidratare i limoni e “seccare” la buccia dell’agrume. Qual è il migliore modo per conservare i limoni quando se ne hanno in abbondanza? Scopriamolo.

Limoni: perché si forma la muffa?

Spesso e volentieri sui limoni si forma la muffa. L’origine della formazione della muffa dipende dalle condizioni climatiche, ma anche dalle fasi di raccolta e di distribuzione degli agrumi. Se durante il processo di trasporto i limoni subiscono delle lesioni, gli stessi agrumi sono esposti alla formazione delle muffe.

Anche lo stesso PH acido rende i limoni maggiormente attaccabili alle spore dei funghi, che proliferano maggiormente negli ambienti caratterizzati da acidità. La muffa verde attacca maggiormente i limoni, ma non li rende assolutamente tossici o nocivi al tatto o all’olfatto. Come possiamo conservare i limoni in modo tale si eviti la formazione della muffa azzurra o verde? Scopriamolo.

Limoni: ecco come conservarli e prevenire l’attacco delle spore

I limoni sono agrumi che possono essere conservati in casa in modo naturale, senza che i funghi li attacchino e si formi la muffa. C’è un metodo da seguire che consente di conservare i limoni in modo del tutto naturale.

Quando si acquistano una scorta di limoni basta tagliare gli agrumi a fettine e metterli in un recipiente riempito con acqua e sale. Una volta chiuso il recipiente è bene agitarlo e procedere alla conservazione di questi agrumi per mesi e mesi.

Un altro valido trucchetto e rimedio naturale per conservale le scorte di limone ed evitare la formazione della muffa è lavarli e metterli in ammollo con bicarbonato ed acqua per eliminare i batteri e contrastare la formazione della muffa. È bene asciugarli bene per evitare che l’umidità possa contribuire alla formazione della muffa.

Una volta puliti ed asciutti è bene mettere i limoni in un contenitore igienizzato magari chiuso ermeticamente in modo tale da inibire che i funghi possano entrare in contatto con la buccia e si possa formare la muffa verde o azzurra. Un altro valido rimedio è quello di conservare i limoni in un sacchetto di carta a temperatura ambiente o in frigorifero.