Lieto annuncio da UeD, aspettano un maschietto: chi è rimasta incinta

UeD, è incinta: sono in attesa del loro terzo figlio. L’annuncio è arrivato inaspettato per i fan dell’amata coppia nata sul piccolo schermo.

Due vecchi protagonisti della trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5 hanno fatto un lieto annuncio che ha lasciato tutti senza parole. I fan lo hanno scoperto da poco e sono ancora increduli.

UeD, è incinta: da grandi amori arrivano anche i figli

UeD è senza dubbio una delle trasmissioni televisive più amate dai telespettatori italiani e di Mediaset. Nel caso degli anni, sono nate tantissime coppie che si sono poi separate, mentre altre stanno tutt’ora insieme.

Tra queste, ci sono Aldo Palmeri e Alessio Cammarota, che avevano iniziato il loro percorso all’interno del dating show in un modo piuttosto turbolento. Lei era reduce dal corteggiamento a Francesco Monte, che alla fine scelse Teresanna.

Aldo non si fidava di lei e i suoi dubbi non facevano altro che diventare sempre più dei chiodi fissi a causa delle segnalazioni. Alcuni, infatti, sostenevano che Alessia avesse qualcuno fuori, un fidanzato.

Il tempo, però, alla fine ha dato ragione alla coppia, che è uscita insieme da UeD ed è convolata a nozze. I due avevano messo al mondo un primo figlio, Leonardo, dopodiché si erano allontanati.

Si dice che Aldo avesse addirittura una nuova fidanzata. Poi un nuovo avvicinamento tra i due e la nascita del secondo figlio, Niccolò. Ormai tantissimi fan si rallegrano del fatto che dai grandi amori di UeD arrivino anche i figli. Ed è proprio questa la coppia che è adesso ha annunciato una lieta notizia.

Alessia Cammarota incinta del suo terzo figlio

Alessia Cammarota è incinta del terzo figlio. Ad annunciarlo è stata la stessa ex corteggiatrice di UeD e influencer, che ha pubblicato sui suoi social ufficiali una foto che mostra il pancione.

Lo scatto la ritrae sulla neve, in un outfit bianco, che mette comunque in evidenza il suo ventre. La giovane è in attesa di un maschietto. La notizia del sesso è stata data dai due figli, Leonardo e Niccolò, che sono davvero eccitatissimi per l’idea di poter abbracciare presto un altro fratellino.

Finalmente, la famiglia di Alessia e Aldo accoglierà una nuova anima. Si tratta di una bellissima notizia per i fan e per la famiglia, che nel 2021 aveva vissuto la traumatica esperienza dell’aborto.

Alessia, infatti, incinta all’epoca di un bebè, aveva subito un aborto spontaneo. Era stata lei stessa a raccontare la vicenda sui social, chiedendo ai fan il massimo riserbo e il rispetto in un momento tanto difficile.

Ora, però, non c’è più spazio per la tristezza, perché Aldo e Alessia avranno un altro figlio, il terzo maschietto, per la gioia di papà e mamma e dei fratelli Leo e Nicco. Non si sa di quanti mesi sia l’influencer e quindi quando verrà al mondo il nuovo componente della famiglia.

I fan della coppia sono eccitatissimi all’idea di seguire da vicino, sui social, il percorso della gravidanza di Alessia che porterà alla nascita del suo nuovo figlio.