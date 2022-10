Lidl sorprende i clienti, cosa ha messo in offerta: ora costa 1€

By

La Lidl ha sorpreso tutti i consumatori mettendo in vendita a soli 1€ questo prodotto. Ecco di quale si tratta.

Nelle nostre città ci sono tantissimi supermercati in cui fare la spesa, molti di questi sono dei discount in cui è possibile trovare prodotti di qualità ad un prezzo inferiore rispetto alle grandi marche.

Questo ha allettato da un paio di anni tantissimi cittadini, in quanto, dato anche l’aumento dei prezzi e il caro vita sempre più preponderante tendono a spendere i loro soldi all’interno di queste catene di supermercati.

Lidl, l’azienda tedesca per fare la spesa risparmiando

Una delle più famose è la Lidl che mette a disposizione dei suoi clienti tantissime offerte ogni mese e quindi è sempre consigliabile consultare periodicamente il volantino del punto vendita più vicino a noi.

Questa catena di supermercati è approdata in Italia per la prima volta nel 1992 aprendo un punto vendita in provincia di Vicenza ad Arzignano e col tempo si è espansa in tutta la nostra Penisola.

Di origine tedesca, la Lidl ha questo nome in quanto originariamente si chiamava Lidl & Schwartz ma col tempo è rimasto solo il nome Lidl in quanto più attrattiva e sonora nei confronti dei clienti.

Il logo memorabile e colorato tende a essere facilmente riconoscibile e grazie a queste strategie la fama di questa catena è aumentata a tal punto che oggi conta ben 13.000 supermercati in tutto il mondo di cui 700 in Italia.

Nel nostro Paese la sua fama ha avuto maggior attrattiva negli anni 2000 e in particolar modo nell’ultimo decennio grazie alla sua espansione sul mercato italiano e alla vendita di prodotti non solo alimentari.

Infatti, basti pensare che qualche anno fa, questa catena ha messo in vendita capi di abbigliamento con il suo marchio, di cui anche delle scarpe che sono andate subito a ruba a tal punto che i collezionisti se ne sono subito accaparrati un paio.

Adesso, trovare queste scarpe è raro e sul web si possono acquistare da venditori privati ad un prezzo alto appunto per via della loro attrattività e rarità. Lo stesso stratagemma è stato messo in atto anche dall’EuroSpin con dei risultati inferiori.

Offerta Lidl: un prodotto a 1 euro

In questi giorni, la Lidl ha sorpreso tutti i suoi consumatori che si sono ritrovati sul volantino un’offerta imperdibile e molto alettante per quanto riguarda un prodotto messo in vendita a solo 1€.

Stiamo parlando delle batterie a bottone, che sono molto utili per il funzionamento di molti dispositivi che teniamo in casa come sveglie, allarmi, giocattoli, calcolatrici e a volte anche alcuni telecomandi.

Le batterie in questione sono di varie misure e sono a marchio TRONIC una delle più apprezzate dal punto di vista tecnologico e della produzione di batterie per più oggetti domestici.

L’offerta è entrata in vigore dal 24 ottobre e assieme ad essa sono state messe in atto tantissime altre offerte con prodotti anche a 0.50 € fino ad un massimo di 2€ catturando l’attenzione del consumatore.

Allo stesso prezzo delle batterie a bottone troviamo anche prodotti per la pedicure, set di elastici a spirale per capelli e accessori per la manicure oltre che tantissime offerte per la festa di Halloween.

Grazie a queste offerte possiamo quindi fare incetta di prodotti interessanti e magari una scorta di batterie a bottone ma bisogna affrettarsi perché il volantino su cui è presente questa offerta scade il 30 ottobre.

Dopo questa data, non sappiamo se l’offerta verrà prolungata o verrà sostituita con quella di altri prodotti, anche in vista della stagione invernale e dell’arrivo delle festività natalizie, anche se è già possibile trovare prodotti per questo periodo dell’anno.

Quindi non ci resta che metterci in marcia verso il punto vendita Lidl più vicino a noi e approfittare dell’offerta settimanale in corso.