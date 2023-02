Lidl, è corsa all’acquisto in tutta Italia: ora costa soltanto 49 euro | Scade il 12 febbraio

Ecco che bisogna acquistare proprio questo alla Lidl e ora costa solo 49 euro. La scadenza è prevista per il 12 Febbraio.

Lidl è uno dei grandi discount famosi proprio per le sue offerte imbattibili; dal 9 al 12 Febbraio non potrete farvi sfuggire questa super offerta di un elettrodomestico super utile e richiesto. Ecco di cosa stiamo parlando e perchè bisognerebbe acquistarla. Quali benefici?

Le offerte della Lidl

Quante volte capita di vedere le offerte sul volantino della Lidl e vedere dei prezzi a dir poco geniali e convenienti? Probabilmente spesso. Lidl è infatti uno dei grandi discount che spesso propone delle vere e proprie offerte imbattibili che permettono di risparmiare acquistando dei prodotti utili ma anche di una buona qualità. Proprio per questo motivo Lidl è piuttosto presente sul nostro territorio e viene scelto da tantissime famiglie. Ormai lidl è infatti un punto di riferimento per tutti noi.

Oltre ai vari prodotti alimentari e anche per la cura e l’igiene della casa e degli ambienti, Lidl propone spesso anche elettrodomestici che possono essere utilizzati in casa. Le offerte imbattibili spesso vengono applicate anche su questa tipologia di prodotti ed è quello che sta accadendo proprio in questi giorni da Lidl. Dal 9 al 12 Febbraio, infatti, è presente un’offerta proprio su un elettrodomestico che quindi può essere acquistato ad un prezzo davvero minino. Di cosa si tratta? Scopriamolo in seguito.

Offerta Lidl imbattibile per un elettrodomestico richiesto da molti

Come già accennato, Lidl propone spesso offerte super vantaggiose. Questo è proprio ciò che sta accadendo in quest’ultimo periodo da Lidl; infatti dal 9 al 12 Febbraio potrete trovare in offerta l’affettatrice elettrica di un marchio molto conosciuto in ambito degli elettrodomestici ossia SilverCrest. Si tratta di un’offerta davvero imperdibile in quanto si può acquistare tale affettatrice a soli 49 euro.

Come si può immaginare, si tratta di un ottimo prodotto che può effettivamente aiutare in casa soprattutto per chi ama i salumi e adora averli sempre freschi sulla propria tavola. Con l’affettatrice, infatti, si riesce ad avere sempre un affettato fresco sulla propria tavola, appena tagliato; basterà acquistare il pezzo del salume scelto e affettarlo a proprio piacimento.

E non solo in quanto questa affettatrice è anche ideale e pensata per il pane, la carne o anche le verdure o i formaggi. Quindi proprio grazie a tale affettatrice potrete tagliare in modo uniforme le verdure o anche le fettine di pane senza troppa fatica. Inoltre potrete anche avere fettine di formaggio super sottili o comunque regolate da voi in base allo scopo specifico per cui vi serviranno.

L’affettatrice, infatti, è un buon alleato in cucina; permette di risparmiare tempo durante la cottura di un alimento, ad esempio, perché si può scegliere a proprio piacimento lo spessore dell’alimento. Se si ha fretta, ad esempio, si potranno fare delle fette sottili che quindi si cucineranno prima mentre se si ha più tempo o se la ricetta richiedete delle fette più spesse, si può selezionare una grandezza diversa.

Insomma potrete avere un’affettatrice piuttosto professionale a casa che vi aiuterà in moltissimi compiti della vita quotidiana. La fatica di dover necessariamente tagliare e sminuzzare sarà solo un ricordo. La cosa ancor più vantaggiosa è anche il prezzo che è davvero minimale.

Descrizione e caratteristiche dell’affettatrice in offerta

Tanti vantaggi insomma che si possono ricavare dall’acquisto di questo prodotto niente male.

Prima di acquistare, però, è importante capire quali sono le caratteristiche funzionali di questa affettatrice così da acquistarla in modo consapevole e non solo per via del suo prezzo ridotto. di seguito, quindi, verranno proprio mostrate le sue funzionalità e caratteristiche.

Si tratta di un’affettatrice con le seguenti dimensioni: 34,5 x 23,4 x 23,5 cm quindi non troppo ingombrante. Inoltre, essendo elettrica, la potenza è di circa 120W.

L’altra caratteristica fondamentale di questa affettatrice è proprio la sua capacità di regolazione della larghezza del taglio. Questo, quindi, vi aiuterà tantissimo in cucina perché potrete avere varie possibilità. Nello specifico la regolazione della larghezza di taglio può essere scelta fino ai 20 mm.

Un altro elemento che è presente in questa affettatrice che la rende super comoda e versatile da utilizzare è la presenza di un carrello porta merce che può essere rimosso in base alle proprie esigenze. In questo sistema è anche presente la protezione per i pollici che quindi eviterà che vi facciate male durante la rimozione della vaschetta stessa. Inoltre sono anche presenti la pressamerce e la vaschetta di raccolta.

Queste quindi sono le caratteristiche specifiche dell’affettatrice. Come si può notare si tratta di un ottimo elettrodomestico che lavora bene e permette di attuare delle faccende domestiche in modo veloce e anche professionale. Proprio per questo motivo viene altamente consigliato per chi adora cucinare e soprattutto ama sperimentare in cucina, oltre che a mangiare prodotti freschi o di qualità.

Se vi rispecchiate in questa descrizione e sentite l’esigenza di avere la vita facile in cucina, quest’offerta fa proprio per voi e non potete farvela sfuggire. Si tratta di un prezzo minimo per un prodotto di qualità e per avere vita in cucina più semplice.

Insomma è proprio questa l’offerta imperdibile che bisogna andare ad acquistare senza perdere tempo e senza perdere l’opportunità di poterla avere e utilizzare per gli scopi appena visti e per i benefici che sono davvero tanti.