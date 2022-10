Lidl, costretta a eliminare l’amato prodotto: non lo vedremo più tra gli scaffali

L’azienda tedesca Lidl deve distruggere uno dei prodotti più amati da adulti e bambini. Non lo troverai più tra gli scaffali.

C’è una notizia che non farà contenti i consumatori e clienti Lidl, con un prodotto amato che non potrà essere più venduto. L’azienda tedesca è nota per mettere a disposizione dei prodotti alimentari ottimi a rotazione per eventi speciali, oppure altri che fanno capo a brand che vengono trattati direttamente.

Uno in particolare sembra non aver superato determinati requisiti ed la Lidl ha deciso di non venderlo più, non appena i magazzini saranno stati svuotati completamente. Di che cosa stiamo parlando?

Lidl, azienda di qualità amata anche dagli italiani

Quando l’azienda Lidl ha deciso di aprire i suoi supermercati per la vendita dei prodotti low cost in Italia, i consumatori hanno subito accettato il cambiamento. Una buonissima gamma di prodotti fissi insieme ad altri che cambiano nel tempo, dando la possibilità di sperimentare e assaggiare alimenti vari con ottimi ingredienti a prezzi contenuti.

Negli anni i supermercati del marchio si sono rivoluzionati creando anche dei corner con prodotti freschi, come pane – pasticceria – pesce e carne. Uno dei loro prodotti di punta però dovrà essere eliminato dagli scaffali e i consumatori non potranno più acquistare questa prelibatezza.

Prodotto eliminato dagli scaffali della Lidl: le motivazioni

L’azienda tedesca Lidl non venderà più i ghiotti coniglietti di Pasqua e dovrà distruggere quelle che sono le rimanenze in magazzino. Questo è quello che è stato stabilito dal Tribunale Federale Svizzero, perché il prodotto è similare a quello della Lindt & Sprüngli.

È stata proprio l’azienda nota per il cioccolato e i dolci a fare ricorso contro questo prodotto similare nell’aspetto al loro coniglietto pasquale. Una lunga sentenza che ha messo l’accento sulla violazione del marchio con vendita a prezzi totalmente differenti.

Il comunicato stampa del palazzo di giustizia ha giustificato la sua decisione, sottolineando che il coniglio di cioccolato della Lindt & Sprüngli è avvolto in un foglio di alluminio dorato e si confonde con quello venduto dalla Lidl. Il rischio è quello di confondere il consumatore non attento, per questo motivo l’azienda è invitata a distruggere le rimanenze di magazzino e vietare la vendita in tutti i suoi supermercati.

Questioni e precedenti, una battaglia lunga anni

Conosciamo tutti quanti il simpatico coniglietto di cioccolato seduto, con nastro rosso e campanellino avvolto da una pellicola dorata. Le dimensioni sono diverse e a Pasqua è sempre stato uno dei prodotti di punta.

L’azienda svizzera si è battuta contro questa similarità del prodotto che – secondo alcuni sondaggi – confonde completamente l’utente che rischia di acquistarlo di altre marche.

Negli anni sono state tantissime le battaglie a riguardo, proprio perché molti brand hanno imitato il coniglietto di cioccolato seppur variando gusto o colori. In un mercato attuale di largo consumo, i consumatori devono essere certi di quello che acquistano e i prodotti devono sempre essere originali.