Liam Neeson: “Blacklight” in prima TV sul canale Sky dedicato all’attore

Lunedì 25 luglio arriva il film “Blacklight” sul canale Sky dedicato a Liam Neeson. Come vederlo in televisione e in streaming.

Stasera lunedì 25 luglio va in onda in prima TV assoluta il thriller d’azione “Blacklight” con protagonista Liam Neeson visibile alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K.

In occasione della nuova pellicola firmata proprio Sky Original, arriva un canale dedicato per l’appunto all’attore britannico e ai suoi più grandi successi cinematografici. Fino a domenica 31 luglio infatti, Sky Cinema Collection (canale 303) si trasformerà in “Liam Neeson Mania“.

La trama di “Blacklight”

Diretto da Mark Williams, il film racconta di un ‘riparatore‘ governativo freelance, che si occupa di prelevare agenti sotto copertura in pericolo. Il suo nome è Travis Block (Liam Neeson) e soffre di disturbo ossessivo compulsivo, vivendo e combattendo nell’ombra. Egli scopre ben presto l’esistenza di un programma segreto del governo chiamato Operazione Unity, dannoso per la sicurezza dei cittadini.

I motivi della minaccia sono noti soltanto al capo dell’FBI Gabriel Robinson (Aidan Quinn), nonché superiore di Block, il quale chiederà anche l’aiuto dell’esperta giornalista Mira Jones (Emmy Raver-Lampman) quando a essere prese di mira sono sua figlia e sua nipote. Insieme la squadra cercherà di salvare le persone amate per ottenere una possibilità di riscatto e scoprire tutta la verità.

Il film è stato girato in Australia tra il 2020 e il 2021, principalmente a Melbourne e a Canberra. Nel cast vediamo anche Claire van der Boom, Georgia Flood, Taylor John Smith e Yael Stone.

Liam Neeson Mania

Sky Cinema Collection dedica una settimana di programmazione all’attore britannico con la Liam Neeson Mania, da lunedì 25 a domenica 31 luglio sul canale 303 di Sky ed in streaming su NOW (anche on demand). Oltre a Blacklight, tra i 16 film previsti vi saranno moltissimi classici come ad esempio il crudo kolossal “Schindler’s List” prodotto da Steven Spielberg, che ha ottenuto 7 Oscar e per il quale Neeson era stato nominato.

Fra i titoli vedremo anche “Un uomo sopra la legge” girato tra il Messico e gli Stati Uniti, l’adrenalinico “Honest Thief“, ma anche gli intrighi coniugali di “Chloe – Tra seduzione e inganno” con Julianne Moore e Amanda Seyfried. Oppure il thriller con Dan Stevens “La preda perfetta“, “L’uomo sul treno – The Commuter” con Vera Farmiga, il western “Caccia Spietata” con Pierce Brosnan e tanti altri.