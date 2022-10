“Li ho trovati in auto”, Ambra svela tutto sull’amante di Allegri: gli slip erano suoi

Ambra Angiolini, arrivano nuovi dettagli sulla fine della sua storia con Massimiliano Allegri. Spunta fuori uno scoop di cui nessuno sapeva nulla. Ecco di che cosa si tratta: gli slip in auto erano i suoi.

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati dopo che lei ha scoperto il tradimento di lui. In macchina, l’attrice ha trovato gli slip di una donna famosa nella sua macchina. Ecco a chi appartenevano gli indumenti intimi.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, storia di un amore tormentato

Ambra Angiolini si può considerare un’attrice di grande successo ma anche una conduttrice affermata. Ora è giudice apprezzatissimo di X-Factor, il talent show musicale che piace tanto al pubblico italiano.

Da giovanissima inizia a muovere i primi passi nel mondo della televisione come cantante e conduttrice. Piccolina, ancora minorenne, diventa il volto di Non è la Rai. La sua carriera non ha mai subito una battuta d’arresto, al contrario, è cresciuta anno dopo anno sempre di più consacrando Ambra a mostro sacro della recitazione.

La Angiolini ha avuto una vita sentimentale non semplice. Il suo amore meraviglioso, durato tanti anni con Francesco Renga, è finito purtroppo bruscamente. I due però continuano a volersi bene e a rispettarsi proprio in onore del grande e del forte sentimento che per tempo li ha uniti.

Dopo la fine della sua relazione con Renga, Ambra torna a sorridere con Massimiliano Allegri. Quest’ultimo però le ha spezzato il cuore. L’attrice lo ha scoperto così il tradimento, ha trovato gli slip di lei nella sua auto.

Slip in auto: l’attrice sgama così il tradimento del mister

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono stati fidanzati per quasi quattro anni. Lei con il mister più famoso d’Italia e del mondo, sembrava aver ritrovato il sorriso dopo un periodo burrascoso, ma in realtà la batosta che si è ritrovata ad affrontare per la seconda volta, l’ha devastata totalmente.

La fine della relazione con Francesco Renga l’aveva segnata in modo particolare e aggrapparsi a un nuovo amore, a una nuova felicità, sembrava per Ambra l’unica via d’uscita da un tunnel buio in fondo al quale non riusciva a trovare la luce.

Però anche Massimiliano l’ha ferita e nel peggior modo possibile, con un tradimento. A scoprire il misfatto proprio lei, l’attrice. Viene fuori un retroscena di cui nessuno sapeva nulla. L’ex ragazza di Non è la Rai ha sgamato il tradimento in maniera davvero dolorosa: ha trovato nell’auto dell’ex compagno, gli slip di una donna e a quanto pare si sa anche a chi questo indumento intimo appartenga.

La donna con cui Allegri avrebbe tradito Ambra, è una presenza importante e conosciuta nel campo delle comunicazioni, che lavora a Milano per un club di golf famosissimo. Proprio il club è il luogo dove i due amanti si sarebbero conosciuti.

La storia tra Ambra e Massimiliano è finita nel peggiore modo possibile. I due oggi non si rivolgono nemmeno la parola. Lei è ancora ferita ma, nonostante tutto, ha trovato ancora una volta la forza di rialzarsi dopo questa caduta burrascosa e di andare avanti.

Per ora non c’è nessun uomo nella sua vita se non suo figlio Leonardo, il suo amore grande, che insieme a Jolanda, sua figlia, rappresentano per lei un porto sicuro, il suo posto protetto nel mondo. Ora le attenzioni dell’attrice sono tutte concentrate anche sulla sua carriera.

Il ruolo da giudice di X-Factor le piace e Ambra si sta facendo conoscere dal pubblico anche in una veste diversa che per il momento la rende ancora più apprezzabile agli occhi dei suoi tantissimi fan.