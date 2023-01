“L’ha trovata sul pavimento…” Kate Middleton una furia: umilia Meghan Markle

Meghan Markle sarebbe stata umiliata da Kate Middleton secondo le dichiarazioni del principe Harry. Ecco cosa è accaduto a Buckingham Palace.

La Royal Family inglese, dopo la morte della Regina Elisabetta II, sembra non trovare pace per via di tutta la pressione mediatica che sta subendo e delle rivelazioni scottanti che stanno fuoriuscendo.

Ad aver parlato è stato proprio il principe Harry, che dopo aver rilasciato un’intervista choc qualche anno fa ai microfoni di Oprah Winfrey assieme a sua moglie Meghan Markle ha deciso di rivelare alcuni segreti reconditi.

Meghan Markle: l’attacco di Kate

Il duca di Sussex, infatti, il 10 gennaio ha pubblicato il suo libro autobiografico, Spare, dove non si è risparmiato sui commenti e sulle rivelazioni di alcuni membri di Buckingham Palace.

In particolare, oltre la Regina consorte Camilla, che ha definito perfida per via del fatto che pare aver spifferato durante una cena il motivo del litigio tra lui e suo fratello William, non ha avuto parole carine nei confronti di sua cognata Kate.

La donna, pare essere uno dei motivi per cui è nata la faida tra Harry e William e nelle pagine di Spare, che in pochissimo tempo ha raggiunto un record di vendite e di prevendite sul web, viene ritratta diversamente da come i sudditi la vedono.

Apparentemente, la Middleton sembra una donna perfetta incline al rispetto e all’aiuto verso il prossimo, ma Harry l’ha descritta come una donna capricciosa e che avrebbe umiliato sua moglie Meghan.

L’episodio raccontato nel libro di Harry

Il tutto sarebbe avvenuto poco prima che Harry sposasse l’attrice, quando durante i preparativi delle nozze, la principessina Charlotte indossando l’abito, avrebbe notato che le stava largo.

La figlia di William e Kate, nel vedere come il vestitino le calava non in modo perfetto, sarebbe scoppiata in lacrime e proprio in quel momento Kate si sarebbe voltata verso Meghan dicendole che nulla andava per il meglio.

La duchessa di Sussex, aveva rassicurato sua cognata di non perdere la calma, per via del fatto che molti altri invitati stavano portando i loro figli a corte per far modificare dalla sarta i loro abiti.

Proprio in questa occasione, Kate avrebbe alzato la voce verso la sua futura cognata, dicendole che nulla andava per il meglio e che tutti gli abiti andavano rifatti da zero e non modificati.

La Markle, era molto debole per via del fatto che aveva perso suo padre a causa di un’infarto da poco e questo attacco da parte di Kate le avrebbe provocato un problema emotivo.

“QUANDO SONO TORNATO A CASASono andato da mia moglie e l’ho trovata a sul pavimento che piangeva”

Al momento non c’è stato ancora nessun commento da parte della famiglia reale per via delle parole pubblicate da Harry nel suo libro ma pare che sia stato deciso di riunirsi in una stanza per decidere la sorte del principe.

Pare che, per via delle sue parole, il duca di Sussex e la sua famiglia potrebbero essere banditi dal Regno e quindi non essere presenti durante la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III e della Regina consorte Camilla.