“L’ha confessato prima di morire”, Regina Elisabetta: sbucano le ultime parole

Regina Elisabetta, la sovrana inglese l’ha confessato prima di morire. Sbucano le ultime parole pronunciate prima che la morte la strappasse alla vita terrena.

Si continua a parlare della Regina Elisabetta anche a distanza di mesi dalla sua morte. Spuntano fuori le ultime parole pronunciate prima di spirare. Sudditi senza parole.

Regina Elisabetta, la sovrana indimenticata

Sono passati già più di 4 mesi da quando la Regina Elisabetta non c’è più. Nessuno dimenticherà mai quel freddo e piovoso giorno di settembre, l’8 precisamente, quando tutto il mondo apprese la drammatica notizia.

A 96 anni, la monarca inglese si spense nella sua dimora preferita, quella di Balmoral in Scozia. Giorni di lutto e commozione hanno dominato le vite degli abitanti, sudditi, fedeli e affezionati alla Queen più amata di sempre.

Con la dipartita di Elisabetta II si chiude un’epoca storica importante per la monarchia inglese e se ne apre un’altra, sotto la guida del suo erede, Carlo, che da subito ha ufficiosamente assunto l’incarico di monarca del Regno Unito.

La sua incoronazione ufficiale avverrà a maggio, giorno attesissimo anche da Camilla, sua moglie, perché proprio in questa occasione anche lei dovrebbe diventare ufficialmente Queen, senza quella dicitura “consort”, ovvero consorte, che a quanto pare tanto le dispiace.

La morte della Regina Elisabetta ha segnato tutti e ancora oggi il suo ricordo vive nel cuore e nella mente di quanti l’hanno amata. A proposito della sovrana defunta, sapete le ultime parole pronunciate prima di morire? Erano rivolte proprio a lui.

La confessione della sovrana sul letto di morte

Sebbene siano passati più di 4 mesi da quando la Regina Elisabetta è scomparsa, il suo ricordo continua a vivere nella memoria e nel cuore di tutte le persone che l’hanno amata fedelmente nei suoi lunghi 96 anni di vita.

Oggi si torna a parlare della mamma del Re Carlo per un’indiscrezione che arriva proprio dal Regno Unito. Spuntano fuori le ultime parole pronunciate sul letto di morte e rivolte indirettamente proprio a lui: stiamo parlando del principe Harry.

Come sapranno i bene informati, purtroppo il secondogenito di Carlo e Diana non è riuscito a dare l’ultimo saluto alla sua adorata nonna. Il principe, che l’8 settembre si trovava in Germania con la moglie, arrivò a Balmoral in Scozia, qualche ora dopo la dipartita della Regina.

Carlo e William, invece, che erano al suo fianco, sono stati depositari delle ultime parole pronunciate dalla Queen prima che quest’ultima spirasse. A quanto pare, la Regina avrebbe chiesto a padre e figlio di continuare a tenere alto il nome dei Windsor ed evitare di macchiare l’immagine della famiglia reale che negli anni è caduta e si è ritrovata a rialzarsi a fatica più volte per via di litigi e faide familiari.

Ovviamente, il riferimento è ai conflitti tra i due fratelli reali. Da quando Meghan Markle è entrata nella Royal Family, i rapporti tra Harry e William sono andati via via deteriorandosi. Nessuno a corte ha mai accettato la presenza della americana e a quanto pare, neanche la Regina.

Sapete che cosa disse al suo nipote preferito, Harry, quando quest’ultimo si recò da lei per ottenere l’autorizzazione alle nozze con l’attrice americana? La risposta iconica della Regina fu questa:

“Immagino io debba dirti di sì”.

Fonti vicine alla famiglia reale dicono che il principe Harry rimase deluso da quella risposta. Si aspettava il pieno sostegno della nonna che però non arrivò. Nonostante tutto, la Regina ha fatto del suo meglio per far sì che Meghan si integrasse nella famiglia reale ma senza successo, anche se, a quanto pare non è andata mai d’accordo nemmeno lei con la star di Suits.

Sul letto di morte, la sovrana avrebbe chiesto agli eredi della monarchia, Carlo e William, di appianare discussioni e conflitti in nome della famiglia. Cosa questa che per il momento sembra un’utopia.