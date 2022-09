L’FBI ha trovato un documento sulle armi nucleari nella casa di Trump

Il rapporto della FBI, di altissimo livello di riservatezza, è stato trovato durante una perquisizione della residenza dell’ex presidente degli Stati Uniti ad agosto, secondo ‘The Washington Post’.

L’FBI ha trovato un documento che descrive le capacità di difesa di un paese straniero, comprese le sue armi nucleari, a casa dell’ex presidente Donald Trump in Florida l’8 agosto, ha rivelato il Washington Post mercoledì. Il quotidiano cita fonti che hanno familiarità con l’indagine giudiziaria contro l’ex presidente per ostruzione alla giustizia e furto di documenti riservati, tra le altre gravi accuse.

L’FBI ha trovato un documento che descrive le capacità di difesa di un paese straniero

Il giornale non specifica a quale stato si riferisca il rapporto, né indica se il Paese sia ostile agli Stati Uniti o un alleato. Lunedì, il giudice Aileen Cannon ha di fatto paralizzato l’indagine contro Trump vietando al governo di utilizzare i documenti trovati durante quella perquisizione fino a quando non fossero stati esaminati da un esperto indipendente, come avevano richiesto gli avvocati dell’ex presidente.

Il documento segreto di cui riporta il giornale la scoperta fa parte del lotto che, secondo l’FBI, Trump e il suo team hanno cercato di nascondere dopo averli rimossi dalla Casa Bianca nel 2021, al termine del mandato dell’ex presidente, in quel 126- palazzo della stanza. Alcuni di loro erano semplici ritagli di giornale, ma altri dettagliavano operazioni top secret statunitensi.

Quei giornali avevano un livello di riservatezza così alto che, specifica il giornale, anche una parte del personale di sicurezza nazionale dell’amministrazione Joe Biden non è autorizzata a consultarti. I rapporti su tali operazioni altamente segrete richiedono autorizzazioni speciali per la visualizzazione e alcuni di essi possono essere letti solo da un piccolo gruppo di persone.

Questi documenti sono tenuti sotto chiave, in una stanza con forti misure di sicurezza e sotto la custodia di un addetto al controllo incaricato di monitorare attentamente la loro posizione e controllare chi accede al loro contenuto. Solo il presidente e alcuni membri del suo gabinetto possono autorizzare altri funzionari a leggerli.

Il Washington Post ritiene che la scoperta di questo documento sulle capacità nucleari di un altro stato nella residenza di Trump, confermi la preoccupazione dei servizi di intelligence statunitensi per il materiale classificato che sarebbe stato nascosto a Mar-a-Lago. L’FBI ritiene che i rapporti segreti presumibilmente presi dalla squadra di Trump siano stati archiviati in quella villa in condizioni di sicurezza “incerte”, più di 18 mesi dopo che l’ex presidente aveva lasciato la Casa Bianca, sottolinea il quotidiano.

Dopo mesi di tentativi, sono stati recuperati più di 300 documenti riservati da Mar-a-Lago

Dopo mesi di tentativi, quest’anno l’FBI ha recuperato più di 300 documenti riservati da Mar-a-Lago: 184 in un set di 15 scatole inviate alla National Archives and Records Administration a gennaio, altri 38 consegnati da un avvocato di Trump agli investigatori il 3 giugno, già dopo aver avviato una causa contro Trump per questo motivo, e più di 100 nel registro dell’8 agosto.

Il 3 giugno, tre agenti dell’FBI e un pubblico ministero si sono recati nella casa di Mar-a-Lago per ricevere una cartella con altri documenti ufficiali presumibilmente trovati di recente. I membri del team legale dell’ex presidente hanno condotto gli investigatori in un ripostiglio, dove, è stato detto loro, erano conservati altri documenti amministrativi. Secondo il Dipartimento di Giustizia, gli avvocati di Trump hanno “esplicitamente proibito” agli agenti di aprire altre scatole che erano lì per controllare cosa c’era dentro. Hanno anche affermato che non c’erano più documenti ufficiali in altre stanze della residenza.

Quella visita di giugno fece pensare all’FBI che la squadra di Trump non avesse restituito tutto ciò che gli archivi nazionali sostenevano, quindi l’ufficio del procuratore ha chiesto a un tribunale federale di autorizzare una perquisizione della casa di Mar-a-Lago, l’8 agosto, i cui risultati hanno confermato quel sospetto. L’FBI ha poi recuperato altre 33 scatole di prove, oltre ad altri contenitori contenenti più di 100 documenti aggiuntivi scoperti durante la perquisizione.

Il Washington Post ha precedentemente riferito che gli agenti dell’FBI che hanno perquisito la casa di Trump stavano cercando, in parte, documenti riservati relativi alle armi nucleari. Dopo che le informazioni sono state pubblicate, Trump le ha confrontate sui social media con altre indagini del governo su di lui, che ha definito “una bufala”. “La questione delle armi nucleari è una bufala, proprio come la Russia. La Russia era una bufala.

I due processi politici erano una bufala. L’indagine di Mueller era una bufala e altro ancora. Coinvolte le stesse squallide persone”, ha scritto, suggerendo in seguito che gli agenti dell’FBI potrebbero aver lasciato false prove contro di lui a casa sua. Il governo degli Stati Uniti ha chiesto in diverse occasioni alla squadra di Trump se avesse preso documenti riservati dalla Casa Bianca nel 2021 alla fine del suo mandato. L’entourage dell’ex presidente ha più volte risposto con evasività.