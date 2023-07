L’ex ministra Lucia Azzolina sarà preside a Biella

L’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sarà la nuova dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Biella 2. Ritorna quindi nuovamente in Piemonte dopo la sua esperienza come preside in una scuola a Siracusa, dove ha lavorato fino alla fine di maggio, poco prima della nascita del suo primogenito.

Tra i suoi incarichi più importanti, è stata ministra dell’Istruzione con il governo Conte bis, tra il 2020 e il 2021, gli anni difficili della pandemia da Covid 19. Successivamente, non è stata riconfermata da Draghi e si era ritrovata al centro di una polemica per la questione dei banchi a rotelle.

Il nuovo incarico di Lucia Azzolina

L’ex ministra dell’Istruzione del governo Conte bis, Lucia Azzolina, ha ricevuto l’incarico come preside in un istituto scolastico di Biella per il nuovo anno scolastico.

“sono molto felice di tornare in Piemonte, dove c’è la mia famiglia e dove ho lavorato da sempre come docente a parte 4 anni a La Spezia”.

Queste le sue parole rilasciate mentre spiega che da una parte è felice di ritornare nella regione dove risiede la sua famiglia, ma dall’altro si dice dispiaciuta di lasciare la scuola di Siracusa, la sua città natale, dove ha lavorato fino alla fine di maggio, poco prima della nascita di suo figlio.

Il ritorno a Biella

Dopo la breve parentesi del suo mandato come dirigente scolastico a Siracusa, sua città natale, Azzolina, a partire da settembre avrà il nuovo incarico come preside nell’istituto comprensivo Biella 2.

L’ex ministra dell’Istruzione si dice felice di ritornare nella città dove risiede la sua famiglia e dove, in passato, aveva avuto un incarico come insegnante presso l’Itis Quintino Sella. Dopo la sua esperienza con il governo Conte bis, durata dal 2020 al 2021, lo scorso anno si era candidata per Impegno Civico in quattro diversi collegi plurinominali e in un uninominale, senza, però, essere eletta.

Meno di un mese fa, lo scorso 22 giugno, è diventata mamma per la prima volta del piccolo Leonardo. Lucia Azzolina, classe 1982, alla soglia dei suoi 40 anni, in una recente intervista, ha dichiarato che al momento la politica è una parentesi chiusa, in maniera tale da dare precedenza ad altre priorità.

Al momento infatti, si sta godendo il suo periodo di maternità, ma da settembre, tornerà a Biella per il suo nuovo incarico, grazie alla mobilità interregionale.

“È un istituto comprensivo in cui credo molto, perché è una porta di integrazione della città. Si lavora molto sul concetto di inclusione, il vero compito della scuola”.

Spiega Lucia Azzolina in merito alla nuova scuola che dovrà dirigere con l’inizio del nuovo anno scolastico.