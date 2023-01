Lettera aperta di Iga Swiatek, campionessa mondiale di tennis

By

Ha solamente 21 anni, è originaria di Varsavia, in Polonia e detiene il titolo di campionessa mondiale di tennis. Si chiama Iga Swiatek, considerata una delle atleti più forti al mondo e dei suoi coetanei; in carriera ha vinto undici titoli WTA, tra cui tre prove del Grande Slam: 2 Open di Francia e uno US Open.

La giovane tennista, di recente, ha scritto una lettera aperta pubblicata sul sito “The Players Tribune”, nella quale si racconta, spiegando le difficoltà di un’atleta, comprese le pressioni psicologiche.

“Nessuno ti prepara a vincere uno Slam”, parola di Iga Swiatek

Nonostante la sua giovane età, la tennista polacca, Iga Swiatek, 21 anni, è una campionessa mondiale. Un successo che non ha travolto solamente lei ma anche i suoi familiari.

La giocatrice, in una lettera aperta al sito “The Players Tribune” ha deciso di raccontarsi, di spiegare di come sia cambiata la sua vita in breve tempo, dei successi ottenuti, ma anche i lati negativi della sua carriera, come ad esempio le pressioni psicologiche e la paura di fallire.

La giovane tennista spiega pure di come sia stato difficile allenarsi in Polonia, poiché mancano le strutture e le risorse; tutto ciò è stato possibile grazie al padre che con duri sacrifici è riuscito a investire sul talento della figlia e lei ricambia tutto sul campo, vincendo e scalando le classifiche.

La sua è una passione nata all’età di 15 anni, anche se da piccolina preferiva rimanere a giocare a calcio con i compagni di scuola.

“Mi piaceva giocare da bambina ma non sognavo di diventare una professionista. Era il desiderio di mio padre. Voleva che le figlie facessero sport e magari un giorno diventassero atlete“.

Questo è un estratto della lettera, in cui la Swiatek racconta di come la determinazione del padre sia stata di fondamentale importanza per la sua carriera sportiva.

Lo stress psicologico

Dietro a vittorie e primi posti sul podio, purtroppo non è tutto rosa e fiori. La tennista polacca, nella lettera pubblicata recentemente nel sito “The Players Tribune” ha raccontato anche dei momenti negativi della sua carriera.

Le tensioni a livello psicologico, la paura di fallire, crisi interiori che hanno travolte molte sue colleghe perché la testa conta più del fisico. La mente più del braccio.

“A volte devo costringermi a sentirmi orgogliosa di me stessa. Devo costringermi a farlo”.

Queste le sue parole quanto spiega di come sia difficile essere la numero uno, di come ci si sente ad avere gli occhi puntati addosso e dei giocatori avversari che vogliono sconfiggerla per portarsi a casa la vittoria.

Iga Swiatek, però ha capito, nonostante la sua giovane età, che il segreto è fregarsene di tutto e di tutti. Pensare solamente a se stessi.