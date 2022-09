Letizia Ortiz in lacrime, famiglia distrutta: sudditi disperati per la piccola Leonor

Sono tutti disperati per la piccola Leonor e Letizia Ortiz non può fare a meno che crollare, dinanzi a tutto questo.Che cosa sta succedendo in Spagna?

Nonostante gli occhi del mondo siano concentrati sulla Regina Elisabetta II e sul suo lungo funerale, ci sono anche altri Reali nel mondo che destano curiosità e sono sempre al centro del Gossip.

È il caso di Letizia Ortiz di Spagna delle sue figlie che stanno crescendo, così da prendere il posto sulle prime pagine dei giornali con tutto quello che fanno. La regina, più volte ha confessato quant’è difficile veder svolazzare via i propri figli, è il caso della principessa Leonor. Quest’ultima studia all’estero, e ogni volta che rientra a scuola, i pianti in famiglia reale sono assicurati.

Le figlie del Sovrano spagnolo non sono più delle bambine e controllarle sembra diventato essere impossibile. Letizia è disperata e così anche i sudditi che si preoccupano per la piccola di casa Leonor.

Chi è la principessa Alexia d’Olanda?

Come accennato, ci sono moltissimi reali oltre a quelli inglesi che riempiono le pagine del gossip. È il momento delle figlie dei Sovrani che stanno crescendo e iniziano ad essere ribelli, sempre sui social e con un mood trasgressivo/ribelle che non segue di certo il protocollo.

È il caso di Alexia dei Paesi Bassi che viene definita molto spesso ribelle e capace di attirare il gossip su di sé. La Principessa olandese è una secondogenita e ha un ruolo minore di quello della sorella maggiore, prossima Regina.

In molti la definiscono come il Principe Harry al femminile, sempre pronta a dare “scandalo” come nel video di Tik Tok pubblicato da un suo amico che la vede ballare sulle note di un testo lontano dal concetto di regalità (il video è stato cancellato dal web).

Non solo, lei si batte per i diritti sociali, ambientali e politici e non ha alcuna intenzione di tacere solo perché veste il ruolo della Principessa. È stata vista manifestare durante la marcia per il cambiamento del clima e le foto hanno fatto in un attimo il giro del mondo.

Alexia è una ragazza di 16 anni che sta mettendo in mostra il suo carattere, cosciente di essere al centro dell’attenzione e di sfruttare il suo titolo per dar voce ad alcune battaglie. Mamma Maxima la supporta e parla dei suoi successi che vanno oltre il gossip, perché la libertà di pensiero e azione per lei è molto importante.

Letizia Ortiz preoccupata: tutti disperati per Leonor

Quella di conoscere la Principessa Alexia da vicino è stato un passo doveroso, per capire alcune cose importanti. Leonor, figlia dei sovrani spagnoli, frequenta lo stesso liceo di Alexia nel Galles.

Entrambe hanno 16 anni e la loro amicizia è sbocciata sin dal primo momento che si sono strette la mano. Per Letizia Ortiz questa non è stata una buona notizia e sono tutti preoccupati per la piccola Leonor, una principessa educata e che segue alla lettera il protocollo reale.

Letizia è una madre e sovrana abituata a mantenere il controllo su tutto, per questo motivo Leonor ha molta meno libertà di azione di Alexia. La Regina e gli spagnoli sono preoccupati per questa nuova amicizia che potrebbe non portare a nulla di buono per il futuro di Leonor.

I media portoghesi hanno riferito che secondo Letizia, la Principessa Alexia sarebbe viziata e non responsabile come la figlia. Tuttavia, le due principesse poliglotte comunicano e si divertono insieme, tanto che la loro amicizia ha già fatto il giro del mondo tra i media e i social.