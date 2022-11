Letizia di Spagna e Filippo, gemelli in arrivo? L’indiscrezione da casa reale

Letizia Ortiz e Filippo, arriva l’indiscrezione dalla casa reale: presto genitori? Ecco che cosa si mormora in Spagna.

La famiglia reale iberica si allarga? Sembra proprio che Letizia di Spagna e Filippo VI di Borbone diventeranno ancora una volta mamma e papà. La regina sarebbe in dolce attesa di due gemelli!

Cicogna in arrivo per Letizia e Filippo di Spagna?

Letizia Ortiz e Filippo di Spagna sono tra i reali più chiacchierati di sempre, ovviamente dopo Kate Middleton e il principe William che detengono il primato in quanto gossip e pettegolezzi reali.

Eppure, della bella regina di Spagna e del suo consorte se ne parla da sempre. Spesso la coppia reale è stata protagonista non soltanto di liete notizie ma anche di scandali e chiacchiericci che li hanno consacrati protagonisti indiscussi del luccicoso Royal world.

Ebbene, oggi si torna a parlare proprio di loro, della bellissima coppia reale che pare essere stata travolta da un evento inaspettato. A corte si mormora che Letizia di Spagna sia in attesa e che presto la cicogna potrebbe arrivare a palazzo reale portando due gemellini. La famiglia di Letizia e Filippo si allarga? Leonor e l’infanta Sofia presto sorelle maggiori?

I sudditi non aspettano altro che l’ufficializzazione di questa notizia che finalmente potrebbe portare la regina a sfoggiare il suo sorriso più bello, quello di donna e mamma.

L’indiscrezione dalla Spagna, sudditi felicissimi

Starebbe per arrivare la cicogna in casa reale: Filippo e Letizia presso genitori? Questo è quanto si mormora in Spagna.

A lanciare l’indiscrezione, o meglio ancora a riportarla grazie anche alle dichiarazioni rilasciate da alcuni tabloid spagnoli, il settimanale tedesco Das Goldene Blatte che in copertina piazza proprio i due coniugi spagnoli con un titolo clamoroso:

“Evviva! Mamma a 50 anni!”.

Perché sì, Letizia di Spagna che ha 50 anni ed è già mamma di due splendide adolescenti, Leonor di 17 anni e l’infanta Sofia di 15 anni, potrebbe presto fare il lieto annuncio. Secondo quanto riporta il settimanale tedesco che abbiamo sopra menzionato, la regina aspetterebbe ben due bebè.

L’indiscrezione sarebbe corsa veloce a palazzo reale e diffusasi rapidamente in tutta la nazione. Ma non è finita qui. Ci sono altri due indizi importanti che farebbero pensare ad una presunta gravidanza.

Sembra che la piccola di casa, l’infanta Sofia, sia stata paparazzata in giro per alcuni negozi ad acquistare dei pagliaccetti per i futuri fratellini. Così come nel lontano Galles, dove la principessa Leonor sta studiando in un prestigioso college, anche lei sarebbe stata beccata a fare shopping per i futuri bebè.

Per il momento, a palazzo reale tutto tace e nessun comunicato ufficiale è arrivato da parte dei reggenti di Spagna. Letizia non ha commentato questa indiscrezione che da qualche giorno sta facendo parlare però tutta la sua nazione.

Se la notizia dovesse essere vera, i sudditi spagnoli sarebbero davvero felicissimi. La famiglia reale è tra le più amate e rispettate. La Ortiz, in particolare, è apprezzatissima dai sudditi.

Lei che il sangue blu non lo ha per nascita, è stata in grado di conquistare il cuore della nazione. Non a caso è da tutti definita “Regina di cuori”. Sebbene il suo matrimonio con Filippo sia stato non solo rose e fiori ma anche drammi e tragedie, i due sono ancora l’uno al fianco dell’altra, pronti a sostenersi in ogni momento della loro vita.

Filippo si dice che sarebbe felice di accogliere nella sua famiglia i due nuovi arrivati, sperando almeno in un maschietto! D’altronde, già tre donne occupano il suo cuore e un principino lo farebbe davvero tanto felice.