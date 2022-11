Lei è la bellissima figlia di un famoso conduttore italiano, notate la somiglianza?

Lei, la bellissima giovane che vedete in primo piano, è la figlia di un famoso conduttore. Sapete a chi è legata? Proprio a lui, noto in tutta Italia.

Avete notato la straordinaria somiglianza? Lei è la figlia di un conduttore molto conosciuto e amato in Italia. Avete capito di chi si tratta?

Chi è la bellissima mora dagli occhi magnetici

Avete riconosciuto questa bellissima ragazza? Viso da angelo, mora seducente, sguardo ammiccante, occhi profondi e sorriso smagliante: avete capito di chi si tratta? Lei è la figlia di un conduttore molto amato in Italia, tra i più seguiti e ben voluti dal pubblico italiano. Vi diamo qualche informazione in più su questa straordinaria figlia d’arte.

Dunque, ecco qualche indizio per voi. Vi possiamo dire che è nata nel 1997, che è la prima figlia di un uomo molto famoso e di una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. Vi possiamo raccontare che si è laureata da poco, con lode, presso l’Istituto Marangoni in moda e design, specializzandosi in Fashion Business.

I suoi genitori si sono separati quando lei era piccolina. Oggi, il suo papà è sposato con una donna famosa della TV e lui solo di recente, ha condotto un programma famoso in tutto il mondo oltre che in Italia.

Insomma, avete capito di chi è figlia questa bella morettina?

Chi è il famoso conduttore, papà della giovane

Vi abbiamo dato tanti indizi su questa giovane laureata che sogna di sfondare nel mondo della moda. Vi abbiamo anche detto che il suo papà è famosissimo. Avete capito chi è il famoso genitore della bella mora? Ovviamente lui, il mitico Amadeus!

Il nome di sua figlia è Alice Sebastiani. La ragazza è nata dall’amore del famoso conduttore con una donna sconosciuta al mondo dello spettacolo, Marisa Di Martino. I due sono stati sposati per lungo tempo, dal 1993 al 2007, poi ad un tratto la rottura.

Nonostante la separazione dei genitori che sono rimasti in buoni rapporti, Alice è cresciuta circondata dall’affetto di papà Amadeus e mamma Marisa. Il conduttore di Sanremo non ha mai fatto mancare nulla alla sua primogenita, soprattutto l’amore che Alice ha ricevuto in abbondanza.

Ha un rapporto splendido la giovane con il suo famoso papà, la cui notorietà non è mai stata un peso per lei che anzi si è sempre mostrata orgogliosa di lui. Alice va molto d’accordo non solo con Amadeus ma anche con la nuova moglie di quest’ultimo, Giovanna Civitillo che il conduttore ha sposato legalmente e ufficialmente l’11 luglio 2019.

Giovanna e Amadeus fanno coppia fissa però da oltre 13 anni. I due hanno anche un figlio, José Alberto, con cui Alice va d’amore e d’accordo. Amadeus e Giovanna sono stati presenti nel giorno più importante della vita di Alice, quello della sua laurea.

In uno scatto che li mostra insieme, sembrano davvero una meravigliosa famiglia. Il conduttore de I soliti ignoti, ha più volte parlato dell’amore che lo lega alla sua famiglia, ai suoi figli e in particolare ad Alice, la sua primogenita di cui va fiero ed orgoglioso.

Hanno un rapporto splendido papà Amadeus e la piccola Alice che tante soddisfazioni ha dato nella sua vita al conduttore. Tante passioni condivide con Amadeus, la Sebastiani. Una di queste? I viaggi.

Ha girato l’Europa e buona parte del mondo, Alice, che non smette mai di prendere l’aereo. Il suo sogno nel cassetto è di vivere, magari un giorno, a Londra, una delle capitali della moda. Per il resto è una ragazza molto riservata.

Mai oggetto di gossip e di pettegolezzi, ha fatto parlare di sé solo bene e in maniera positiva. Non adora i red carpet né le interviste, la Sebastiani, che preferisce vivere la sua vita lontano dai riflettori.