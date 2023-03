Una tragedia del destino quella che è successa in provincia di Lecco. Stava aiutando suo marito a potare una siepe, quando è stata accidentalmente colpita dalla motosega. Vediamo cosa è successo.

È stato la grave ferita al braccio provocatole dalla motosega a causare la morte di Paola, una donna di 73 anni. Cerchiamo di capire meglio la dinamica dell’accaduto.

Lecco, tragedia fatale

Stava semplicemente aiutando suo marito a tagliare una siepe, sorreggendogli la scala sulla quale lui era salito. Lei 73 anni, lui 77 ed imbracciava la motosega. Una fatalità. La perdita d’equilibrio da parte dell’uomo, e la motosega che cade sulla vittima e la colpisce al braccio ferendola.

Secondo la ricostruzione portata avanti dalle Forze dell’ordine immediatamente intervenute sul posto, la 73enne Paola Martinelli sarebbe deceduta in questo modo e, a causare la sua morte, involontariamente, è stato proprio suo marito Fausto Canteri.

Marito e moglie si trovavano nel giardino della loro villetta a Imbersago, in provincia di Lecco. Lui era salito sulla scala, imbracciando la motosega per potare una siepe, e lei era di sotto a mantenergli la scala. Una fatale perdita d’equilibrio da parte dell’uomo, la sega che cade e finisce addosso alla donna, causandole una profonda ferita da taglio alla spalla destra, quasi amputandole di netto l’arto.

Accortosi immediatamente di cosa stava accadendo, Fausto ha immediatamente chiamato il personale medico del 118. All’arrivo dei medici, per la donna, non c’era più nulla da fare. L’emorragia provocatale dal taglio che la motosega le aveva inferto, era profondo e inutile quanto vano è stato anche il trasporto in elisoccorso all’ospedale. La donna è morta dissanguata.

Una motosega la ferisce gravemente

La donna era molto conosciuta nel suo paese, sia per la sua attività di volontariato, quando anche per esser stata una tifosa del “Rugby Velate”, una squadra di categoria che proprio suo marito Fausto aveva contribuito a fondare negli anni ’80.

Messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Paola e fausto sono arrivati da ogni dove, in particolar modo, proprio, dalla squadra di rugby: “Tutto il Velate Rugby 1981 partecipa all’immenso dolore della famiglia Canteri per l’improvvisa scomparsa della signora Paola, moglie di Fausto, uno dei fondatori del Velate” – ha scritto la stessa squadra sul suo profilo social.

Anche se non ci sono dubbi che si sia trattato di un fatale incidente, il magistrato di turno ha aperto un’inchiesta d’ufficio, dove il marito della donna, Fausto, risulta indagato per omicidio colposo. La motosega, che come dicevamo, proprio l’uomo maneggiava per tagliare la siepe, è stata posta sotto sequestro, poiché gli attrezzi da lavoro, quanto anche quelli da giardino, dovrebbero disporre di apposite sicure per impedire che accadano simili infortuni.

Stando alla primissima ricostruzione portata avanti da chi è intervenuto sulla scienza della tragedia, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’attrezzo colpendo involontariamente la moglie. La ferita, provocatale dal taglio della motosega, alla spalla è stata fatale per lei, in quanto profonda e inutili sono stati tutti i tentativi di salvarla, portati avanti dai medici del 118.