Non sarebbe in pericolo di vita la bambina di 7 anni di Lecce, morsa dal cane del compagno della madre nella serata di ieri. Seconda aggressione nel giro di pochi mesi.

Non ancora chiara la dinamica dell’aggressione. Probabilmente per la piccola sarà necessario intervenire chirurgicamente a causa delle ferite riportate.

Lecce, cane morde bimba di 7 anni: le sue condizioni

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri. La bambina si trovava a casa insieme alla nonna e al cane del fidanzato della madre, quando l’animale avrebbe morso la piccola – di 7 anni – sul volto. E’ stata la donna di 43 anni la prima a intervenire, tentando di allontanare l’animale dalla nipote.

Anche la madre e il compagno si trovavano a casa in quel momento. Secondo la loro testimonianza, il cane si sarebbe scagliato contro la figlia improvvisamente, danneggiandole il volto con un morso all’altezza della guancia.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, sarebbe il secondo episodio di aggressione da parte dell’animale nei confronti della figlia della campagna del proprietario in pochi mesi. Non è chiaro dunque se si tratti, come dato per scontato da diverse testate, del cane di famiglia, o dell’animale del nuovo compagno della madre – come invece riporta il sito Quotidiani Puglia.

La bambina non è in pericolo di vita, anche se le ferite riportate alla guancia potrebbero richiedere un importante intervento chirurgico. Le decisioni sono in mano ai medici dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La bambina è al momento ricoverata nel Reparto di Chirurgia Pediatrica.

Seconda aggressione nel giro di pochi mesi

In queste ore, diverse testate locali e nazionali stanno associando la “potenza rabbiosa” dell’aggressione dell’animale, un pitbull, a un movimento brusco da parte bambina, mentre stava mangiando.

Ma da quanto riportato da alcune testate locali, pare che questo sia stato il secondo incidente di questo tipo capitato alla bambina. Si, perché il cane di proprietà del fidanzato della madre della piccola, avrebbe già morso lo scorso 30 maggio la stessa bambina, per la quale anche in quel caso c’era stato bisogno dell’ospedalizzazione.

La Asl di Lecce e i carabinieri stanno sentendo in queste ore le testimonianze della madre, del compagno e della nonna della bimba morsa dal cane. Il cane è sotto sequestro ed è stato posto in custodia al proprietario.