LeBron James ha battuto il record punti in NBA di Kareem Abdul – Jabbar

By

LeBron James segna il nuovo record punti in NBA e lo fa battendo il precedente record di Kareem Abdul segnato nel 1989 e rimasto imbattuto fino ad oggi.

Nella partita che si è giocata nella notte che ha visto i Lakers contro gli Oklahoma City Thunder, LeBron ha realizzato ben 38 punti superando il record di 38.387 punti realizzati da Kareem Abdul – Jabbar.

LeBron James e il nuovo record

Nella notte si è giocata la partita che ha visto i Lakers scontrarsi con gli Oklahoma City Thunder, ed in questa occasione LeBron James ha segnato ben 38 punti. 38 punti importanti che gli hanno permesso di battere il precedente record di punti realizzati in NBA.

Il precedente record equivaleva a 38.387 e apparteneva a Kareem Abdul- Jabbar un altro importante e grande giocatore dei Lakers. Il record era stato registrato nel 1989 quando Abdul – Jabbar batte il vecchio record segnato nel 1984.

Il tiro decisivo di LeBron James è stato un tiro in sospensione da due punti, in quel momento la partita è stata interrotta e sospesa per circa 10 minuti. Lo speaker della Crypto Arena a Los Angeles, dove si è giocata la partita, ha dato l’annuncio ufficiale.

L’intera famiglia di LeBron James è scesa in campo insieme al commissario della NBA e a Abdul – Jabbar per consegnare il pallone del canestro appena realizzato, che ha quantificato il record di 38.388 punti.

Il giocatore ha poi tenuto un breve discorso per ringraziare tutti, e si è poi tornati a giocare la partita. Partita nella quale LeBron James non si è sprecato, anzi ha giocato come miglior marcatore NBA segnando altri 2 punti.

Per raggiungere questo record James ha giocato ben 1410 partite nella NBA, con quasi 20 anni di carriera. Questo nuovo record rappresenta per il giocatore solo un altro dei traguardi ottenuti, la sua carriera è infatti una delle più brillanti e vincenti nella storia del basket mondiale.

Tutti i successi del campione

Durante la sua carriera, LeBron, ha ottenuto ben 4 titoli NBA e ben 2 ori olimpici, ha una media di 27 punti a partita dal lontano 2003 ad oggi. Un altro importante traguardo è quello di aver segnato almeno 10 punti in ben 1139 gare consecutive, e almeno 20 punti in 1172 partite.

La sua prima partita, giocata con i Cleveland Cavaliers nel 2003, giocò contro i Sacramento Kings e totalizzò ben 25 punti, un esordio incredibile. Per ben 19 stagioni consecutive ha tenuto una media di 25 punti a partita.

La stagione più vincente della sua carriera è sicuramente quella giocata tra il 2005 e il 2006 insieme ai Cleveland Cavaliers. Un altro record persona è quello di aver totalizzato 61 punti in una singola partita giocata per il Miami contro la squadra dei Charlotte, nel 2014.

Durante le ultime partite aveva segnato più di 20 punti a partita tranne che contro i Boston Celtics contro cui ha realizzato 41 punti. La possibilità che in questa partita avrebbe raggiunto e superato il record di Abdul- Jabbar ha fatto alzare decisamente i prezzi dei biglietti.

Un posto a bordo campo è arrivato a costare oltre 70 mila dollari, mentre il prezzo medio del biglietto è salito del 390%. Nonostante il record però i Lakers sono stati battuti subendo la seconda sconfitta consecutiva, e la trentesima nelle 55 partite giocate fino ad oggi.

Restano perciò molto distanti dalla possibilità di ottenere un posto ai playoff, ai quali non riuscirono a classificarsi neanche nella precedente stagione.