“Le ultime parole prima di morire…”, Regina Elisabetta: il nipote confessa tutto

Regina Elisabetta, il nipote fa una confessione inaspettata. Ecco le ultime parole prima di morire: che colpo al cuore per tutti.

La Regina Elisabetta c’ha lasciato ormai mesi fa ma il suo ricordo vive ancora nel cuore di tutti e soprattutto del nipote. Arriva la confessione che spezza il cuore del mondo.

Regina Elisabetta, la sovrana indimenticabile

La morte della Regina Elisabetta ha segnato non solo la famiglia reale ma il mondo intero. L’8 settembre 2022, è scomparsa una donna di mondo, una donna che ha scritto la storia della Nazioni, una donna che da sola è stata capace di ricostruire una monarchia, quella inglese, da secoli preda del predominio internazionale.

E c’è riuscita con le sue forze, guidata da tanto raziocino ma anche coraggio, doti essenziali per poter essere Regina d’Inghilterra. Il suo regno, durato ben 70 anni, è tra i più lunghi della storia e sicuramente sarà ricordato per sempre.

La dipartita della sovrana dei cuori, della regina del Regno Unito, è e rimarrà un dolore inaccettabile, un vuoto quello lasciato da Elisabetta II, che ha sconvolto il mondo. Sicuramente, ancora oggi a fare i conti con la sua assenza c’è la sua famiglia.

A questo proposito, arriva una confessione inaspettata che spezza il cuore di tutti. A parlare è suo nipote. Ecco le parole scambiate con la Regina prima che quest’ultima lasciasse la vita terrena.

Le parole pronunciate prima di morire: la confessione del nipote spiazza

Pochi dettagli si sono avuti fino ad ora sulla morte della Regina Elisabetta. Sappiamo soltanto che dall’8 settembre 2022, la vita del Regno Unito è cambiata e con essa anche quella dei membri della Royal Family. Sul conto della Regina Elisabetta arrivano confessioni spiazzanti e a farne una in particolare è proprio suo nipote che fa delle rivelazioni davvero scioccanti. A parlare non è William, come ci si aspetterebbe, bensì il principe Harry.

Vediamo più nel dettaglio che cosa ha dichiarato il marito di Meghan Markle. Lo sa tutto il mondo: il suo libro sarà la ragione che porterà il principe Harry a staccarsi definitivamente dalla Royal Family.

Il suo manoscritto, “Spare”, in Italia uscirà solo tra qualche ora ma in altre nazioni del mondo, come la Spagna per esempio, è invece già nelle librerie. Ebbene, proprio nella sua autobiografia, il principe Harry racconta come è venuto a sapere della dipartita della Regina Elisabetta e quali sono le ultime parole che i due si sono scambiati.

Innanzitutto, a differenza di William e Carlo che immediatamente hanno avuto modo di raggiungere la Regina Elisabetta, Harry si trovava in America e a quanto pare, sebbene Carlo lo abbia contattato telefonicamente per avvisarlo della morte della sovrana, in realtà avrebbe appreso le prime notizie solo dai giornali e dai mass media internazionali.

Il principe Harry era legatissimo alla regina che non era solo la sua sovrana ma in primo luogo la sua nonna adorata. Prima che le sue condizioni di salute si aggravassero, il principe Harry aveva avuto un incontro con lei e nel suo libro ha confessato le ultime parole che si sono dette prima che la morte della sovrana sopraggiungesse.

Che cosa si sono confessati nipote e nonna? Il principe Harry ha dichiarato di aver confessato alla Regina Elisabetta la sua ammirazione per la donna e la sovrana che è stata. Poi, ha ringraziato personalmente Elisabetta per tutto quello che ha fatto per lui e per il popolo inglese.

Certo, col senno di poi, oggi, queste parole di Harry fanno tanto riflettere. La regina ha sempre rappresentato il punto di unione tra i membri della Royal Family, in particolare tra Harry e William, i cui rapporti da qualche anno a questa parte si sono ormai deteriorati.

Con l’uscita di “Spare” la situazione non è migliorata, anzi. Si dice che la famiglia reale sia furiosa con Harry e che lo abbia disconosciuto in ogni suo ruolo. Sicuramente la Regina Elisabetta non sarebbe felice di tutto ciò.