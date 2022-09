Le solitudini di Gorbaciov

Gorbaciov, l’ultimo leader dell’URSS ha vissuto l’ultima fase della sua vita segnata dal vuoto lasciato dalla morte della moglie e dall’isolamento politico che ha subito nel suo Paese.

Per più di 30 anni Mikhail Sergeyevich Gorbaciov ha vissuto in solitudine, o per usare un eufemismo, ha vissuto in solitudini che sembravano disposte in cerchi concentrici e che si estendevano dall’intimità non condivisa agli aspetti più globali e pubblici della sua attività. La solitudine più irreparabile è stata quella lasciatagli dalla moglie Raisa Maximovna, morta di leucemia perniciosa in Germania nel 1999.

Gorbaciov non si è più ripreso dalla perdita di quella donna con cui ha condiviso la vita da quando, come provinciale applicato, Studiarono all’Università statale di Mosca e fecero amicizia con studenti europei che nel 1968 avrebbero sostenuto la causa del socialismo con un volto umano. In quella dura estate del 1999, nella città di Münster, dove Raisa era ricoverato in ospedale ed era in coma, Mikhail Sergeevich sopportava la solitudine con dignità e a volte, di notte, chiamava gli amici al cellulare, solo per chiacchierare.

Più tardi, Gorbaciov dovette dire addio a sua figlia, Irina, e alle sue nipoti, quando si trasferirono a vivere all’estero. Gorbaciov rimase in Russia e si concentrò sulla sua fondazione, che generò una grande attività. In conferenze in tutto il mondo, il primo e unico presidente dell’URSS ha difeso la perestrojka dai suoi oppositori e ha sostenuto che questa filosofia umanista non era stata la causa della fine dell’URSS. Gorbaciov era convinto che gli ideali della perestrojka alla fine avrebbero trionfato.

In politica, la solitudine più evidente è stata il risultato dell’incomprensione sia degli addetti ai lavori che degli estranei di fronte al ritmo delle riforme interne all’URSS, soprattutto economiche e politiche. I comunisti conservatori lo incolpavano per la velocità con cui, secondo loro, Gorbaciov stava percorrendo un percorso distruttivo, che minacciava le loro posizioni nei ranghi e il monopolio del potere del Partito Comunista, a cui Gorbaciov pose fine.

I riformisti impazienti, tra cui il russo Boris Eltsin, e quelli che in futuro sarebbero stati chiamati “liberali”, lo criticavano per la sua lentezza e indecisione, caratteristiche che si traducevano in conflitti e tensioni nella periferia dell’URSS. Nel frattempo, all’estero, Gorbaciov fu salutato come un liberatore, perché aveva rinunciato a imporre la volontà dell’Unione Sovietica con l’aiuto dei carri armati del Patto di Varsavia (l’organizzazione di sicurezza collettiva di Mosca e dei suoi alleati), che affondarono anche loro insieme al sistema che rappresentava. In quei tempi euforici in cui il Muro di Berlino stava cadendo, la Guerra Fredda fu dichiarata con eccessiva fretta.

I leader delle 15 repubbliche federate che componevano l’URSS videro nella perestrojka la loro grande opportunità e una parte di loro si concentrò sui propri progetti nazionali, rendendo così impossibile la cristallizzazione dell’URSS come Stato democratico, supponendo che questa opzione estremamente complessa avrebbe sono mai esistite in un sistema che stava crollando politicamente, economicamente e ideologicamente.

Dichiarando la sovranità della Russia nel 1990, il populista Boris Eltsin spogliò Gorbaciov della sua principale base di potere e strappò anche il nucleo e la costola di quella che era stata l’URSS. Gorbaciov fu lasciato solo al Cremlino l’8 dicembre 1991, quando i tre leader slavi – Eltsin a nome della Russia, Reunid Kravchuk a nome dell’Ucraina e Stanislav Shushkevich a nome della Bielorussia – decisero di annullare il Trattato dell’URSS, il documento firmato nel 1922 che costituiva la base giuridica dello Stato.

In seguito, contrariamente a quanto dichiarato, quelle repubbliche che si fingevano sorelle adottarono percorsi disparati e talvolta contrastanti. I tentativi di Gorbaciov di tornare al Cremlino attraverso le urne si sono conclusi con un clamoroso fallimento, finendo settimo con lo 0,5% dei voti. Il suo sostegno nella Russia post-sovietica è sempre stato molto basso, poiché nella mentalità collettiva il nome di Gorbaciov è associato alla fine dell’URSS.

Al tempo di Vladimir Putin, le misure repressive contro gli “agenti stranieri” accrebbero la solitudine di Gorbaciov, che non voleva essere etichettato come tale e, pertanto, dovette rinunciare a qualsiasi finanziamento estero per la sua fondazione, che così cessò di avere la proiezione internazionale di cui aveva goduto.Gorbaciov non ha mai voluto distruggere l’Unione Sovietica, e nella primavera del 1991 ha cercato con tutti i mezzi di convincere diverse repubbliche federate ad accettare di firmare un nuovo Trattato dell’Unione, cosa che sarebbe dovuta accadere nell’agosto di quell’anno.

Ma i vertici repubblicani lo lasciarono in pace e il tentativo di colpo di stato perpetrato da diversi dirigenti dell’URSS determinò la fine dello Stato. Impopolare in Ucraina Nel 2014 Gorbaciov ha sostenuto l’annessione della Crimea alla Russia e per questo motivo la sua figura è impopolare in Ucraina. Tuttavia, nella persona di Gorbaciov il russo e l’ucraino erano una cosa sola, poiché sua madre era di questa origine e il piccolo Misha Gorbaciov è cresciuto ascoltando le canzoni contadine ucraine di sua nonna. A volte le cantava in pubblico e recitava una melodiosa poesia della sua infanzia.

Al momento delle condoglianze, Putin ha inviato un telegramma conciso e freddo che rispetta il protocollo e si limita a cose ovvie senza valutazione, se non in ciò che si riferisce all'”opera umanitaria, caritativa e di sensibilizzazione” che Gorbaciov ha svolto “negli ultimi anni”. anni. Il suo messaggio laconico contrasta con il modo in cui ha trattato il presidente russo Boris Eltsin quando è morto nell’aprile 2007. Per lui si è tenuto un funerale di stato ed è stato dichiarato un giorno di lutto nazionale.