Le previsioni meteo: vortice mediterraneo fino al weekend

In tutta Italia stiamo assistendo a un ritorno all’inverno, tranne al sud ma solo per poco, poi ci sarà un vortice di freddo e pioggia.

In molte zone italiane già le temperature sono abbastanza fredde, gli unici sprazzi primaverili ci sono solo al sud, dove ci si aggira intorno ai 20 gradi ma ancora per poche ore perché la settimana sarà invernale su tutta la penisola.

Ciclone mediterraneo sull’Italia

Un ciclone mediterraneo sta interessando l’Italia ma ancora non è del tutto in posizione. Lorenzo Tedici di IlMeteo.it ha riferito che le previsioni meteo per le prossime ore non sono buone.

Ci attenda infatti una settimana interessata da piogge e neve anche a bassa quota, specialmente nelle zone appenniniche. L’unica eccezione al momento è rappresentata dalle regioni meridionali che ancora godono di una media di 20 gradi, anche se si tratta degli ultimi sprazzi primaverili.

La settimana continuerà con temperature sotto la media del periodo, almeno fino a sabato, con perturbazioni frequenti nelle zone centrali e del Sud.

La presenza ingombrante del vortice mediterraneo che si sta muovendo verso il Tirreno, si fa sentire e porterà maltempo diffuso a partire dalla Sardegna per poi spostarsi nel resto dello stivale.

Per quanto riguarda il Nord ci sarà un lieve miglioramento in seguito alla tempesta invernale che nei giorni scorsi ha colpito diverse zone, con nevicate abbastanza copiose.

Entrando nel dettaglio per quanto riguarda il ciclone, questo è arrivato dalla Russia, dove si è caricato di aria gelida per poi spostarsi vero l’Italia, la Spagna e la Francia. La prima zona interessata è stata quella del Mar Ligure, poi il vortice artico si è spostato verso il Mar di Corsica e infine sulle Baleari.

A partire da questa notte si è rimesso in marcia verso il nostro Paese e la prima colpita è la Sardegna, con nevicate intorno ai 900 metri di quota e fenomeni a carattere di rovescio un po’ ovunque.

Come affermato da Tedici, il ciclone toccherà fra poco le nostre isole del Mediterraneo, come l’Isola d’Elba e la Sicilia, dove si caricherà di bassa pressione per poi colpire tutte le altre regioni italiane meridionali, quelle del Nord infatti resteranno abbastanza fuori dall’azione del ciclone, ci sarà solo qualche lieve precipitazione fra mercoledì e giovedì.

Tutti si chiederanno a questo punto, dove è la mite stagione primaverile. Sembra che dalla prossima settimana tornerà il clima tipico di Marzo, con una rimonta dell’alta pressione e valori termici gradevoli, occhio sempre a possibili piovaschi e ricordiamo che il mese è il più pazzo dell’anno, caratterizzato da sole e pioggia che si alternano anche senza preavviso.

Nel dettaglio

Se diamo uno sguardo alle previsioni in maniera più precisa, vediamo che oggi il meteo è già in leggero peggioramento, condizione che sarà più evidente durante la notte. Peggiora al Centro, al Sud e sulle Isole maggiori.

Il mese di Marzo si aprirà con piogge nelle regioni del Centro-Nord e in generale, un’instabilità diffusa in tutta la penisola.

Arriviamo a giovedì 2 Marzo, giornata caratterizzata dalla nuvolosità al Nord, con piogge moderate in queste aree e più forti su Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise. Perturbazioni anche al Sud su Basilicata, Puglia e Campania.

Riassumendo, al tendenza è quella di un maltempo che interesserà tutti i settori a eccezione come dicevamo in apertura, di quello settentrionale, dove la situazione migliorerà prima.