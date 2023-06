Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha proposto il ritiro dei sindaci nel nord del Kosovo come una possibile soluzione per ridurre le tensioni etniche nella regione. Secondo Vucic, questa sarebbe “la mossa più potente” per calmare gli animi e risolvere la situazione, anche se non è chiaro se ci sarà un seguito concreto alla sua proposta.

Il nord del Kosovo è una zona a maggioranza serba che ha visto un aumento delle tensioni con la minoranza albanese negli ultimi anni, con episodi di violenza e proteste da entrambe le parti. La situazione è delicata e richiede un approccio equilibrato e rispettoso delle diverse posizioni e dei diritti delle comunità coinvolte.

Vucic ha chiesto il ritiro dei sindaci nel nord del Kosovo

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha chiesto alle autorità del Kosovo di ritirare i presunti sindaci nel nord della regione, definendo questa mossa come “la più potente” per risolvere la crisi che ha portato ad episodi di violenza.

Parlando giovedì 1 giugno al vertice della Comunità politica europea in Moldavia, Vucic ha espresso la sua preoccupazione per la situazione nel nord del Kosovo, a maggioranza serba, dove si sono verificati recentemente scontri tra serbi e albanesi. Secondo il leader serbo il ritiro dei presunti sindaci potrebbe contribuire a calmare gli animi e a risolvere la situazione in modo pacifico. Tuttavia, resta da vedere se questa proposta sarà accolta dalle autorità kosovare e se porterà a una soluzione duratura della crisi.

A seguito dell’insediamento dei sindaci di etnia albanese in un’area a prevalenza serba i disordini nel nord del Kosovo si sono intensificati notevolmente. Questi sindaci sono stati eletti tempo fa ma le elezioni sono state boicottate dai serbi fin dal principio, dato che considerano la regione come parte della Serbia.

La carica assunta dei sindaci albanesi ha suscitato tensioni e proteste tra i serbi della regione, con episodi di violenza che si sono verificati in diverse occasioni. La situazione ha attirato l’attenzione degli Stati Uniti e dei loro alleati, che hanno rimproverato le autorità di Pristina per aver permesso l’insediamento dei sindaci albanesi nel nord del Kosovo senza cercare un accordo con i serbi della regione. La crisi rimane una sfida per la stabilità della regione e richiede un approccio equilibrato e rispettoso delle diverse posizioni e dei diritti delle comunità coinvolte.

Nel frattempo, la presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha dichiarato giovedì che la Serbia deve smettere di intraprendere attività destabilizzanti nel Kosovo per porre fine alla violenza nel nord del Paese. In un’intervista con l’agenzia di stampa Reuters a margine del vertice in Moldavia, Osmani ha sottolineato che la Serbia rappresenta una sfida per la stabilità della regione a causa della sua negazione dell’esistenza del Kosovo come stato sovrano.

Osmani ha riferito in merito: “La situazione è tesa, ma dobbiamo ripristinare lo stato di diritto nel Kosovo e capire che la minaccia proviene dalla negazione da parte della Serbia dell’esistenza del Kosovo come stato sovrano” . La situazione è complicata e le posizioni in merito alla vicenda risultano contrastanti e ciò non fa che alimentare malcontento e nervosismo.

Osmani ha accusato la Serbia di sostenere attivamente “strutture illegali” nel Kosovo per destabilizzare il Paese dall’interno. Ha dichiarato che il presidente serbo Vucic deve smettere di sostenere le bande criminali se vuole veramente la pace nella regione.

La presidente kosovara durante il vertice in Moldavia ha affermato: “Il presidente Vucic deve dimostrare con i fatti che vuole la pace nel Kosovo“. Secondo Osmani, è essenziale porre fine all’ingerenza esterna e ripristinare il pieno controllo del Kosovo sul proprio territorio per risolvere la crisi. La situazione richiede un approccio equilibrato e rispettoso delle diverse posizioni coinvolte e la priorità è quella di generare sicurezza e stabilità nella regione placando il malcontento tra serbi e kosovari. Si tratta di una zona già colpita duramente dai conflitto passati e la priorità è scongiurare un deterioramento dell’astio.

Anche il capo della politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell ha commentato la situazione in Kosovo e ha spiegato che la violenza deve essere condannata e che l’UE continuerà a parlare con le parti coinvolte per trovare una soluzione pacifica alla crisi.

In un’intervista all’agenzia di stampa Reuters, Borrell ha affermato di aver esortato il primo ministro del Kosovo Albin Kurti a fare la sua parte per disinnescare la situazione, questo è accaduto di persona a margine di un incontro mercoledì in Slovacchia.

Borrell ha anche dichiarato di sperare di trasmettere lo stesso messaggio al presidente serbo Vucic nel corso del vertice in Moldavia. La comunità internazionale continua ad essere preoccupata per la situazione nel Kosovo e sta lavorando per favorire un dialogo costruttivo e una soluzione pacifica alla crisi.

Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg ha annunciato giovedì che l’alleanza è pronta a dispiegare ulteriori truppe in Kosovo per contribuire a reprimere la violenza nella regione. Stoltenberg ha inoltre dichiarato che le prime 700 truppe di rinforzo sono già in arrivo nella regione.

Ha precisato che: “La NATO rimarrà vigile. Saremo lì per garantire un ambiente sicuro e protetto, e anche per calmare e ridurre le tensioni” rispondendo ai giornalisti a margine di una riunione dei ministri degli Esteri della NATO ad Oslo.

La NATO è impegnata a contribuire alla stabilità del Kosovo e della regione nel suo insieme, e il dispiegamento di truppe di rinforzo è una dimostrazione di questo impegno secondo molti funzionari delle Nazioni Unite.

La NATO ha deciso di potenziare la sua missione di 4.000 uomini nel Kosovo con l’invio di 700 soldati aggiuntivi, dopo che lo scorso lunedì 30 caschi blu della KFOR e 52 manifestanti di etnia serba sono stati feriti durante scontri nella regione.

Stoltenberg ha definito la violenza contro le truppe della NATO “totalmente inaccettabile” e ha affermato che gli alleati stanno preparando ulteriori truppe nel caso in cui la NATO abbia bisogno di inviare ulteriori rinforzi nella regione.

Stoltenberg ha sottolineato che: “Il nostro messaggio sia a Belgrado che a Pristina è che devono impegnarsi in buona fede nel dialogo facilitato dall’UE“. La NATO rimane impegnata a garantire la stabilità e la sicurezza nella regione, e continuerà a lavorare per favorire il dialogo e cercare un punto d’incontro che riesca a placare la situazione rovente.

Le ultime dichiarazioni di Cina e Russia

Secondo il Global Times, mentre la crisi tra Russia e Ucraina continua a destabilizzare la sicurezza regionale, la NATO è diventata un fattore destabilizzante nella regione balcanica.

La tensione tra Kosovo e Serbia è salita alle stelle, con la KFOR, la forza di mantenimento della pace guidata dalla NATO in Kosovo, che si è scontrata con i manifestanti serbi e ciò secondo il quotidiano è causato dagli Usa. La tensione è stata provocata dall’insediamento dei sindaci di etnia albanese nell’area a maggioranza serba del Kosovo settentrionale, dopo le elezioni di aprile boicottate dai serbi.

Secondo la teoria esposta, con il sostegno degli Stati Uniti e dell’Occidente, il Kosovo ha cercato di avanzare ulteriormente sulla strada della “sovranità statale” e ha adottato un atteggiamento intransigente nei confronti della Serbia.

Secondo la posizione cinese il coinvolgimento della NATO ha ulteriormente esacerbato la situazione, portando a conflitti militari tra le due parti e minando la pace e l’unità dei Balcani occidentali.

La NATO avrebbe svolto un ruolo destabilizzante nella regione balcanica, portando alla frammentazione della regione e alla crescente tensione tra Kosovo e Serbia. La Cina ha invitato tutte le parti coinvolte a evitare comportamenti unilaterali e a impegnarsi in dialoghi costruttivi per risolvere pacificamente la crisi.

Per quanto riguarda invece l’opinione della Russia, emerge l’analisi del politologo Oleg Bondarenko il quale ritiene che la situazione in Serbia sia stata destabilizzata dall’Occidente, insoddisfatto del presidente Vucic per la sua posizione su questioni come l’adesione alle sanzioni anti-russe e il riconoscimento del Kosovo come stato indipendente.

Secondo Bondarenko, gli Stati Uniti e l’UE potrebbero aver pianificato un’azione concertata per destabilizzare il Paese. Nonostante la Serbia sia seconda solo agli Stati Uniti in termini di numero di armi pro capite, non vi erano stati episodi di violenza come quello di accaduto di recente.

Secondo Bondarenko, sebbene le proteste fossero iniziate come reazione a una serie di omicidi, ben presto si sono trasformate in richieste di rovesciare Vucic. Tuttavia, è importante sottolineare che questa è solo una delle possibili interpretazioni della situazione in Serbia, e che altre analisi potrebbero suggerire cause diverse per le tensioni nella regione.