Una delegazione di leader africani è giunta a Kiev per una missione di pace, sperando di mediare tra Ucraina e Russia. Tuttavia, la città è stata scossa dalle esplosioni e dalle sirene dei raid aerei. Nel mentre Putin ha rilasciato dure dichiarazioni che sembrano preannunciare un prolungamento della guerra in atto, piuttosto che un de- escalation.

La situazione nel conflitto tra Ucraina e Russia rimane tesa, come descrive il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, capo delle forze di terra ucraine. Egli afferma che la Russia sta portando in battaglia le sue migliori truppe, aumentando ulteriormente la tensione tra i due Paesi.

Emerge anche dal team legale che sta assistendo l’accusa di Kiev ritiene, che è “molto probabile” che gli esplosivi piazzati dalla Russia abbiano causato il crollo della diga di Kakhovka. Questo evento ha causato gravi danni all’area circostante e ha gettato la popolazione già in crisi in una situazione ancora più precaria.

Cosa è successo a Kiev e la probabile visita di Putin in Turchia

La missione di pace condotta dai leader africani è un segnale di speranza per una soluzione pacifica del conflitto tra Ucraina e Russia. Va sottolineato che la situazione sul campo rimane molto difficile e la comunità internazionale sta continuando, in maggiiri, a fare pressione sui due paesi affinché trovino una soluzione pacifica.

Anche se la realtà mostra alleanze ben definite che si contrappongono tra Occidente e Oriente alimentando il timore di un conflitto globale.

La missione di pace condotta dai leader africani a Kiev è stata segnata da un’esplosione. Mansur Mirovalev di Al Jazeera ha riportato di aver sentito dei boati nella capitale ucraina mentre la delegazione africana iniziava la sua visita.

L’esplosione è avvenuta poco dopo che l’allarme antiaereo è stato emesso nella città e nella regione circostante. La situazione è stata ulteriormente complicata dal lancio di missili russi Kalibr dal Mar Nero, che sembravano diretti verso la capitale ucraina.

In risposta le forze ucraine hanno attivato i sistemi di difesa aerea fuori dalla città e hanno invitato i residenti a cercare rifugio. La tensione tra Ucraina e Russia rimane elevata, ma la missione di pace condotta dai leader africani fa emergere un segnale di speranza per una soluzione pacifica del conflitto.

Mentre Mosca attaccava l’Ucraina, in particolar modo la capitale Kiev, durante la visita della delegazione africana, è emersa una notizia inaspettata, che è stata condivisa dall’agenzia di stampa interfax sostenendo che provenisse da un’assistente del Cremlino. La notizia riporta la possibile visita del presidente russo Putin In Turchia per incontrare il leader Erdogan e ciò dovrebbe accadere molto presto.

Questo incontro segnerebbe la prima visita di Putin in un paese nato dopo avere iniziato la guerra con l’Ucraina.

Il consigliere per la politica estera del Cremlino Yury Ushakov ha affermato che: “C’è un invito del presidente della Turchia. Putin ed Erdogan hanno concordato che la visita sarà nel prossimo futuro, ma non abbiamo ancora parlato di un giorno specifico, di date specifiche”.

Questo incontro, il primo dopo la rielezione di Erdogan in Turchia, sarà attuato per manifestare la volontà di mantenere in essere legami tra Mosca e Ankara, ma senza tralasciare però il sostegno che la Turchia fornisce ed ha fornito a Kiev.

Le ultime dichiarazioni di Ucraina e Russia

Secondo le agenzie di stampa russe, il Cremlino ha affermato che il presidente Putin è aperto a qualsiasi contatto per discutere la questione ucraina e trovare una soluzione al conflitto in corso.

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che Putin è sempre stato disponibile a discutere possibili scenari per risolvere il problema ucraino, ma non è mai stato possibile conciliare le idee ucraine con quelle russe.

Nel frattempo una delegazione di leader africani si è recata in visita in Ucraina per cercare di mediare all’interno del conflitto. La Russia ha ripetutamente affermato di essere aperta ai negoziati per porre fine al conflitto, ma secondo Mosca è essenziale che l’Ucraina riconosca le “nuove realtà” sul territorio. In poche parole Putin per poter pensare alla conclusione del conflitto in Ucraina vuole che vengano riconosciute come russe le zone ucraine annesse a settembre.

D’altro canto l’Ucraina ha affermato che il suo piano di pace si basa sul ritiro completo delle truppe russe dal territorio ucraino. La situazione rimane tesa e il conflitto continua a essere una fonte di preoccupazione per la comunità internazionale. Ma la dichiarazione del Cremlino potrebbe suggerire che ci sia ancora spazio per il dialogo e che Putin sia aperto a discutere la questione ucraina.

Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, ha definito la Russia uno “stato terrorista” dopo l’ultimo attacco missilistico che ha colpito la città di Kiev durante la visita di una delegazione di leader africani nel paese.

Secondo Yermak, la Russia continua a mettere in pericolo la pace internazionale con i suoi continui attacchi.

La dichiarazione del capo dell’ufficio del presidente è giunta su Twitter, dove ha espresso la sua indignazione per l’ennesimo attacco della Russia. Ha sottolineato come: “ogni volta che una delegazione straniera di alto rango si reca in viaggio in Ucraina, Mosca la saluta con un attacco missilistico contro le pacifiche città ucraine.”

Questo atteggiamento aggressivo e violento dimostra, secondo Yermak, che la Russia è uno stato terrorista.

Il capo dell’ufficio presidenziale ucraino ha sostenuto la formula di pace del presidente ucraino Zelensky, sottolineando che l’alternativa alla pace è la guerra senza fine della Russia.

Il ministero della Difesa russo ha riferito che le forze armate russe hanno respinto numerosi tentativi di contrattacco ucraino nelle ultime 24 ore. Secondo il ministero, le operazioni di controffensiva ucraine sono state descritte come fallite e hanno inflitto perdite significative al nemico.

Le autorità russe hanno dichiarato anche che le truppe russe hanno ucciso circa 500 soldati ucraini e distrutto cinque carri armati nelle ultime 24 ore. Questi numeri sono stati resi noti nell’aggiornamento quotidiano delle operazioni militari in corso nella regione.

La preoccupazione per l’incremento delle perdite umane tra l’esercito russo ma anche tra quello ucraino sono motivo di preoccupazione internazionale e, in questo preciso momento dove a seguito dei durissimi contrasti che avvengono sulla linea del fronte tra le truppe in contrasto, sembrano far presagire un peggioramento del conteggio dei militari morti a causa del conflitto.

Il presidente russo Putin ha elogiato le finanze pubbliche della Russia durante la sessione plenaria del summit internazionale di San Pietroburgo. Inoltre ha anche affermato che sono necessarie ulteriori spese per la difesa per rafforzare la sicurezza nazionale per portare avanti la sua “operazione militare speciale” in Ucraina.

Secondo Putin, l’acquisto di armi e il rafforzamento della difesa sono necessari per proteggere la sovranità del paese. Ha sostenuto che queste spese sono giustificate anche dal punto di vista economico. Il leader russo ha anche affermato che le finanze pubbliche sono generalmente equilibrate, attribuendo il deficit di bilancio di 42 miliardi di dollari in gran parte al rinvio delle spese pianificate.

Diversi esperti e analisti hanno suggerito che il calo delle entrate energetiche e le spese militari ha svolto un ruolo chiave nel deficit di bilancio. La dichiarazione di Putin arriva in un momento di estrema tensione tra Russia e Ucraina dove i due Paesi si stanno organizzando per rinforzare i propri eserciti.

Il principale consigliere per la politica estera del Cremlino Yury Ushakov ha dichiarato che è improbabile che la Russia abbandoni l’accordo sul grano del Mar Nero prima del 17 luglio, quando è prevista la sua scadenza. Secondo i media russi, questa posizione differisce da quella di altri funzionari russi che non vedono alcun motivo per estendere l’accordo oltre tale data.

Effettivamente venerdì 16 giugno, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha espresso scetticismo sull’estensione dell’accordo e ha affermato che “come puoi estendere qualcosa che non funziona?“.

L’agenzia di stampa TASS ha anche riportato le parole di Lavrov che ha indicato l’esplosione di un gasdotto di ammoniaca tra Russia e Ucraina come prova che qualcuno vuole far fallire l’accordo sul grano.

La scorsa settimana, il presidente Putin ha affermato che la Russia stava valutando la possibilità di ritirarsi dall’accordo a causa delle promesse non mantenute dell’Occidente di rimuovere le barriere alle esportazioni russe.

L’accordo sul grano del Mar Nero è stato firmato nel 2003 ed è stato rinnovato ogni scadenza fino a questo momento. L’accordo stabilisce i limiti alle esportazioni di grano dei tre Paesi, con l’obiettivo di mantenere i prezzi stabili sul mercato globale del grano e, ovviamente, per garantire il fabbisogno internazionale con focus sui paesi in via di sviluppo.

La situazione rimane in evoluzione e le dichiarazioni dei funzionari russi suggeriscono una certa confusione sulla posizione della Russia sull’accordo.

Durante i colloqui con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Mohamed bin Zayed Nahyan, a margine del forum economico annuale della Russia a San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato il presidente degli Emirati Arabi Uniti per i suoi sforzi nel liberare i prigionieri di guerra e ha salutato ciò che ha affermato di espandere i legami economici tra Mosca e Abu Dhabi.

Putin ha commentato che le relazioni tra Russia e Emirati Arabi Uniti si stanno sviluppando con successo e ha elogiato gli sforzi del presidente Sheikh Mohamed per lo sviluppo dell’economia e della sfera sociale degli Emirati.

Da parte sua, Sheikh Mohamed ha definito Putin “il mio amico” e ha detto che la sua Nazione era pronta ad aiutare nel conflitto.

Le dichiarazioni dei due leader indicano la volontà di entrambe le parti di rafforzare i legami economici e politici tra Russia e Emirati Arabi Uniti, nonostante le tensioni geopolitiche in corso nella regione e a livello globale. La cooperazione economica tra Russia e Emirati Arabi Uniti si è sviluppata negli ultimi anni, con investimenti in diversi settori tra cui energia, trasporti, turismo e tecnologia.

Durante un discorso al Forum economico di San Pietroburgo, il presidente russo Putin ha fatto un commento controverso sull’eredità ebraica del presidente ucraino affermando che “Ho molti amici ebrei. Dicono che Zelensky non è ebreo, è una vergogna per il popolo ebraico.”

Putin ha espresso preoccupazione per la situazione militare dell’Ucraina e ha spiegato che sta esaurendo il proprio equipaggiamento militare e diventando sempre più dipendente dall’Occidente.

Ha sottolineato durante ma conferenza che: “Presto l’Ucraina smetterà completamente di utilizzare le proprie attrezzature. Non ne rimane nulla. Tutto ciò con cui combattono e tutto ciò che usano viene portato dall’esterno. Non puoi combattere a lungo così“.

Le dichiarazioni di Putin hanno sollevato preoccupazioni e polemiche, in particolare per le affermazioni sull’eredità ebraica di Zelensky che sono state ritenute inappropriate e offensive da parte di molti.

Putin ha anche espresso la sua preoccupazione per il coinvolgimento dell’alleanza militare della NATO nel conflitto in Ucraina e ha spiegato che esiste un “serio pericolo” che la NATO possa essere trascinata ulteriormente nel conflitto.

Il presidente russo ha precisato che l’esercito di Mosca avrebbe potuto distruggere parti del centro di Kiev, ma ha scelto di non farlo. Ha inoltre suggerito che gli attacchi alle regioni di confine sono stati tentativi di distrarre le forze russe da altri fronti.

Le dichiarazioni di Putin evidenziano la delicatezza della situazione in Ucraina e la crescente tensione tra Russia e NATO. La comunità internazionale ha ripetutamente chiesto una soluzione pacifica al conflitto e ha espresso preoccupazione per il coinvolgimento della NATO. Le dichiarazioni di Putin suggeriscono che la Russia continuerà a perseguire i propri obbiettivi nella regione e che il conflitto potrebbe continuare a intensificarsi.

Putin ha dichiarato che: “la Russia potrebbe teoricamente utilizzare armi nucleari in caso di minaccia alla propria integrità territoriale o esistenza, ma ha sottolineato che non avrebbe bisogno di farlo”.

Secondo Putin le armi nucleari sono state create per garantire la sicurezza della Russia, ma non sono necessarie per la difesa del paese, ma questa affermazione non tranquillizza i crescenti timori di un possibile conflitto nucleare.