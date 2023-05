Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo di mercenari Wagner, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha criticato la mancanza di protezione a Mosca, lo ha fatto utilizzando un linguaggio molto forte e offensivo, che ha attirato, inevitabilmente, l’attenzione globale.

Prigozhin, capo del gruppo di mercenari noto come Wagner, ha espresso una forte critica all’élite militare e politica russa dopo l’attacco di droni che ha colpito Mosca, che ha causato danni materiali. In una dichiarazione pubblicata su Telegram dal servizio stampa della sua organizzazione, il leader ha accusato i funzionari di Rublyovka, un ricco sobborgo di Mosca, di essere fuori dal mondo e di essere responsabili dell’attacco di droni.

I combattenti mercenari capitanati da Prigozhin hanno svolto un ruolo di primo piano nella guerra in Ucraina.

Il leader dei mercenari Wagner ha accusato il ministero della Difesa di non aver fatto nulla per prevenire l’attacco di droni e ha chiesto come mai è stato permesso ai droni di raggiungere Mosca. Ha sollevato anche il problema della sicurezza delle persone comuni quando i droni con esplosivi si schiantano contro le loro finestre.

L’ira di Prigozhin e dei leader russi contro l’élite di Mosca

Il leader dei mercenari ha concentrato la sua rabbia sulla potente élite residente nella zona esclusiva di Rublyovka, situata nella periferia occidentale di Mosca, linha definiti “feccia” e “porci” che ha sottolineato che a suo avviso hanno assistito in silenzio all’attacco di Mosca.

Dopo l’attacco di droni a Mosca, Alexander Khinshtein, membro di spicco del parlamento russo del partito al potere Russia Unita, ha affermato in un post su Telegram che tre degli otto droni sono stati abbattuti in tre villaggi di Rublyovka, uno dei quali si trova a soli dieci minuti di auto dalla residenza del presidente russo Putin a Novo-Ogaryovo.

Rublyovka, situata tra le foreste a ovest di Mosca, è composta da comunità recintate d’élite ed è stata a lungo la dimora di gran parte dell’élite politica, commerciale e culturale della Russia.

Molti personaggi pubblici russi famosi, tra cui l’ex presidente Medvedev e il primo ministro Mishustin, sono stati segnalati come proprietari di case nella zona, insieme ad alcune delle figure imprenditoriali più ricche della Russia. La zona è nota per i suoi prezzi immobiliari molto elevati.

Il capo della milizia mercenaria ha spesso utilizzato un linguaggio schietto e volgare e ha criticato duramente l’élite di Rublyovka, definendola una classe privilegiata che non si è sufficientemente impegnata nella guerra in Ucraina e che ha responsabilità nei fallimenti russi sul campo di battaglia.

Il blogger militare russo Igor Girkin, riconosciuto colpevole dall’Alta Corte olandese dell’omicidio di 298 persone a bordo del volo MH17 abbattuto sopra l’Ucraina orientale nel 2014, ha anche criticato i residenti di Rublyovka per non aver mai pensato al bene del loro paese. Inoltre, ha rimproverato il presidente Putin per aver continuato a dichiarare che la guerra in Ucraina è stata una “operazione militare speciale” nonostante gli attacchi dei droni alla capitale russa. Questo è stato riportato mercoledì dall’Istituto per lo studio della guerra (ISW).

Dopo gli attacchi dei droni a Mosca, Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia, ha esortato il Cremlino a dichiarare la legge marziale a livello nazionale e ad utilizzare tutte le sue risorse in Ucraina per “spazzare via quella banda terroristica“. Inoltre, ha voluto chiedere e sottolineare alle Nazioni Europee che è meglio evitare di rifornire l’Ucraina di armi e forniture, spiegando che, nel caso decidessero di procedere, non avrebbero le risorse necessarie per difendersi quando Mosca “bussa alle loro porte”. Questa posizione è stata riportata dall’Istituto per lo studio della guerra (ISW), un think tank con sede a Washington, DC.

Alcuni osservatori del Cremlino hanno notato che la reazione calma di Putin all’attacco dei droni contrasta nettamente con le dichiarazioni rabbiose di alcuni elementi russi. Questa posizione sembra riflettere la convinzione di Putin che l’opinione pubblica russa non sarà turbata dall’attacco. Il presidente russo ha dichiarato che è necessario migliorare le difese aeree di Mosca contro quello che ha definito come “terrorismo” ucraino.

Le opinioni internazioni emerse sulla questione dei droni su Mosca

Mercoledì, l’inviato russo negli Stati Uniti ha affermato che Washington sta incoraggiando Kiev a compiere attacchi come quello dei droni su Mosca, non prendendo una posizione contro l’evento. Tuttavia, la Casa Bianca ha dichiarato di non sostenere gli attacchi all’interno della Russia e che stava ancora raccogliendo informazioni sull’incidente.

L’ambasciatore russo a Washington, Antonov ha commentato la dichiarazione della Casa Bianca, di raccogliere informazioni, descrivendola solo come un tentativo di nascondersi e ha accusato gli Stati Uniti di incoraggiare i terroristi ucraini.

Martedì, il ministro degli Esteri del Regno Unito Cleverly ha affermato che l’Ucraina ha il diritto legittimo di attaccare obiettivi sul territorio russo a scopo di autodifesa. Pur non commentando specificamente gli attacchi dei droni a Mosca, Cleverly ha dichiarato durante una conferenza stampa a Tallinn con il suo omologo estone Margus Tsahkna che l’Ucraina ha il diritto di difendersi.

Cleverly ha anche affermato che l’Ucraina ha il diritto legittimo di proiettare la forza oltre i suoi confini per minare la capacità della Russia, proteggendo in questa maniera, di conseguenza, l’Ucraina. Ha affermato che gli obiettivi militari legittimi al di fuori dei confini dell’Ucraina fanno parte della sua autodifesa e dovrebbero essere riconosciuti come tali.

Mercoledì le forze ucraine, stando a quanto riferito dai media locali, hanno bombardato nuovamente una città russa vicino al confine per la terza volta in una settimana, causando danni agli edifici e incendiando veicoli, come riferito direttamente dal governatore della regione.

L’attacco a Shebekino ha causato almeno un ferito, come riportato dallo stesso governatore di Belgorod Vyacheslav Gladkov. Inoltre, un drone ucraino ha causato un incendio nella raffineria di petrolio Afipsky nel sud della Russia, sempre mercoledì 31 maggio, come annunciato dal governatore della regione di Krasnodar Kondratyev, sull’app di messaggistica Telegram.

Fortunatamente, l’incendio è stato rapidamente spento e non ci sono state vittime. La raffineria Afipsky si trova vicino al porto di Novorossiisk sul Mar Nero, dove un’altra raffineria è stata attaccata più volte e presa di mira questo mese.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato durante una telefonata con i giornalisti, compresa Galileus Web, che il Cremlino è preoccupato per la situazione in Ucraina e per i recenti attacchi contro obiettivi civili. Peskov ha inoltre sottolineato che finora non ha sentito alcuna condanna da parte dell’Occidente collettivo. Ha descritto la situazione come allarmante e ha affermato che si stanno prendendo provvedimenti.

Il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby ha dichiarato mercoledì alla Galileus Web che gli Stati Uniti sono ancora incerti su chi abbia coordinato le incursioni dei droni.

Kirby ha affermato che l’amministrazione Biden sta ancora cercando di ottenere informazioni e sviluppare una tesi chiara sulla situazione, ma al momento non dispone di informazioni definitive.

Ha anche dichiarato che gli Stati Uniti hanno espresso chiaramente agli ucraini, sia privatamente che pubblicamente, che non sostengono gli attacchi sul suolo russo.

Prigozhin sembra aver esternato una sorta di pensiero condiviso, seppur in maniera differente, e ciò ha causato tensione e malcontento tra i vertici del Cremlino.