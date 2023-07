Israele ha deciso di attuare un’operazione militare anti terrorismo su Jenin, che è stata definita la più violenta degli ultimi decenni. L’offensiva ha generato malcontento globale per la popolazione di Jenin che ha subito un feroce attacco e deve affrontare carenze sanitarie e problematiche persistenti, nonostante le ammonizioni pervenute dalle autorità sia palestinesi che internazionali.

L’ operazione dell’IDF ha lo scopo, ben propagandato, di contrastare il terrorismo islamico radicato a Jenin, come riferito direttamente dalle autorità israeliane e dal primo ministro Netanyahu. L’attacco coordinati israeliani non è concluso, nonostante i combattimenti siano iniziati durante la notte tra domenica e lunedì. Purtroppo sono stati distrutti gran parte degli accessi al campo profughi che ospita migliaia di cittadini innocenti che sono, i quali sono stati costretti a lasciare in massa e in pochissimo tempo le proprie abitazioni, anche se le forze dell’ordine israeliane hanno negato di aver dato l’ordine di evacuazione e hanno riferito che la popolazione sta scappando dai combattimenti interni.

Una situazione che ha portato complicazioni diplomatiche al governo israeliano, che ha comunque avuto un ruolo contestato in questa situazione delicatissima e criticatissima che si è protratta fino ad oggi.

Il raid di Israele sul campo profughi di Jenin

Un grande raid israeliano in Cisgiordania, nella zona occupata, ha causato la morte di almeno undici palestinesi, di cui dieci a Jenin e uno a Ramallah. Più di 1.000 soldati israeliani, con il supporto di attacchi aerei, hanno lanciato il raid nel campo profughi di Jenin, ferendo circa 100 persone e costringendo la Mezzaluna Rossa palestinese ad evacuare circa 3.000 persone.

L’operazione ha suscitato la preoccupazione degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite, mentre l’amministrazione palestinese ha deciso di i contatti con Israele e le attività commerciali in tutta la Cisgiordania rimarranno chiuse in segno di protesta. Il presidente dell’Autorità palestinese ha definito l’operazione un “crimine di guerra”.

Secondo un reportage di Alan Fisher di Al Jazeera da Jenin, il raid militare israeliano in Cisgiordania Ha non solo provocato la morte di più persone, portando il bilancio delle vittime a 10 ma ha portato la tensione e il malcontento a livelli preoccupanti.

Centinaia di persone sono state ferite e almeno 20 sono state trasportate in condizioni molto serie presso le strutture ospedaliere. Fisher ha riferito di aver sentito suoni di colpi di arma da fuoco ed esplosioni durante la notte lunedì e di nuovo martedì mattina.

Il governo israeliano ha precisato che sono ancora da colore dieci obbiettivi a Jenin e ha sottolineato, inoltre, che le operazioni militare continueranno fino a che non avranno ultimato il piano prefissato.

Secondo un assistente anziano del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, l’operazione israeliana a Jenin è vicina al completamento degli obiettivi prefissati. L’esercito israeliano ha confermato la morte di nove palestinesi, tutti definiti combattenti, mentre il ministero della salute palestinese ha riportato un bilancio di dieci vittime e circa 100 feriti, 20 dei quali in modo grave.

La fazione della Jihad islamica ha rivendicato quattro dei morti, mentre Hamas ha rivendicato il quinto. Non è chiaro se le altre cinque vittime fossero combattenti o civili.

Medici Senza Frontiere (MSF) ha chiesto l’accesso senza ostacoli agli operatori sanitari per coloro che necessitano di cure mediche a Jenin durante il più grande raid dell’esercito israeliano nel campo profughi della città in più di 20 anni.

Tutte le strade che portano al campo profughi di Jenin sono state bloccate dalle forze israeliane, nonostante la presenza di pazienti bisognosi di cure all’interno del campo profughi, ha sostenuto MSF. L’organizzazione ha anche affermato che l’operazione militare ha colpito anche le strutture sanitarie e ostacolato la risposta medica all’emergenza, con i bulldozer militari israeliani che hanno distrutto diverse strade.

I paramedici palestinesi sono stati costretti a procedere a piedi per raggiungere le persone bisognose di cure mediche in un’area con combattimenti attivi e attacchi di droni.

In risposta alle richieste di uno sciopero generale per protestare contro l’operazione dell’esercito israeliano a Jenin, gli uffici e le imprese in tutta la Cisgiordania occupata dovrebbero chiudere. Il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas ha definito l’operazione un “crimine di guerra”.

Secondo l’agenzia di stampa palestinese WAFA, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi UNRWA è profondamente preoccupata per i danni inflitti dall’assalto israeliano al campo profughi densamente popolato di Jenin. Almeno cinque rifugiati palestinesi sono tra i morti. L’UNRWA ha dichiarato che i servizi di acqua ed elettricità sono stati interrotti in vaste aree del campo e che tutte le sue installazioni, comprese quattro scuole e un centro sanitario, non funzionavano a causa dell’attacco.

Adam Bouloukos, direttore dell’UNRWA nella Cisgiordania occupata, ha dichiarato su Twitter che: “i servizi critici dell’UNRWA non possono essere forniti e che l’accesso umanitario è ora più urgente che mai.”

Secondo l’aggiornamento dei residenti locali e dei media, l’operazione militare israeliana a Jenin nella Cisgiordania occupata non sembra essere vicina alla fine. L’aumento del numero di esplosioni e colpi di arma da fuoco indicano che l’operazione continua, come confermato dalle autorità israeliane che hanno affermato di aver continuato l’operazione durante la notte e di aver coperto l’intero campo profughi.

Coloro che sono riusciti a fuggire, hanno dovuto lasciare le porte delle loro case aperte e partire con quello che potevano portare, senza sapere quando potranno tornare. Inoltre, quando torneranno, il posto apparirà molto diverso poiché gli edifici e le strade sono stati distrutti.

Secondo gli analisti, gli attacchi di Israele a Jenin fanno parte di uno sforzo per schiacciare la resistenza presente sul territorio, con i giovani palestinesi che prendono sempre più le armi. Il governo di estrema destra israeliano potrebbe continuare il suo approccio pesante nei confronti dei palestinesi nella Cisgiordania occupata.

Diana Buttu, analista e avvocatessa palestinese, ha dichiarato che Israele non esisterà a utilizzare tutti i mezzi in suo possesso per schiacciare Palestina e i Paesi ritenuti ostili.

Secondo Buttu, Israele ha chiarito che ci sono tre opzioni disponibili per i palestinesi e sono andarsene, rimanere come residenti ma non come cittadini di uno stato o resistere e essere schiacciati. Questo è ciò che stanno portando avanti.

Martedì mattina l’esercito israeliano ha lanciato dozzine di lacrimogeni all’ingresso dell’ospedale governativo di Jenin, dove erano riuniti gruppi di medici, famiglie fuggite dal campo e giornalisti. L’azione dell’esercito ha causato il panico tra i presenti, compresi i pazienti dell’ospedale. Non è chiaro il motivo dell’azione dell’esercito, ma potrebbe essere finalizzata a impedire l’accesso dei media all’ospedale e alle testimonianze dei sopravvissuti dell’operazione militare.

Ci sono stati scontri e proteste anche in diversi quartieri di Gerusalemme est occupata, tra cui Silwan, Issawiya, Wadi Joz, il campo profughi di Shufat e Abu Dis. In Cisgiordania, centinaia di giovani sono scesi in strada in diverse aree, tra cui l’ingresso nord di Ramallah e al-Bireh, i villaggi di Beita vicino a Nablus, Beit Ummar vicino a Hebron, il campo profughi di Aida e il villaggio di Husan a Betlemme, Azzoun vicino a Qalqilya e alla città di Gerico.

Durante le proteste a Gerico, un palestinese è stato ferito da proiettili veri ed è stato ricoverato in ospedale, mentre dozzine di altri hanno subito l’inalazione di gas lacrimogeni.

Le reazioni internazionali e le parole di Hamas sull’attacco a Tel Aviv

Il ministero degli Esteri turco ha condannato l’operazione militare israeliana a Jenin e ha espresso profonda preoccupazione per il rischio di una nuova spirale di violenza nella regione. In una dichiarazione, la Turchia ha ribadito il suo appello alle autorità israeliane affinché agiscano con buon senso e pongano fine a tali azioni. La Turchia ha sostenuto inoltre la necessità di una soluzione pacifica e giusta al conflitto israelo-palestinese, basata sulla coesistenza pacifica di due stati indipendenti e sovrani, entro i confini del 1967 e con Gerusalemme est come capitale dello stato palestinese.

L’IDF ha fornito ampi dettagli sulla sua operazione a Jenin per scoprire un’ampia varietà di infrastrutture terroristiche nella moschea Al-Ansar associata alla Jihad islamica. Lunedì c’erano stati combattimenti tra le forze dell’IDF e i palestinesi intorno e all’interno di alcune parti della moschea. L’IDF ha trovato aree sotterranee nascoste dove si trovavano esplosivi e armi, ma martedì ha fornito un’ampia infografica che dettaglia non meno di dodici diversi oggetti legati al terrorismo sparsi su più piani della moschea e nelle aree vicine. La moschea era anche un centro di comando e controllo specifico per la Jihad islamica, oltre ad essere un luogo dove erano nascoste armi.

Nonostante il più grande raid dell’IDF su Jenin dalla Seconda Intifada, le comunità al confine con Gaza hanno svolto la loro normale attività lunedì. L’operazione delle forze israeliane a Jenin era iniziata improvvisamente con attacchi aerei e raid contro gruppi terroristici in città. Anche se la Jihad islamica e Hamas dispongono di estesi arsenali a Gaza, i rapporti affermano che erano stati avvertiti di non intensificare e che avrebbero trattenuto il fuoco al mattino per vedere come si sarebbe svolta la giornata. Quel senso di calma era evidente al confine in comunità come Sderot, Nahal Oz, Alumim e Zikim. La preside in pensione e guida turistica di Sderot Chana Melul ha parlato di fronte a un rifugio antiaereo trasformato in un parco giochi, dicendo che i bambini vogliono sentirsi normali e non pensare di vivere in una zona di guerra.

Ci sono segnali che l’Iran stia cercando di potenziare la Jihad islamica palestinese in Cisgiordania per creare più tensioni con Israele, restare. Negli ultimi anni, l’Iran ha cercato sempre più di fornire armi alle organizzazioni terroristiche in Cisgiordania e spera che il gruppo PIJ possa ritagliarsi una zona di controllo che minaccerebbe Israele. L’Iran trae vantaggio dalle attività dei gruppi sostenuti, come PIJ e Hamas, perché danno a Teheran un modo per aumentare la sua “unità” di fronti contro Israele. Rimane importante notare che queste informazioni sono basate su segnali e non sono state confermate ufficialmente.

L’Iran potrebbe ampliare le sue attività e minacce a Jenin, aggiungendola ad altre aree come Gaza, il Libano meridionale e l’area di confine del Golan, dove sostiene organizzazioni terroristiche. L’obiettivo a lungo termine di Teheran potrebbe essere quello di creare condizioni simili a quelle che ha creato nel sud del Libano e poi a Gaza negli anni ’90 e nei primi anni 2000. L’Iran trae vantaggio dall’unificazione dei fronti, riunendo le minacce di Hamas, Hezbollah, PIJ e altri in vari luoghi. Tuttavia, se la sua influenza in Cisgiordania viene ridotta, potrebbe perdere uno di quei fronti.

Nonostante ciò, l’Iran potrebbe considerare che il vantaggio e il rischio sono maggiori della ricompensa. La situazione è in continua evoluzione e potrebbero verificarsi ulteriori sviluppi.

Attentato a Tel Aviv rivendicato da Hamas e le affermazioni ingwrn

Si è verificato un attentato a Tel Aviv, a una fermata dell’autobus, effettuato tramite speronamento che ha provocato feriti e morti.

La polizia israeliana ha reso noto un aggiornamento sulle vittime dell’attacco con auto speronamento avvenuto a Tel Aviv. Secondo quanto riferito dalle autorità, sette persone sono rimaste ferite nell’incidente di cui tre di esse versano in condizioni gravi, mentre altre due presentano ferite di media entità e le rimanenti due sono state colpite in modo lieve. Le informazioni sono state diffuse attraverso i social media della polizia. Sul posto sono già intervenuti i primi soccorritori per prestare assistenza alle vittime. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’accaduto.

Il gruppo militante Hamas ha rivendicato la responsabilità dell’attacco con l’auto speronata e l’accoltellamento avvenuto a Tel Aviv, dichiarando che l’aggressore è uno dei suoi membri, Abdel-Wahhab Issa Hussein Khalayleh, ventenne originario di Hebron.

In una dichiarazione rilasciata dal gruppo, si afferma che l’azione di Khalayleh è stata una “legittima autodifesa” in risposta all’operazione israeliana a Jenin e ai “crimini di sfollamento, uccisione e distruzione commessi dalle forze di occupazione“.

Hamas ha spesso utilizzato la strategia dell’attacco individuale come mezzo per contrastare l’occupazione israeliana della Palestina. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’attacco o sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla rivendicazione di Hamas.

Già prima di questo attacco palestinese era sorto il timore internazionale di una terza intifada palestinese e l’accaduto solleva ancora più preoccupazione tra le autorità internazionali. Le ripetute prese di posizione di Israele nei confronti della comunità islamica hanno sollevato malcontento internazionale ma soprattutto la condanna di paesi come Turchia Emirati Arabi e anche di storici alleati storici delle autorità israeliane come gli Usa che, seppur ancora al fianco del Paese, hanno ammonito nelle scorse settimane i comportamenti di Israele che ha attuato un piano che a generato attenzione nervosismo inizialmente provocando con azioni come la camminata a cui ha preso parte Ben Gvir ministro di ultradestra della coalizione di Netanyahu, il quale ha deciso nonostante le critiche precedenti alle vento di portarlo a termine lo stesso e ha spinto insieme agli alleati nell’attuare un piano di pulizia al terrorismo che ha coinvolto la popolazione palestinese e diversi villaggi le zone in Cisgiordania causando attacchi reciproci.

Questo continuo sollecitare sta avendo, come affermato anche dagli esperti, l’effetto desiderato. Israele non ha intenzione di lasciar perdere ma anzi ha precisato che proseguirà nel percorso pre stabilito un territorio che è divenuto un covo del terrorismo.