Le liste Uefa delle squadre italiane in Europa: nel Milan assente Ibra

Ecco le decisioni definitive delle liste Uefa delle 7 squadre italiane in Europa, fra indecisioni e sorprese dell’ultima ora.

Le formazioni che parteciperanno al rush finale europeo sono: Inter, Lazio, Roma, Juventus, Milan, Fiorentina e Napoli.

Le liste Uefa delle squadre italiane in Europa

Entro la mezzanotte di oggi la Uefa dovrà ricevere le liste definitive per quanto riguarda le formazioni che potranno scendere in campo nelle prossime sfide. Fra indecisioni e ultimi ripensamenti sembra ci siano già liste definitive per quanto riguarda le 7 squadre italiane che parteciperanno agli eventi continentali.

Si tratta di Inter, Milan e Napoli in Champions, Juventus e Roma in Europa League e Lazio e Fiorentina per quanto riguarda la Conference.

Vediamo nel dettaglio i piani che interessano i vari team calcistici.

L’Inter e il Milan

Partiamo dalle milanesi. Il calciomercato non ha variato la rosa di Simone Inzaghi e quindi non ci saranno cambi nella lista di professionisti che scenderanno in campo, l’unico che non verrà incluso è Henrique Dalbert, poiché il brasiliano deve osservare un periodo di recupero da un infortunio grave che l’ha colpito al ginocchio, ad ogni modo non fa parte del progetto tecnico dell’allenatore.

La formazione ufficiale vede Handanovic, Cordaz e Onana come portieri. Abbiamo poi i difensori Dumfries, De Vrij, Bellanova, Acerbi, Dimarco, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni e Darmian.

Al centrocampo Gagliardini, Gosens, Asllani, Brozovic, Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu.

Ad attaccare la porta avversaria saranno Dzeko, Lautaro, Correa e Lukako. Come Lista B abbiamo Zanotti, Carboni e Fontanarosa.

Passiamo all’eterna rivale Milan prendendo in considerazione la lista Champions della squadra in vista degli ottavi contro il Totthenam. I nuovi arrivati in estate restano ancora fuori, parliamo di Adli, Vranckx e Dest. A loro si aggiunge Bakayoko che ormai è da tempo fuori ai piani di Pioli.

Grande notizia, manca Ibrahimovic, che evidentemente non dà ancora abbastanza garanzie. C’è poi la questione del portiere, infatti permane Tatarusanu al posto di Maignan, che comunque può entrare in ogni momento senza utilizzare gli slot disponibili.

La Lista A vede in porta appunto Tatarusanu e Mirante. A difendere la porta ci sono Calabria, Ballo-Touré, Theo Hernandez, Kalulu, Tomori, Florenzi, Gabbia, Kjaer e Thiaw.

Al centrocampo abbiamo Bennancer, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Pobega e Brahim Diaz.

Andando avanti nel rettangolo verde, come attaccanti troviamo Giroud, LEao, Origi, Rebic, Messias e De Ketelaere.

In Lista B ci sono Nava, Bartesaghi, Bakoune, Alesi, Longhi, El Hilali, Gala, Foglio, Bozzolan, Zeroli, Coubis e Paloschi.

Napoli, Juventus e Fiorentina

Nella formazione di Luciano Spalletti, Bereszynski sostituisce Zerbin, Gollini gioca al posto di Sirigu e come era avvenuto già in estate, Demme rimane fuori. Vedendo la lista ufficiale nel dettaglio, abbiamo Meret, Idasiak e Gollini in porta.

Poi a difendere Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Bereszynski, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo e Ostigard.

Al centrocampo ci sono Elmas, Zielinski, Lobotka, Anguissa, Ndombele e Gaetano.

Ad attaccare Osimhen, Lozano, Politano, Simeone, Raspadori e Kvaratskhelia.

Veniamo ora al club bianconero, che in Europa League non ha evidenziato nessuna esclusione eccellente. C’è un volto nuovo che è quello di Crespi, in prestito dal Crotone per difendere la porta come quarto uomo in prima squadra.

La Lista A prevede lui ma anche Szczesny, Pinsoglio e Perin in porta. Come difensori ci sono De Sciglio, Danilo, Alex Sandro, Bremer, Gatti, Bonucci, Rugani e Huijsen.

I centrocampisti sono Pogba, Locatelli, Cuadrado, Kostic, Paredes e Rabiot.

Fra gli attaccanti spicca Chiesa, proveniente da una performance calcistica eccezionale nell’ultima partita della squadra, Vlahovic, Milik, Kean e Di Maria.

In Lista B ci sono Raina, Fagioli, Barrenechea, Soulé, Da Graca, Caompagnon, Pecorino, Cerri, Miretti, Barbieri e Iling-Junior.

Per quanto riguarda la Fiorentina, il club ha tutta la rosa a disposizione per la Conference League, dopo l’uscita di alcuni calciatori nel mercato invernale infatti, ce ne sono altri pronti a sostituirli.

In porta ci sono Terracciano, Sirigu e Cerofolini. I difensori sono Biraghi, Dodo, Quarta, Igor, Milenkovic, Ranieri, Terzic e Venuti.

Al centrocampo troviamo Amrabat, Barak, Bonaventura, Duncan, Castrovilli e Mandragora.

Gli attaccanti sono Brekalo, Gonzalez, Ikone, Jovic, Sottil, Saponara, Kouame e Cabral.

In Lista B ci sono Amatucci, Distefano, Krastev, Bianco e Favasuli.

Roma e Lazio

Terminiamo con le squadre della Capitale a cominciare dalla Roma, che in Europa League ha presentato già la lista dei giocatori impegnati ma il lavoro della dirigenza dovrà essere vagliato dalla Uefa.

Questo perché il club deve rispettare alcuni parametri sul fronte del monte ingaggi complessivo, essendo in regime di “Settlement Agreement”. Certezze assolute non ce ne sono per il team giallorosso ma in attesa dell’ultima parola della Uefa, ecco la lista presentata.

Nella A abbiamo in porta Rui Patricio e Svilar. A difendere l’area ci sono Celik, Karsdrop, Kumbulla, Llorente, Mancini, Smalling, Ibanez e Spinazzola.

Al centrocampo Camara, Cristante, Matic e Wijnaldum mentre la rosa degli attaccanti è formata da Abraham, Belotti, Dybala, El Shaarawy, Solbakken e Pellegrini.

In Lista B troviamo Bove, Boer, Faticanti, Zalewski, Volpato, Tahirovic e Darboe.

La Lazio di Sarri si arricchisce con Luca Pellegrini al posto di Radu, che in questo periodo è infortunato per uno stiramento che lo terrà fermo per un mese.

In Lista A abbiamo Maximiliano e Provedel in porta.

I difensori sono Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Romagnoli e Patric.

Al centrocampo Basic, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino e Cataldi. Ad attaccare troviamo Felipe Anderson, Cancellieri, Immobile, Romero, Pedro e Zaccagni.