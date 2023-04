Le elezioni in Finlandia sono state vinte dal centrodestra

Il centrodestra ha vinto le elezioni in Finlandia, in particolare il più votato è stato il Partito di Coalizione Nazionale.

A seguito ci sono i populisti di estrema destra e i Socialdemocratici che sostenevano la ministra uscente Sanna Marin.

Oggi si sono svolte le elezioni parlamentari in Finlandia e il partito più votato è stato il PCN, ovvero la Coalizione Nazionale di centrodestra, seguito dai Finlandesi, ovvero i populisti di estrema destra.

Entrambe le fazioni erano all’opposizione nella legislatura precedente, invece sono arrivati solamente terzi i Socialdemocratici di Sanna Marin, la prima ministra uscente. Il suo partito aveva vinto le precedenti elezioni del 2019 e da allora era salita al governo con alcune coalizioni di centrosinistra.

Il sistema di voto nel Paese prevede che si voti con delle preferenze, o meglio, non esiste un automatismo formale ma spetta al partito che ha ricevuto più voti, indicare il nome del primo ministro.

Nel caso di queste elezioni, è molto probabile che si tratti di Pettrei Orpo, leader del PCN però dovrà individuare una maggioranza che lo sostenga. Secondo le ultime stime, basate sul 90% delle schede analizzate, il PCN ha avuto una larga maggioranza di preferenze, parliamo di circa il 20,5% e questo significa un distacco di 3.000 voti dai Finlandesi.

Le proiezioni indicano che il partito avrà 48 seggi in parlamento mentre a quello immediatamente dopo, quindi i Finlandesi ma anche i Socialdemocratici, andranno 43 seggi a testa.

L’andamento

Rispetto ai dati del 2019 notiamo che tutti i partiti hanno accumulato molte preferenze in più, a scapito delle altre coalizioni che sostengono il governo uscente, quindi il Partito di Centro, i Verdi e l’Alleanza di Sinistra.

Prima delle elezioni gli analisti avevano fatto alcune stime sull’andamento generale e i loro risultati non si distanziano da quelli effettivi, infatti era stato ipotizzato quali sarebbero stati i tre partiti vicini l’uno all’altro.

Nei giorni scorsi si parlava del fatto che il PCN potesse unirsi ai Socialdemocratici tenendo conto del fatto che Marin è molto popolare nel Paese, però visto il buon risultato dei Finlandesi, se il primo partito decidesse di unirsi a questi, non ci sarebbe posto nella maggioranza per i Socialdemocratici.

Ancora è però tutto da definire e il quadro della situazione non è molto chiaro, in effetti Marina ha più volte criticato i Finlandesi per la durezza della politica in tema di immigrazione e li ha addirittura definiti come un partito apertamente razzista.