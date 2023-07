Le dichiarazioni emerse dopo le nuove accuse su Trump

Il procuratore speciale Jack Smith ha ampliato il caso a carico dell’ ex presidente Usa Donald Trump sulla cattiva gestione dei documenti governativi, aggiungendo ulteriori accuse, secondo cui il tycoon e i suoi collaboratori avrebbero tentato di cancellare le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso di Mar-a-Lago, durante la perquisizione dell’FBI per impedire l’acquisizione di prove video cruciali.

Dalle notizie emerse in merito fino a questo momento sembra che Trump abbia ordinato la cancellazione delle immagini riprese dalle telecamere interne, immagini che avrebbero potuto mostrare la rimozione e l’occultamento di documenti governativi segreti oggetto dell’indagine dell’FBI e del gran giuri.

Il procuratore Smith ha incorporato queste nuove accuse nel caso contro il leader dei repubblicani, rendendo la situazione ancora più complessa.

Se confermate, le nuove accuse mostrerebbero il tentativo del e del suo team di ostacolare l’inchiesta, impedendo l’acquisizione di prove video che potrebbero dimostrare l’inadempienza dell’amministrazione Trump nella gestione dei documenti segreti.

Nuove accuse per Trump nel caso dei documenti riservati a Mar a Lago

Le accuse contro Donald Trump si fanno sempre più gravi. Secondo quanto emerso, giovedì sono stati presentati nuovi capi d’imputazione, i quali indicano che Trump e due suoi dipendenti abbiano cercato di ostacolare le indagini eliminando i video di sorveglianza di Mar-a-Lago.

Il grande giurì ha aggiunto un terzo imputato, si tratta di Carlos De Oliveira che è stato accusato insieme all’ex Presidente e Walt Nauta di aver tentato di cancellare le immagini delle telecamere a circuito chiuso per impedire agli investigatori di ottenere prove.

A Trump sono inoltre attribuite nuove accuse relative ai documenti governativi che sarebbero stati gestiti in modo non appropriato. Gli inquirenti hanno anche menzionato il documento trattenuto e oggetto di una delle prove audio della causa, descritto com un piano d’attacco contro l’Iran, che Trump avrebbe illegalmente conservato.

Gli inquirenti hanno dunque raccolto elementi solidi per sostenere il coinvolgimento diretto di Trump in azioni volte ad intralciare l’azione della giustizia. Un quadro molto grave che, se confermato, potrebbe portare a incriminazioni formali nei confronti dell’ex presidente.

Le accuse contro Donald Trump descrivono un suo coinvolgimento diretto nel tentativo di cancellare i video registrati dalle telecamere interne di Mar-a-Lago mentre era in corso l’indagine governativa sui documenti top secret.

Secondo i pubblici ministeri, l’ex presidente Usa ha personalmente ordinato a un dipendente di cancellare i filmati delle telecamere a circuito chiuso “per impedire che venissero forniti al gran giurì”.

Carlos De Oliveira, l’ultima persona accusata nel caso, ha riferito a un altro dipendente che “il capo” voleva che i video venissero cancellati dal server, riferendosi chiaramente a Trump.

Tutto ciò è avvenuto nel giugno 2022, dopo che i procuratori avevano richiesto i filmati delle telecamere di sicurezza nell’ambito delle indagini.

Le ultime imputazioni rafforzano l’idea che Trump abbia consapevolmente ostacolato le indagini cercando di distruggere prove video compromettenti.

Quando il dipendente di Trump, identificato come “Dipendente 4″, ha detto che “non sapeva come farlo e non credeva di avere l’autorità per farlo” De Oliveira ha insistito ulteriormente riferendosi ancora al “capo” – intendendo Trump – e ha affermato stando all’accusa: “Il capo vuole che il server sia cancellato. Cosa faremo?”.

L’accusa sostiene inoltre che De Oliveira abbia chiesto al dipendente quanto tempo il server conservava i filmati di sorveglianza. Gli è stato detto che erano circa 45 giorni, ha poi affermato che la conversazione “doveva rimanere tra di loro”, secondo quanto sostenuto dai pubblici ministeri.

Trump ha contattato telefonicamente due volte il supervisore delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza di Mar-a-Lago, dopo che i suoi avvocati erano stati informati che gli investigatori volevano citare in giudizio i nastri.

L’ex presidente Usa e il suo collaboratore Walt Nauta sono già stati accusati di ostruzione per aver spostato scatole contenenti documenti classificati sottratti dalla Casa Bianca.

I contatti di Trump con il responsabile delle videocamere di sorveglianza sembrano puntare ad un possibile tentativo di alterare o nascondere prove rilevanti per le indagini. Questi nuovi sviluppi espongono l’ex presidente a nuovi potenziali rischi legali molto seri.

La battaglia legale tra Trump e gli investigatori, che vogliono far luce sul trasferimento non autorizzato di documenti classificati, si preannuncia ancora lunga e complessa.

La reazione del tycoon e le dichiarazioni emerse dopo le nuove accuse

Trump continua a negare qualsiasi illecito sia nel caso Mar-a-Lago che in altre inchieste che lo riguardano. Tra cui l’indagine penale a New York, dove deve rispondere di 34 capi e un’imputazione per presunti pagamenti illegali ad una pornostar.

Giovedì sera, sulla sua piattaforma Truth Social, Trump si è lamentato di un’altra inchiesta che riguarda materiale classificato rinvenuto nella residenza di Joe Biden, definendo il procuratore speciale Jack Smith “squilibrato“.

L’ex presidente cerca di sminuire le accuse che lo riguardano, puntando il dito contro i suoi oppositori politici e mettendo in dubbio l’operato degli inquirenti. Ma le inchieste sui documenti classificati e su altri presunti illeciti procedono, nonostante le ripetute smentite di Trump.

Un portavoce ha definito le nuove accuse contro Trump “nient’altro che un continuo tentativo disperato e agitato” da parte dell’amministrazione Biden di “molestare” l’ex presidente e i suoi collaboratori.

Trump ha dichiarato al conduttore radiofonico John Fredericks di aver consegnato i nastri delle videocamere di sicurezza che i pm menzionano nelle accuse.

La difesa di Trump respinge le accuse e contrattacca, sostenendo che l’ex presidente ha collaborato con le indagini consegnando i video richiesti. Si delinea una battaglia tra l’accusa, che ritiene Trump responsabile di intralcio alla giustizia, e la difesa dell’ex presidente, che ricusa le imputazioni come un attacco politico.

La vicenda dei documenti di Mar-a-Lago si inasprisce con queste nuove rivelazioni e accuse reciproche tra Trump e l’amministrazione Biden.

Nonostante i problemi legali, la popolarità di Trump nel suo partito rimane alta. Nei sondaggi per le primarie repubblicane 2024, l’ex presidente è nettamente in testa negli stati con voto anticipato e di circa 30 punti davanti al suo primo sfidante Ron DeSantis a livello nazionale.

Trump ha detto al conduttore Fredericks che non abbandonerà la sua campagna elettorale anche se condannato.

Ha accusato i pm di perseguitare i suoi collaboratori per inventare menzogne su di lui, sostenendo di non aver fatto nulla di male.

Ty Cobb, ex avvocato di Trump, ha dichiarato che le prove contro l’ex presidente sono obbiettivamente “schiaccianti“.

Secondo Cobb, le nuove accuse formalizzate giovedì rafforzano un caso già solido, che “durerà un’eternità“. A giugno, come sopra citato, il procuratore speciale Jack Smith ha incriminato Trump per 37 capi d’accusa relativi ai documenti riservati.

L’ex legale della Casa Bianca ritiene che le nuove imputazioni rendano ancora più difficile la posizione di Trump, perché le prove della sua responsabilità sono ormai chiare e convincenti. Le dichiarazioni di Cobb confermano la solidità dell’accusa e rendono ardua la strategia difensiva dell’ex presidente.

Cobb ha dichiarato alla CNN che è molto difficile immaginare come Trump abbia sostenuto che i suoi avvocati si sono incontrati con Jack Smith per spiegargli di non aver fatto nulla di male, nello stesso giorno in cui Smith ha presentato prove schiaccianti di ulteriori illeciti.

Cobb è anche sicuro che gli avvocati di Trump gli abbiano consigliato di non distruggere, spostare o ostacolare in alcun modo la citazione del gran giurì.

Quindi Trump ha agito non solo alle spalle dei pubblici ministeri, ma anche dei suoi stessi legali, affidandosi a due collaboratori molto leali come Nauta e De Oliveira.