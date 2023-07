Il secondo giorno del vertice Nato a Vilnius, in Lituania, ha mostrato un clima decisamente più rilassato e una coesione che non era emersa durante la prima giornata di colloqui. Almeno per quanto riguarda la discussione sull’Ucraina che aveva come focus l’invito alla Nato e una sorta di calendario dettagliato con i passi necessari per ingresso nell’alleanza militare.

Zelensky ha esternato la sua posizione in maniera decisa e ciò ha sollevato diverse critiche. Il leader ucraino ha dichiarato che non è accettabile non avere una data per l’adesione alla Nato e ha sottolineato che si tratta di un passo necessario, non soltanto per l’Ucraina ma andrebbe a vantaggio anche della stessa alleanza.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che gli impegni di sicurezza assunti da diversi Paesi del G7 nei confronti dell’Ucraina fanno parte di una strategia a lungo termine per sostenere Kiev. Scholz ha affermato che questo partenariato per la sicurezza è urgente e permetterà ai paesi partecipanti di specificare i loro contributi a favore dell’Ucraina, incorporandoli in una strategia a lungo termine su cui l’Ucraina può fare affidamento.

La dichiarazione del cancelliere tedesco conferma l’importanza strategica dell’Ucraina per la comunità internazionale e la necessità di sostenere il Paese nelle sue aspirazioni euro-atlantiche. Inoltre sottolinea l’importanza del fornire aiuto a lungo termine per creare una maggiore stabilità e sicurezza nella regione.

Cosa è emerso dal secondo giorno del vertice Nato

Il G7 ha rilasciato una dichiarazione congiunta dove si impegna a sostenere l’Ucraina nelle sue aspirazioni euro-atlantiche e nell’attuare cambiamenti e i passi necessari a raggiungere tale obiettivo. In particolare il piano concordato comprende supporto economico ma anche moderni equipaggiamenti militari, attraverso terra, mare e aria. In cambio, l’Ucraina si è impegnata a continuare le riforme per promuovere la democrazia, la regola del diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà dei media, nonché per mettere la sua economia su un percorso sostenibile.

Zelensky si è impegnato a rafforzare il controllo su tutti gli aspetti che sollevano timori negli alleati.

La dichiarazione congiunta del gruppo dei sette ha evidenziato l’importanza dell’Ucraina nel contesto europeo e della NATO, ma ha ribadito la necessità di ulteriori riforme per raggiungere gli standard richiesti per poter far parte di determinate organizzazioni. Le parole delle autorità occidentali sono state accolte con entusiasmo dal governo ucraino e può essere vista come un segnale di sostegno da parte della comunità internazionale per l’Ucraina e le sue aspirazioni future.

Le informazioni sul percorso dell’Ucraina verso l’adesione alla NATO rimangono vaghe, come confermato dal direttore senior per l’Europa del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Amanda Sloat.

In una conferenza stampa, Sloat ha riferito dettagli vaghi sulle riforme necessarie per l’adesione dell’Ucraina alla NATO, sottolineando che il paese ha già compiuto progressi significativi ma che c’è ancora molta strada da fare.

Il comunicato congiunto rilasciato dall’alleanza non ha fornito un percorso specifico o una tempistica per l’eventuale adesione dell’Ucraina alla NATO. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno espresso la loro fiducia nell’aiutare Kiev a raggiungere gli standard richiesti per l’adesione alla NATO.

La questione dell’adesione dell’Ucraina è stata al centro delle discussioni internazionali e delle tensioni con la Russia. L’eventuale adesione dell’Ucraina alla NATO potrebbe portare ad un rafforzamento della sicurezza e della stabilità nella regione, ma potrebbe anche intensificare le tensioni con la Russia. In ogni caso, la questione richiederà ulteriori riforme e un forte sostegno internazionale per essere risolta.

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha sottolineato i motivi per cui l’Ucraina non ha ricevuto l’offerta di adesione alla Nato durante il vertice, tra le più importanti troviamo la necessità di ulteriori riforme e il fatto che l’alleanza sarebbe in guerra con la Russia se l’Ucraina dovesse aderire in questo momento.

Sullivan ha chiarito che gli Stati Uniti lavoreranno con l’Ucraina per aiutarla lungo il percorso verso l’adesione, ma che l’invito non verrà esteso durante il vertice attuale. Il presidente Biden ha riferito di essere stato diretto con il presidente ucraino Zelensky, esponendo il ragionamento e il pensiero Usa, ma anche ascoltando attentamente ciò che Zelensky ha da dire.

La questione è stata al centro delle discussioni internazionali e delle tensioni con la Russia. Sullivan ha sottolineato che gli Stati Uniti vedono un futuro con l’Ucraina nella NATO, ma che ci vorrà del tempo per raggiungere gli standard richiesti per l’adesione.

Il presidente ucraino aveva espresso la sua frustrazione sul fatto che non è stata fornita una data o condizioni esatte per l’adesione dell’Ucraina alla NATO in un post sui social media martedì. Mercoledì, partecipando di persona alla riunione NATO, Zelensky ha cercato di alleggerire i toni.

In una dichiarazione alla stampa, ha sottolineato l’importanza del sostegno dell’Ucraina da parte dell’alleanza e ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto finora.

Ha anche affermato che Kiev continuerà a lavorare per raggiungere gli standard richiesti per l’adesione alla NATO e ha espresso la sua disponibilità a collaborare con gli alleati dell’alleanza.

Zelensky ha ringraziato i leader del G7 e della NATO per il loro sostegno senza precedenti all’Ucraina, definendo il risultato del vertice di Vilnius come “assolutamente necessario e un successo significativo”.

Ha precisato anche che sarebbe stato ideale se ci fosse stato un invito esplicito per l’Ucraina ad aderire alla NATO in futuro. Un invito avrebbe segnalato che l’alleanza era seria riguardo all’adesione dell’Ucraina, ha spiegato durante le sue considerazioni pubbliche.

Il leader ucraino ha anche riconosciuto che, data la situazione attuale di conflitto con la Russia, l’adesione all’alleanza non è realistica al momento.

Il gruppo di 31 paesi della NATO opera in base al principio della difesa collettiva, secondo cui un attacco contro uno Stato membro è considerato una mossa effettuata contro tutti gli altri membri dell’alleanza. L’Ucraina considera l’adesione alla NATO come la sua migliore speranza per la sicurezza a lungo termine, ma deve fare i conti con il fatto che molti membri della NATO non potrebbero accettare l’adesione mentre la guerra continua.

Sono emersi pareri discordanti in merito al vertice Nato in Lituania, sia da membri dell’alleanza che da parte di Mosca che ha osservato con attenzione le scelte dei membri.

I pareri emersi dopo la conclusione del summit

Il segretario alla Difesa britannico e il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti hanno suggerito che Kiev dovrebbe mostrare maggiore gratitudine per l’aiuto ricevuto dall’Occidente, dopo le lamentele di Zelensky riguardo all’assenza di un calendario preciso e per le condizioni per l’adesione alla NATO.

I loro commenti, fatti a margine del vertice NATO a Vilnius, sembravano voler indurre un cambio di rotta da parte di Zelensky, che in seguito ha espresso la sua gratitudine a tutti i leader dei paesi della NATO per il loro supporto e aiuto.

È importante precisare che le lamentele di Zelensky non erano rivolte all’aiuto fornito dall’Occidente, ma piuttosto alla mancanza di un calendario preciso o di condizioni per l’adesione alla NATO. Non è da sottovalutare che l’Ucraina ha subito notevoli perdite a causa del conflitto in corso e ha ricevuto sostegno militare e finanziario dall’Occidente per affrontare la situazione.

Il segretario alla difesa britannico Ben Wallace, come sopra citato, ha espresso la sua opinione e ha dichiarato che l’Ucraina dovrebbe mostrare gratitudine per l’aiuto ricevuto dall’Occidente. Ha suggerito che il Paese potrebbe ottenere maggiori risultati cambiando approccio.

Wallace ha affermato che Kiev ha trattato, a volte, gli alleati come un magazzino Amazon, presentando elenchi di richieste di armi senza essere attenta a convincere i politici scettici.

Il funzionario ha anche consigliato all’Ucraina di lavorare per convincere i legislatori negli Stati Uniti e altrove sulla necessità dell’adesione alla NATO.

È essenziale che Zelensky tenga in considerazione i dubbi e le preoccupazioni dei suoi alleati e lavori per persuadere i legislatori e i politici scettici negli Usa e altrove sulla necessità della sua adesione all’alleanza.

Wallace ha sottolineato che l’Ucraina dovrebbe evitare di presentarsi come esigente o ingrata nella richiesta di sostegno militare. In passato ha ottenuto un tipo di arma e ha poi immediatamente iniziato a fare pressioni per un altro, senza considerare i dubbi dei suoi alleati.

Kiev deve dimostrare di essere un partner affidabile e di valore per l’alleanza e lavori per convincere i suoi alleati della necessità dell’adesione alla NATO.

Le parole di Sullivan sulla questione sono state: “l’adesione all’alleanza NATO non è una questione semplice e richiede un approccio strategico”.

La risposta irritata di Sullivan a una domanda di un attivista ucraino è stata che “il popolo americano merita un certo grado di gratitudine“.

La cooperazione tra Washington e Londra nel supportare l’Ucraina secondo il funzionario Usa sembra suggerire, come citato anche dal politico che: “l’Occidente sta lavorando insieme per fornire un sostegno equilibrato e mirato al paese, evitando di creare una situazione che potrebbe portare a una guerra diretta con la Russia”.

Il vertice di due giorni ha visto una forte attenzione dei partecipanti nel proseguire col sostegno dell’Occidente all’Ucraina e al suo popolo che da molti mesi è costretta a vivere privazioni e lutti.

Biden ha sottolineato l’importanza dell’unità tra gli alleati della NATO nel fornire un sostegno bilanciato e mirato all’Ucraina, al fine di evitare l’escalation del conflitto tra Kiev e Mosca.

Il Cremlino ha espresso timore e malcontento per l’assistenza militare in costante aumento all’Ucraina da parte della NATO.

Medvedev, vice segretario del consiglio di sicurezza russo, ha affermato che il supporto militare dell’Occidente a Kiev sta portando il mondo verso una terza guerra mondiale. La retorica della Russia sulla guerra mondiale dovrebbe essere presa seriamente, poiché potrebbe portare ad un’escalation del conflitto tra Ucraina e Russia.

Zelensky ha risposto ai commenti del segretario alla Difesa britannico, sottolineando la gratitudine dell’Ucraina nei confronti del Regno Unito e del suo sostegno. Ha dichiarato di non capire quale sia il problema e ha sottolineato che la Gran Bretagna è un importante partner per Kiev. Ha anche suggerito che il ministro della Difesa britannico potrebbe essere alla ricerca di qualcosa di speciale, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Il presidente Biden ha descritto il suo incontro con il presidente ucraino Zelensky come molto positivo, affermando di essere soddisfatto dei risultati raggiunti. Ha riferito di aver trascorso circa un’ora con Zelensky e di aver raggiunto tutti gli obiettivi che si erano prefissati.

Biden ha anche fatto un commento scherzoso sulla sua capacità di convincere la Turchia ad accettare l’adesione della Svezia alla NATO, un accordo che è stato raggiunto all’ultimo minuto durante il vertice. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso fiducia nella Turchia, sperando che continuerà a sostenere l’adesione della Svezia e l’approvazione del Congresso degli Stati Uniti per la vendita di caccia F-16 ad Ankara.