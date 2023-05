Le confessioni di Albano: “Con Romina non è finita per Ylenia”

Albano si avvicina alla soglia degli 80 anni e per questa occasione ha deciso di ripercorrere le tappe più importanti della sua vita.

Il 20 maggio il famoso artista arriverà alla soglia degli 80 anni. Una carriera costellata di successi la sua ma anche di una bellissima famiglia allargata composta da giovani talenti come quello di alcuni dei suoi figli che stanno intraprendendo la stessa carriera di cantante. Caposaldo della sua vita è stata Romina Power e più volte il cantante di Cellino San Marco ha parlato di lei come la donna della sua vita, specificando che non è stata la scomparsa della figlia Ylenia ad allontanare la coppia. Albano riferisce di sapere cosa sia successo a sua figlia, anche se ufficialmente non ci sono prove e la ragazza è ancora fra gli scomparsi. Nella toccante intervista ha dedicato un ampio spazio a quel capitolo doloroso della sua vita, confessando id aver anche pensato al suicidio.

Albano si confessa a cuore aperto: la relazione con Romina

Ha sempre l’aria di un giovanotto di provincia Albano, con il suo panama caratteristico e il sorriso da dongiovanni ma il cantante è arrivato alla soglia degli 80 anni, età che comincia a pesare e che lo spinge a fare il punto della situazione su quella che è stata la sua vita ma anche la sua carriera perché questi elementi si sono intrecciati per un lungo lasso di tempo grazie alla relazione con Romina Power.

Per chi li guardava in età giovanile cantare sul palco, i due sembravano persone distanti anni luce e invece avevano molte affinità, le stesse che leggiamo nei loro occhi oggi, quando dopo tanti anni si sono riuniti artisticamente. Il sodalizio nel privato invece è sempre stato molto forte. I due hanno creato una bellissima e ampia famiglia ma ci sono stati diversi periodi bui, come la scomparsa della loro primogenita.

E così quella felicità di cui cantavano sui palchi di tutto il mondo come inno del loro amore, non è stata sempre tale anche nella vita privata. Albano Carrisi ha parlato a cuore aperto al Corriere della Sera raccontandosi forse per la prima volta senza schermature, confessando cose anche dolorose come il pensiero di suicidarsi, che lo ha colpito dopo la perdita di Ylenia.

Poi è arrivata nella sua vita Loredana, altra figura importante per l’artista nonché madre dei suoi due figli più piccoli.

Tuttavia, nonostante l’amore per la bella soubrette sia fortissimo, il legame con Romina è rimasto sempre indissolubile perché fra di loro non c’è solo stima ma anche grande amicizia e affetto. A Verissimo recentemente ha ricordato il loro matrimonio, dicendo senza nessun problema che sarebbe rimasto con lei per tutta la vita.

“quando l’ho sposata pensavo che la nostra unione sarebbe durata solo qualche anno ma non mi interessava, amavo tutto di lei e avrei fatto quello che ha fatto mio padre con mia madre, ci sarei rimasto tutta la vita. il matrimonio è durato 30 anni e quando lei mi ha detto di volersi separare ero impreparato”.

L’artista ha chiarito però che non è accaduto per le vicende legate alla primogenita. Questo è stato forse il capitolo più doloroso della sua vita e anche oggi al solo parlarne si spezza la sua voce e si bagno gli occhi come se parlare di Ylenia significasse ricordare le sue mancanze di padre.

La scomparsa di Ylenia

Albano ha chiarito che la relazione con Romina non è terminata per la scomparsa di Ylenia, da tempo infatti era diversa con lui e più distaccata. Ci ha tenuto a precisarlo il cantante quando ha parlato della primogenita, sulla quale ha raccontato:

“era una ragazza straordinaria, studiava a londra e parlava 4 lingue. ci accompagnò in america per girare un docufilm, andammo poi a new orleans e a los angeles. lì fece l’incontro fatale con gli artisti di strada, in particolare ne ricordo uno di colore che si chiamava masakela”.

Poi i ricordi di Albano vanno avanti come un libro che conosce ormai a memoria, chissà quante volte ha ripercorso mentalmente gli ultimi momenti con Ylenia chiedendosi se poteva fare qualcosa in più quando quelle compagnie sbagliate l’hanno portata a diventare dipendente dalla droga.

In un episodio in particolare, ricorda di esserle corso dietro perché stava fuggendo non si sa dove, completamente fatta e gridando che lui voleva fargli del male. L’ha ritrovata solo il mattino seguente e alla madre ha raccontato che aveva rischiato la vita nelle acque del Mississippi. Questa in realtà secondo Albano è la fine che ha fatto la sua ragazza.

Poco dopo questi episodi, Ylenia disse al padre di voler scrivere un libro sui senzatetto ma per farlo intendeva andare in Belize per studiarli da vicino.

“le dissi che andava bene ma prima doveva laurearsi, mancava poco. invece ci andò ugualmente prima di terminare gli studi, visse in una capanna e venne più volte minacciata dalle persone del posto”.

Tornò a New Orleans e scomparve la notte di Capodanno del 1994. Questa data è stata ripercorsa tantissime volte dal cantante, che ha ricostruito quel giorno ora per ora, parlando con i testimoni e incontrando i suoi amici che vivevano in strada. L’ultima persona ad averla vista è stato il guardiano del porto, che ha raccontato che la giovane era seduta in riva al fiume e lui l’avvisò che non poteva stare lì ma lei non si muoveva.

All’insistenza del guardiano poi rispose che lei apparteneva alle acque e poi si tuffò cominciando a nuotare a farfalla. Allora Albano capì che era la verità perché da piccola diceva sempre quelle parole prima di tuffarsi. Però non si trattava di una piscina ma delle acque insidiose del Mississippi, che l’hanno portata via.

Questo l’ha uccisa secondo Albano ma per Romina, che non ha mai voluto accettare questa verità, c’è molto altro dietro. La ragazza è stata dichiarata morta presunta dal Tribunale di Brindisi, il primo dicembre del 2014.

I pensieri suicidi

È stato un dramma dolorosissimo per la coppia, tanto che Carrisi nella sua confessione, ha detto di aver pensato al suicidio dopo la scomparsa di sua figlia. Quella figlia che aveva ancora tanta strada davanti ed era brillante, intelligente e piena di sogni.

Aveva avuto un problema di droga sì ma lui era certo che l’amore della famiglia l’avrebbe salvata e non è mai arretrato di un passo, nemmeno quando lei in preda agli effetti della droga, urlava in strada che il padre voleva fargli del male.

“non è che credo in dio, io so che esiste. l’ho sentito molte volte e anche il diavolo. dopo la scomparsa di ylenia è arrivta la decisione di romina di separarsi. sono stato solo per 9 anni e il dolore per quella sequenza di eventi era insopportabile. ho pensato più volte di farla finita ma poi ho sentito la presenza di dio e ho provato una pace profonda”.

Poi nella sua vita è arrivata una nuova luce, che si chiama Loredana e gli ha donato due splendidi figli.

Il rapporto con Loredana Lecciso

Alla domanda se stia ancora con Loredana Lecciso non risponde ma la risposta l’ha data lei stessa perché durante l’intervista è entrata nella stanza dove Albano stava parlando con il giornalista per chiamarlo e fargli vedere la figlia Jasmine in tv.

La giovane mostrava un video con il padre che ha fatto due milioni di visualizzazioni su Tik Tok in un solo giorno. La 22enne è molto attiva sui social, bionda e bravissima nel canto, è la perfetta unione fra la bellezza della showgirl e la bravura dell’artista che il 20 maggio compirà 80 anni.

Una figlia molto giovane, come del resto la sua compagna e l’altro suo ragazzo, Albano Junior. Una famiglia nuova, una seconda opportunità per un uomo che abbiamo visto sempre sorridente ma ha dento di sé tanto dolore. Loredana ha saputo mettere insieme i pezzi della sua anima e nonostante gli alti e bassi, i due sono di nuovo innamorati.

Di Albano, Loredana ha detto:

“è una persona riservata e schiva ma adora la sua famiglia ed è un uomo molto buono oltre che un grande artista”.

E in effetti in più di 50 anni di carriera, Albano ha saputo unire diverse generazioni tramandando anche la sua passione ai figli, come Yari e Jasmine, coloro che più di tutti hanno seguito le sue orme in questo senso, sebbene lo stile della minore sia decisamente più moderno e vicino alle nuove generazioni.

Tanti gli amici che saranno presenti, fisicamente e non, per rendergli omaggio per i suoi 80 anni. Dopo la straordinaria partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo in trio con altri due big della musica italiana, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, il cantante tornerà live all’Arena di Verona con un concerto per festeggiare questo traguardo. La data da segnare è quella del 18 maggio e il nome dello show è “4 volte 20”, un modo ironico per descrivere la sua età, lo stesso usato sul palco dell’Ariston quando ha spento le candeline sparse sulle 4 torte, che riportavano i nomi delle sue canzoni più celebri.

Tanti auguri Albano!