Ancora qualche giorno di ospedale per Fedez, mentre i medici fanno sapere che le ulcere non sono legate alla malattia: “Il personale medico mi ha salvato la vita”.

Anche Chiara Ferragni ha fatto ritorno da Parigi, mentre sui social Fedez prova a fornire qualche spiegazione. Ai fan il rapper confessa di stare meglio grazie alle trasfusioni, il ricovero è avvenuto lo scorso giovedì sera all’ospedale Fatebenefratelli.

Le condizioni di Fedez: ulcere non legate alla malattia

Il post Instagram di Chiara Ferragni delle scorse ore, con una foto mano nella mano con l’amica Chiara Biasi e la didascalia: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo con te quando hai un’emergenza“, ha raccontato ai fan il ritorno da Parigi in Italia dell’influencer. Anche Davide marra, di Muschio Selvaggio, durante una diretta Twitch aveva detto agli ascoltatori: “Mandate un messaggio in chat a Federico“. Indizi delle ultime ore di preoccupazione per i cari di Fedez, sono arrivati tramite social.

Dopo ore di silenzio, e anche un pizzico di ansia da parte dei fan, il giudice di X Factor ha rotto il silenzio e ha ringraziato tutti per i messaggi che gli avevano inviato: “Ringrazio tutti per i messaggi che mi avete mandato, e il personale medico. Mi ha letteralmente salvato la vita“.

Non è legato al tumore al pancreas però il nuovo ricovero del rapper. Fedez ha spiegato, dopo giorni di assenza dai social, che al momento si trova al Fatebenefratelli ” causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna”. L’arrivo in ospedale giovedì, in ambulanza, poi dopo gli accertamenti è stato sottoposto a un intervento e ricoverato a pagato in una stanza della chirurgia.

Due trasfusioni, dice ancora Fedez, gli hanno salvato la vita dopo le due ulcere sanguinanti: “Ora sto molto meglio” rassicura. Il primo pensiero di tutti è andato all’operazione dello scorso anno arrivata a marzo. Proprio il responsabile della chirurgia del pancreas del San Raffaele, Massimo Falconi, ha spiegato che i due sarebbero in contatto telefonico.

Fedez, possibile guarigione entro sei settimane

Falconi ha fatto sapere che quanto successo non dovrebbe essere collegato in nessun modo alla malattia, per la quale non sono state intraprese alcune terapie: “E’ una cosa che può capitare a qualsiasi persona” ha spiegato il professore. “Ci può essere una fragilità legata all’intervento anche se raramente, possibile anche se sia legata a qualche farmaco, ma non abbiamo alcuna informazione in merito“.

Lo showman si sarebbe sottoposto anche a una gastroscopia. Il medico ha fatto sapere anche che di solito per questo tipo di episodi la permanenza in ospedale si aggira sui tre o quattro giorni dopo la terapia. Per la guarigione invece, a detta di Falconi, potrebbero bastare sei settimane. Nonostante non ci sia pare alcun legame con la malattia di Fedez, l’attenzione rimane alta: “Dopo il tipo di intervento a cui si è dovuto sottoporre è chiaro che lo stato di allerta è maggiore, ma non c’è motivo di preoccuparsi“.

Sui social I fan intanto si sono riversati sul profilo di Fedez, per sostenerlo e lanciare i loro messaggi di solidarietà alla famiglia. Al momento Leone e Vittoria, insieme a Chiara, si sono recati in ospedale.