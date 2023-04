A breve nelle storie di Facebook e di Instagram saranno ripristinate le canzoni italiane: ecco i risvolti sul caso che coinvolge Meta e SIAE.

Instagram e Facebook ripristineranno le canzoni italiane sui rispettivi social network. Dopo una lunga battaglia legale tra Antitrust, Meta e SIAE, finalmente gli utenti italiani potranno ascoltare le loro canzoni preferite senza preoccuparsi di violare i diritti d’autore. Quali saranno le canzoni disponibili?

Facebook e Instagram stanno ripristinando le canzoni italiane

Dopo un lungo periodo di incertezza, nelle storie di Facebook e Instagram torneranno le canzoni italiane.

Per volere dell’Antitrust, Meta dovrà intavolare una trattativa con la SIAE, con la quale non era riuscita a stabilire un accordo – lo scorso marzo – per quel che concerne il rinnovo della licenza sul diritto d’autore.

L’Autorità ha intrapreso provvedimenti cautelari nei riguardi di Meta per presunte pratiche abusive. Il procedimento è stato avviato il 4 aprile 2023.

L’accordo prevede che gli utenti italiani possano ascoltare la musica italiana senza infrangere i diritti d’autore: sarà, infatti, possibile selezionare le proprie canzoni preferite per accompagnare video e post.

La decisione dell’AGCM è stata accolta in maniera positiva da FIMI, in quanto, come affermato dal CEO Enzo Mazza, si tratta di un provvedimento di elevata importanza sia per gli artisti, sia per i fan che per l’industria musicale italiana.

Inoltre, sottolinea il fatto che i contenuti musicali saranno nuovamente disponibili solo se autorizzati dalla SIAE.

Questa mossa farà sicuramente felici tutti coloro che amano la musica italiana e vogliono condividerla sui social network. Rappresenta anche una grande opportunità per gli artisti italiani, che potranno finalmente raggiungere un pubblico più vasto attraverso questi importanti canali di comunicazione.

I motivi della decisione

Facebook e Instagram, dunque, dovranno rispettare le normative in materia di diritto d’autore.

Negli ultimi mesi, infatti, si è verificato un conflitto tra Facebook e la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), che ha portato alla rimozione delle tracce musicali presenti sulle piattaforme social.

Questa scelta mira a soddisfare i gusti dei milioni di utenti italiani che utilizzano quotidianamente questi strumenti per comunicare e condividere contenuti online.

Infatti, la musica rappresenta una parte fondamentale della cultura italiana e costituisce uno dei principali modi per esprimere emozioni ed esperienze attraverso il linguaggio universale della melodia.

Facebook e Instagram dimostra l’impegno nel rispettare le regole del mercato digitale italiano e nel creare nuove opportunità per gli artisti dello Stivale.

Quali canzoni saranno disponibili?

Gli utenti italiani potranno finalmente utilizzare le loro canzoni preferite nei propri post e nelle proprie storie.

Ma quali canzoni saranno disponibili? Al momento non ci sono informazioni specifiche sulla lista completa dei brani che saranno inseriti nella libreria musicale di Facebook e Instagram.

Possiamo aspettarci una vasta selezione di artisti italiani famosi come Eros Ramazzotti, Vasco Rossi o Ligabue, ma anche nuovi talenti emergenti del panorama musicale italiano.