Lazio, ecco Marcos Antonio!

Dopo il rinnovo ufficializzato con Maurizio Sarri la Lazio inaugura ufficialmente il suo mercato estivo con l’arrivo del regista Marcos Antonio, calciatore in grado di aggiungere muscoli e fantasia alla rosa biancoceleste.



Si è conclusa in modo positivo la prima stagione alla Lazio di Maurizio Sarri che, con un buon finale di stagione, è riuscito a conquistarsi una importante qualificazione per la prossima Europa League.

Il tecnico toscano ha iniziato un progetto importante inserendo nuovi schemi di gioco all’interno del collaudato schema lasciato da Simone Inzaghi con Immobile e compagni che piano piano sono riusciti ad applicare i concetti di gioco tanto cari a Sarri ed a migliorare sensibilmente la classifica nella parte finale della stagione.

Marcos Antonio il primo rinforzo per la Lazio!

Già da tempo nel mirino di molte società di Serie A, Marcos Antonio è sbarcato questa mattina nella Capitale dove firmerà il suo nuovo contratto con la Lazio ed inizierà la sua avventura nel campionato italiano.

Dopo l’addio di Lucas Leiva il brasiliano sarà il nuovo faro del centrocampo biancoceleste, il centrocampista garantisce qualità e quantità avendo anche un importante senso del gol ed un buon tiro da fuori area.

Con lo Shaktar di De Zerbi, Marcos Antonio è definitivamente esploso nella scorsa stagione diventando in poco tempo il perno centrale della rosa dell’allenatore italiano.

Il 22enne chiude la sua avventura in Ucraina con 69 presenze ed 8 gol in appena due stagioni ed arriva in Serie A con l’obiettivo di esplodere definitivamente e affermarsi nel calcio europeo.

Per Tare ora l’obiettivo è rinforzare la difesa

Con le probabili partenze di Francesco Acerbi e Luiz Felipe, la Lazio ha bisogno di un difensore centrale esperto e pronto per comandare la difesa biancoceleste fin da subito.

L’obiettivo numero uno di Tare è Alessio Romagnoli, fresco vincitore dello scudetto con il Milan e difensore affidabile ed esperto.

Il numero 13 del Milan non ha mai nascosto il suo tifo per la Lazio e potrebbe decidere di lasciare Milano per coronare il suo sogno di vestire la maglia biancoceleste.

La Lazio ha iniziato ad intavolare un discorso con i campioni d’Italia, la sensazione è che tutto possa concretizzarsi in tempi abbastanza brevi.