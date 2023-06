Lavoro, ecco quali sono i profili più ricercati durante la stagione estiva

Con l’inizio della stagione estiva cresce la ricerca di profili ad alta qualifica: dagli ingegneri agli analisti informatici. Scopriamo quali sono le opportunità.

Grazie anche al pacchetto di misure introdotto dal governo, tra cui il taglio contributivo, le offerte di lavoro sono tornate a crescere. Ci sono buoni segnali provenienti dal mercato occupazionale e, con l’inizio della stagione estiva, le agenzie per il lavoro stanno ricercando più di 160.000 profili da inserire stabilmente in vari comparti. Il trenta percento delle assunzioni è previsto nel Meridione italiano e nelle Isole, quasi il 26% è previsto nel Nord-ovest e poco meno del 20% delle assunzioni è previsto nell’Italia centrale.

Quali sono le figure professionali più ricercate? Tra i profili professionali più ricercati ci sono quelli ad alta qualifica, tra cui sistemisti, analisti informatici, ingegneri, progettisti, database administrator, esperti in controllo di gestione e project manager. Inoltre, si ricercano esperti contabili, tecnici del settore produttivo, operai, specialisti del marketing digitale, cuochi, promoter vendite e receptionist. Scopriamo quali sono le figure più ricercate dalle agenzie per il lavoro.

Lavoro, quali sono le figure professionali più ricercate?

A rispondere al quesito quali siano le figure professionali più ricercate dalle agenzie per il lavoro è un sondaggio effettuato da Assolavoro Datalab, che si basa sulle informazioni e sui dati raccolti sui grandi portali, tra cui Indeed, LinkedIn, Excelsior e Trovit.

I risultati della ricerca sono stati divisi in tre gruppi: profili ad alta qualifica, profili a media qualifica e profili operativi. La ricerca stima circa 910.000 offerte di lavoro per i mesi di giugno e di luglio. Rispetto ad un anno fa la ricerca è cresciuta so oltre 450.000 unità. In particolare, si ricercano lavoratori dipendenti da assumere a contratto a tempo indeterminato. L’incremento coinvolge sia le donne sia gli uomini e tutte le fasce anagrafiche.

Le figure ad alta qualifica più ricercate secondo la ricerca effettuata da Assolavoro Datalab

La rilevazione effettuata da Assolavoro Datalab mette in evidenza che tra le figure ricercate dalle aziende ci sono i profili ad alta qualifica. Tra questi, per i mesi estivi, le aziende necessitano di architetti, ingegneri del software, sviluppatori java, ingegneri dell’automazione ed elettrici, esperti di controllo di gestione, esperti di comunicazione digitale, esperti di marketing digitale, project manager.

Le figure a media qualifica e figure operative

Tra i profili a media qualifica la ricerca mette in evidenza che con la stagione estiva le aziende sono alla ricerca di: sales account, elettricisti, addetti alla tesoreria, esperti contabili, receptionist, cuochi ed esperti in recruiting e training. Tra i profili operativi, le aziende stanno ricercando operai, addetti al banco assemblaggio, termoidraulici, magazzinieri, camerieri, autisti e specialisti delle spedizioni.

Per avere maggiori informazioni e per candidarsi alle offerte è possibile consultare i siti delle agenzie per il lavoro, leggere i dettagli dell’offerta e candidarsi online oppure direttamente in agenzia.