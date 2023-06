Lavatrice, smettila di premere questo tasto: ti fa spendere il doppio in bolletta

Esistono dei semplici ma utili accorgimenti per risparmiare in bolletta quando usiamo la lavatrice. Ecco quali sono.

Tutti noi usiamo la lavatrice nella vita quotidiana, ed è un elettrodomestico estremamente utile. Tuttavia, è anche uno dei dispositivi che consuma più energia nella nostra casa. Fortunatamente, ci sono dei semplici accorgimenti che possiamo adottare per ridurre i costi energetici senza dover rinunciare a lavare perfettamente i nostri capi d’abbigliamento. Scopriamo alcuni trucchi per risparmiare in bolletta quando usiamo la lavatrice, tra cui uno che coinvolge il non premere un certo tasto.

Risparmiare in bolletta quando si usa la lavatrice: i cicli di lavaggio

Come abbiamo accennato nell’introduzione, esistono davvero svariati modi per risparmiare cifre considerevoli in bolletta quando usiamo la lavatrice. Un aspetto che non sempre viene considerato riguarda i cicli di lavaggio.

Il primo importante accorgimento che dobbiamo considerare, infatti, consiste nell’utilizzare il ciclo di lavaggio appropriato per ogni tipo di tessuto. Non molti sanno che ad ogni tipo di tessuto corrisponde un ciclo di lavaggio apposito, ed è importante usare quello giusto.

Infatti, questo non solo contribuisce a preservare la qualità dei nostri capi e della lavatrice stessa, ma permette anche di evitare sprechi di energia. Impostare il ciclo di lavaggio corretto ci permette di lavare i nostri capi nel tempo adeguato alle loro esigenze, senza consumare energia inutilmente.

Un altro trucco utile è quello di optare per il lavaggio a freddo. Oggi, i moderni detergenti per il lavaggio dei capi sono in grado di garantire un’igienizzazione efficace anche a basse temperature. Quindi, non dobbiamo preoccuparci che non utilizzando acqua calda la pulizia dei nostri capi ne risenta. Anzi, lavare a freddo riduce il consumo energetico poiché non c’è bisogno di riscaldare l’acqua per il lavaggio.

L’importanza della manutenzione

In terzo luogo, è importante ricordare che la lavatrice, come tutti gli elettrodomestici, richiede una manutenzione regolare per evitare danni e malfunzionamenti che potrebbero aumentare il consumo energetico nel tempo. Pulire regolarmente parti come il filtro, il cestello e le guarnizioni è fondamentale per mantenerla efficiente.

In questo contesto, scegliere di impiegare un detersivo ecologico che non abbia un impatto negativo sull’ambiente può essere estremamente utile. Questo tipo di prodotto richiede meno acqua durante il ciclo di lavaggio, riducendo di conseguenza il consumo energetico.

Scegliendo attentamente il detersivo giusto, inoltre, possiamo massimizzare le prestazioni della lavatrice e risparmiare sull’acquisto di prodotti aggiuntivi come profumatori, ammorbidenti e sbiancanti.

Non premere questo tasto se vuoi risparmiare quando azioni la lavatrice

Ma c’è un ultimo trucco che può fare la differenza nell’uso che facciamo della lavatrice, e consiste nel non premere un tasto: il pulsante del prelavaggio.

Nelle lavatrici moderne, questa funzione non è più necessaria, poiché sono dispositivi potenti in grado di gestire lo sporco ostinato senza bisogno di prelavaggi o risciacqui finali. Evitando di utilizzare la funzione del prelavaggio, la lavatrice consumerà meno acqua, e noi risparmieremo tempo e denaro.

Come abbiamo visto, quindi, ci sono molti trucchi che possiamo applicare per ridurre i costi energetici legati all’uso della lavatrice. Seguendo questi semplici consigli, possiamo ottenere una pulizia perfetta senza sprechi di energia e ridurre i costi in bolletta.