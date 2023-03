Lavatrice, se la usi a quest’ora potresti spendere fino a 800 euro in più

By

Quand’è che non dovresti mai usare la lavatrice se non vuoi arrivare a spendere addirittura 800 euro in più.

Esistono delle ore in cui usare la lavatrice è più caro, ma esiste un momento della giornata in cui puoi spendere addirittura 800 euro di colpo. Ecco qual è.

Lavatrice, a che ora si spende di più

Non tutti sanno che le ore che risultano le migliori per accendere la lavatrice sono le ore non di punta, dalle 00:00 alle 08:00 dal lunedì al venerdì e tutto il giorno nei fine settimana e nei giorni festivi. Lavare i vestiti in quel momento ti aiuterà a spendere meno elettricità e, quindi, a risparmiare denaro.

La lavatrice è un grande elettrodomestico, ma anche uno di quelli che consumano più energia elettrica, questo per due motivi:

se utilizziamo programmi lunghi e temperature elevate, il costo energetico per l’installazione di una lavatrice è maggiore;

Abbiamo bisogno di fare un uso frequente di questo elettrodomestico, soprattutto nelle famiglie con molti membri o nelle attività commerciali dove ci sono molti tessuti da pulire.

Ma quali sono gli orari in cui non devi usare la lavatrice? Sicuramente durante le “Rush Hours“, che sono considerate le fasce orarie più costose. Se vuoi essere libero dagli spaventi economici quando arriva la bolletta della luce, forse è meglio non mettere la lavatrice dalle 10:00 alle 14:00 o dalle 18:00 alle 22:00.

Se puoi scegliere tra un orario di punta e un orario fisso, è meglio che tu scelga quest’ultimo. Far funzionare la lavatrice dalle 8:00 alle 10:00, dalle 14:00 alle 18:00 o dalle 22:00 alle 24:00 non sarà un’azione molto costosa, ma non sarà il neanche la più economica.

Ma com’è che alcuni sostengono che, usando la lavatrice a certi orari, si può arrivare addirittura a pagare ben 800 euro di botta, tutte le volte? Ve lo spieghiamo di seguito, perché la questione ha poco a che fare con il consumo di energia elettrica e invece ha molto a che vedere con le normative condominiali.

Puoi spendere fino a 800 euro in più

Alcuni italiani hanno saputo che usare la lavatrice a una certa ora può causare un dispendio addirittura di 800 euro di colpo e naturalmente si sono incuriositi perché temono che possa arrivare loro una batosta di questo tipo.

Ma com’è possibile ciò? La notizia non si riferisce al costo della bolletta dell’energia elettrica, bensì a una multa che può essere fatta all’interno di un condomino a causa dell’uso improprio dell’elettrodomestico in questione.

Il regolamento condominiale, infatti, cambia a seconda dello stabilimento. Ci sono regolamenti che vietano agli abitanti del palazzo di disturbare durante le ore di riposo, soprattutto quelle notturne.

Spesso, i nuovi arrivati non chiedono una copia del regolamento condominiale e quindi possono facilmente, senza accorgersene, infrangere le regole. Una delle più gettonate è quella che impedisce l’uso della lavatrice di notte.

La lavatrice, infatti, specialmente se rumorosa, non dovrebbe essere mai azionata dopo la mezzanotte. Chiunque infranga questa regola, potrebbe dover pagare una multa di valore compreso tra i 200 e gli 800 euro.