Lavatrice, se fai il bucato questo giorno della settimana risparmi in bolletta

Se la parola d’ordine è risparmiare, ecco che la lavatrice andrebbe messa in funzione durante questo giorno della settimana.

In questo momento storico è doveroso risparmiare in tutto e su tutto. Risparmiare con gli elettrodomestici è importante, soprattutto con la lavatrice che sembra essere uno dei più usati insieme alla lavastoviglie.

Ci sono dei piccoli trucchetti per pagare meno in bolletta, poi c’è un giorno preciso in cui poter azionare la lavatrice per un risparmio totale. Non lo sapevate? Segnatevi il giorno sul calendario.

Contratto di energia elettrica: quali sono le condizioni accettate?

Prima di andare a conoscere quale sia il giorno corretto per usare la lavatrice risparmiando, facciamo un piccolo passo indietro per comprendere le condizioni accettate in contratto.

Quando si firma il contratto di energia elettrica è bene conoscere le condizioni in essere proposte. I soggetti che hanno un contratto monorario non hanno alcuna differenza per quanto riguarda costi e consumi, giorni e orari. Il prezzo in questo caso è lo stesso a prescindere.

La maggior parte delle persone ha firmato un contratto biorario ed è molto importante che sappiano quale sia il giorno in cui spendere di meno. Valutare sempre questo aspetto, così da risparmiare in bolletta in base anche alle proprie esigenze personali.

Come lavare il bucato in lavatrice risparmiando

Lavare nel giorno indicato è corretto, come vedremo tra poco, ma anche applicare dei piccoli trucchi per risparmiare ancora di più non è da sottovalutare. Quando si usa la lavatrice è bene:

Avviare il prelavaggio se il bucato si presenta con uno sporco ingestibile

Separare i capi e riempire bene il vano, senza sprechi ed evitando cicli di lavaggio inutili

Pulire il filtro della lavatrice ed effettuare un controllo generale una volta all’anno

Scegliere il programma ECO

Leggere l’etichetta riportata sui capi per seguire le istruzioni di lavaggio

Scegliere temperature che non superino i 40°C

Investire su un elettrodomestico di classe energetica alta, ottimo per risparmiare in un secondo tempo.

Il giorno per usare la lavatrice e risparmiare sulla bolletta

Come accennato, risparmiare è un dovere in questo momento molto difficile e il caro bollette lo ricorda continuamente.

Quando si accende la lavatrice si dovrebbe fare attenzione ad un piccolo dettaglio: il giorno del lavaggio del bucato.

Il giorno ideale è la domenica tutto il giorno, perché è un giorno dove la tariffa applicata è minore. Stesso discorso per i giorni festivi che seguono le stesse regole della domenica. E quando si ha urgenza di lavare i capi? Allora lo si può fare durante la settimana, prendendo la fascia dopo le 19 per risparmiare sulla bolletta.

In ogni caso sarebbe meglio accumulare e fare anche due lavaggi la domenica, così che a fine mese si possa notare la differenza sulla bolletta. Inutile girarci intorno, nessuno può fare a meno della lavatrice ma usarla bene significa risparmiare.