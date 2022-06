Lavatrice, per farla tornare come nuova ti serve 1 solo ingrediente | È magico

Come fare tornare nuova la lavatrice? Utilizza questo potente ingrediente e dirai addio alle incrostazioni di calcare.

Una buona abitudine è quella di curare e di prestare massima attenzione alla manutenzione degli elettrodomestici. La lavatrice è sicuramente uno degli elettrodomestici che utilizziamo di più in assoluto, per questo è importantissimo mantenerla perfettamente funzionante. Basta un solo ingrediente per farla tornare come nuova. È veramente magico e più potente dell’aceto.

Il calcare è sicuramente il nemico numero 1 della lavatrice: l’acqua genera depositi di calcio che si vanno ad annidare nelle parti più nascoste dell’elettrodomestico. A lungo andare, le incrostazioni di calcare possono compromettere le prestazioni della lavatrice, danneggiare le guarnizioni e danneggiare le fibre tessili del bucato.

Per questo, è bene correre al riparo e provvedere alla corretta manutenzione della lavatrice. Basta un solo ingrediente per dire definitivamente addio al calcare e per fare ritornare come nuova la lavatrice. Di quale ingrediente stiamo parlando? Continua a leggere questa guida e scopri quale potente ingrediente utilizzare per fare ritornare come nuova la lavatrice. È davvero magico!

Lavatrice: l’importanza della manutenzione

Con l’utilizzo dell’acqua si formano depositi di calcio nelle zone più nascoste della lavatrice. La formazione delle incrostazioni di calcare compromette le funzionalità dell’elettrodomestico e rovina le guarnizioni.

Per questo, è importante ricorrere ad una buona e corretta manutenzione di questo elettrodomestico che ogni giorno utilizziamo.

Una buona abitudine è quella di pulire e di sciacquare la vaschetta della lavatrice sotto l’acqua corrente. Se è trascorso troppo tempo dall’ultimo lavaggio della vaschetta è bene metterla in ammollo con dell’acqua e anticalcare.

Ogni tre/quattro mesi è bene staccare la presa elettrica della lavatrice e provvedere alla pulizia del filtro per rimuovere i fili ed i residui estranei.

La guarnizione è un’altra parte della lavatrice dove si annidano i batteri e dove si forma la muffa. Per questo, è importante utilizzare del bicarbonato e del limone per rimuovere la muffa e la sporcizia che si forma con il tempo.

Anche lo sportello della lavatrice deve essere lubrificato e per combattere l’accumulo della polvere e l’ossidazione.

Lavatrice come nuova: ecco l’ingrediente più potente da utilizzare

Per pulire, disinfettare e per profumare la lavatrice è bene ricorrere all’utilizzo di una miscela di succo di limone e di sale.

Il succo del limone contiene acido citrico che aiuta a disinfettare, igienizzare e a profumare ogni parte nascosta della lavatrice.

Grazie ad una potente miscela di acido citrico e sale è possibile pulire ed igienizzare la vaschetta della lavatrice, pulire la muffa che si annida sulla guarnizione e avviare un lavaggio a vuoto per igienizzare la lavatrice.